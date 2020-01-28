«Плохо слепленный пасквиль», «господин соврамши»

от редакции

Обозреватель «Новой газеты» Юрий Сафронов получил сообщение от депутата Верховной Рады, заместителя главы комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олега Волошина. Господина Волошина задел репортаж о том, как он сам и глава политсовета ОПЗЖ, кум президента РФ Виктор Медведчук представляли во французском Сенате инициативу, неформальное название для которой придумал сам Владимир Путин: «парламентское измерение нормандского формата». Не желая отказывать депутату Волошину в праве на ответ, мы даем его целиком, с комментарием Сафронова «по существу предъявленных обвинений». Но сначала, для тех, кто не читал, — репортаж, вызвавший возмущение у депутата Верховной Рады. Медведчук с графом Шереметевым. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета» Адвокат Владимирской Руси

Виктор Медведчук — «Новой»: Сведения о российских войсках на Донбассе должны быть доказаны в суде — <...> А просто с практической точки зрения: эти ваши переговоры с небольшим количеством парламентариев в 4 странах, вы считаете, могут принести пользу? Не лучше ли было бы, например, вам попытаться уговорить … Я не знаю, Владимир Путин является вашим другом, наверное, кумом… Вот напрямую с ним — потому что ведь он имеет какое-то влияние на происходящее на Донбассе? — Смотрите, я вам хочу сказать, что мир на Донбассе зависит от людей, которые там живут, в Донецке и Луганске, он, естественно, зависит от Москвы, но в первую очередь, он зависит от Киева. И поэтому говорить — проще или нет, невозможно по одной простой причине. Если Минские соглашения будут выполняться, мир будет. Сегодня в первую очередь соглашения должна выполнять украинская сторона. (…) И здесь господин Путин, при всем своем желании, решить все вопросы не сможет. — А у него есть желание установить мир в Украине? — А у него есть желание! (…) Он хочет, чтобы Донбасс вернулся в Украину, но при этом он говорит о том, что никогда не допустит зачисток и репрессий в отношении граждан, живущих на этих территориях. (…) И почему сегодня этих людей надо бросать на откуп той или иной украинской власти, как это было при Порошенко? Я представляю себе, если бы власть украинская пришла туда и наводила порядок… И ничем не лучше на сегодняшний день власть Зеленского. — А почему вы так много говорите о «националистах», которые «сильно мешают» Зеленскому, почему вы совершенно не упоминаете роль Путина в событиях на Донбассе? Ведь это же, наверное, (демонстрация) необъективности вашего взгляда? А можете ли вы с таким необъективным взглядом заниматься решением вопросов мира? — Значит, во-первых, у меня объективный взгляд и я имею полное право заниматься этим вопросом. И когда вы говорите о роли Путина или о том, какую я судьбу рисую национал-радикалам, я вам хочу сказать, что сегодня надо договориться о мире. И то, что произошло в 2014-м году на Донбассе, в этом Путин не виноват… Полностью читайте тут

реакция Олег Волошин. Фото из личного архива Послание депутата Волошина — Юрию Сафронову

Господин Сафронов, я понимаю, что российские ультралиберальные СМИ никогда не отличались порядочностью в выборе средств борьбы за свои якобы великие идеалы. Но чтоб быть таким «господином соврамши» — это ещё надо постараться. 1. На мероприятия подобного рода (тем более в разгар рассмотрения важнейших для принимающей страны законопроектов, а вопрос о биоэтике именно такой ) никогда не приходят целыми фракциями. У нас в Раде даже заседания собственной делегации ПАСЕ с трудом удаётся собрать хоть десять депутатов из 24 членов, а если б нас пригласили на круглый стол по проблеме войны в Ливии, сомневаюсь, что и 5 депутатов пришли бы. Вы, как грамотный человек, не можете это не понимать. У нас была секретарь комитета по внешней политике и обороне Жоль Гайро-Майлам, влиятельный бывший министр обороны Лонге, а Sylvie Goy-Savent, заместитель главы упомянутого комитета (и я об этом говорил на мероприятии) в последний момент не смогла прийти, так как уехала в рамках кампании в провинцию (можете проверить по данным голосований в тот и предыдущий день). 2. Сенатор Себастьян Моран не из друзей Ле Пен, а влиятельный представитель крупнейшей фракции в Сенате (!), на основе которой создано правоцентристское большинство. И Вы этого не могли не знать, а просто умолчали, чем дезинформировали читателей. 3. Так же Вы забыли упомянуть, что госпожа Пузырефф не просто имеет в роду предков с Урала, но и представляет партию Макрона в Национальной Ассамблее. Конечно, такая правда невыгодна Вашей подаче материала. 4. О том, что на мероприятии не было никого (!) из партии Ле Пен Вы тоже скромно умолчали. 5. О том, что Анри Малосс, уважаемый европейский чиновник, является персоной нон-грата в России, и что он приезжал на Майдан (о чем он там же и рассказывал) Вы тоже почему-то упомянуть забыли. 6. Акцент на статусе «часовни», конечно, придаёт пикантности, но по этому поводу все вопросы к Робеспьеру и прочим революционерам, которые национализировали дворец. 7. Не указали Вы и о присутствии на мероприятии дипломатов из Посольства Украины в Париже, и о нашей встречи с высокопоставленными представителями МИД Франции, о чем я объявлял, и о чем мы позже давали сообщение в СМИ. В общем любому уважающему себя журналисту должно быть стыдно за такой плохо слепленный пасквиль. Мы будем двигать наш проект, который, надеюсь, принесёт мир в Украине. А Ваши вероятные дружки из националистических русофобских кругов, надеюсь, скоро присоединятся к Вам, столь горьким будет их разочарование неизбежным крахом их фантазий об Украине как вечном враге России.

Ответ обозревателя «Новой» Юрия Сафронова



Господин Волошин, благодарен за Ваше послание. «Новой газете» важно знать мнение читателей, особенно таких внимательных, оценивающих каждую написанную и даже каждую ненаписанную строчку материала.

Огорчил Ваш стиль: все-таки когда-то, пусть и при Викторе Януковиче, Вы работали директором департамента информационной политики МИД Украины.

Теперь коротко по пунктам — ответ на Ваши претензии:

1. Я написал, что на мероприятие пришли 7 французских парламентариев. Ваши ссылки на причины, почему их не могло быть больше, принимаются, но не в качестве претензии к материалу. Переданы и ваши слова о том, что «около 40 французских парламентариев подтвердили своей интерес» к инициативе. В двух палатах французского парламента — 925 человек.

2. «Сенатор Себастьян Моран не из друзей Ле Пен» — я этого и не утверждал, потому что не имею такой информации. В моей статье: господин Мёран — «сторонник диалога» с партией Ле Пен. Второе: возможно, Мёран и «влиятельнейший представитель» партии, у которой крупнейшая фракция в Сенате, но на мероприятии он представлял себя самого: мандата от партии на поддержку вашей инициативы у него не было.

3. То же касается депутата Натальи Пузырефф. Никакого намерения скрывать, что Пузырефф — 1 из 303 депутатов макроновской партии «Вперед, Республика!», у меня не было. (О том, что президент Макрон ведет «политику сближения» с Путиным, мы писали неоднократно).

4. То, что на вашем мероприятии не было никого из партии Ле Пен — для вас это плохо или хорошо? Для меня в данном контексте — несущественно. Не было и представителей дружественной Кремлю партии — «Непокорная Франция» (кстати, прорабатывали ли вы эту проблему?), не было центристов, коммунистов и т.д. И вообще: смотрите пункт 1 своего же послания.

5. Того, что Малосс — «уважаемый европейский чиновник», даже он сам не утверждает. Он называет себя 30-м председателем Европейского социально-экономического комитета. При том, что не занимает этот пост с 2015 года. То, что ему запрещен въезд в Россию — не меняет сути его участия в вашем мероприятии. К слову, такой запрет — ошибка российской дипломатии, и МИД РФ просто обязан ее исправить.

6. «Акцент на статусе часовни» сделал не я, а «влиятельный сенатор» Мёран. С Робеспьером, пожалуйста, разберитесь сами, тут я помочь, к сожалению, ничем не могу, не специалист.

7. Я не только не упомянул, что на встрече были представители украинского посольства в Париже, но и не процитировал их резко негативную позицию по отношению к вашей «мирной инициативе» — Вам как бывшему журналисту должно быть известно, что в статье невозможно использовать всю информацию. То же касается встречи с чиновницей французского МИДа: тем более, что я не мог быть свидетелем этого важного для вас события.

И главное: не придирайтесь к пустякам, а попробуйте оспорить суть материала. И не путайте, пожалуйста, «русофобию» и критику любых видов гибридной войны, которая убила уже более 13 тысяч украинцев. И неизвестно сколько россиян…

Хорошо, если вы об этом вспоминаете, когда ездите по миру «двигать ваш проект». День, когда в Украине наступит мир, для меня лично будет одним из самых прекрасных в жизни. Боюсь только, что приближение этого дня никак не связано с вашим «проектом». Мечтаю ошибиться.