Месть за «шелупонь»?
В Северодвинске зрители отстояли независимое телевидение, «оскорбившее» губернатора
Фото из социальных сетей
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
«40 лет уж нам поет Алла Пугачева… Мы не сменим Рэдфорда на Вову Соловьева», — к защите любимого ведущего северодвинцы подошли креативно. Алексей Рэдфорд — редактор «Эха Москвы. Северодвинск», который часто появляется в эфире телеканала СТВ24 (радиостанция и телеканал входят в единый холдинг). А защищать его и коллег 400 северодвинцев вышли, узнав о решении «Ростелекома» исключить канал из пакета вещания.
Предупреждение редакция получила в начале месяца, причем пришло оно не из северо-западной дирекции «Ростелекома», с которой у телеканала был заключен договор, а отчего-то из архангельского филиала, с которым никаких юридически значимых отношений у СТВ нет. Правда, есть нюанс: директор архангельского филиала — Андрей Прищемихин, еще недавно заседавший в архангельской гордуме единоросс.
Как только об угрозе исключения канала из пакета стало известно, возникла и версия: это — месть за «шелупонь»:
именно СТВ выдал в эфир сюжет, в котором губернатор Игорь Орлов называет протестующих против строительства свалки в Шиесе «шелупонью».
Словечко приклеилось к губернатору намертво, обрушило его рейтинг и привело к сомнительной награде: за «шелупонь» Орлов получил народную антипремию «Золотые макарошки».
На недавней пресс-конференции чиновник заявил, что версия о его участии в деле СТВ «чушь полнейшая», и сказал, что лично он журналистов «давно простил». А сюжет про «шелупонь» назвал искусным монтажом.
Оставив в стороне неуклюжее красноречие архангельского губернатора, заметим: СТВ последовательно освещал «мусорные» протесты в связи с попытками разместить полигоны в Рикасихе и Катунино и, разумеется, на Шиесе.
— Мы думаем, наше исключение из пакета — не столько месть, сколько попытка пролоббировать размещение на «муниципальной» 22-й кнопке другого, лояльного власти канала, — говорит Алексей Рэдфорд.
Сейчас муниципальное телевидение можно смотреть по всей области — такие условия в ростелекомовском пакете. Поставить на эту позицию некий карманный инструмент влияния для стремительно пикирующего в политическое небытие Орлова, который тем паче заявил о желании баллотироваться на третий срок этой осенью, — последняя соломинка для политтехнологов. 40 процентов жителей области подписаны именно на «Ростелеком».
Впрочем, протестный год северян научил многому. Провайдера забросали письмами городские депутаты, депутат госдумы от Архангельска Дмитрий Юрков, архангельское отделение Союза журналистов. 25 января в Архангельске экоактивисты вышли на одиночные пикеты в защиту канала.
26 января массовый пикет состоялся в Северодвинске. Суммарно он собрал около 400 человек, по подсчетам организаторов. И уже на следующий день провайдер известил компанию о продлении договора.
«Ростелеком» принял решение вернуть в пакет своего вещания трансляцию программ СТВ24. Об этом компания известила нас официальным письмом. Цитата: «На встрече 24.01.2020 с представителем АО «СТВ»…были достигнуты договоренности о продолжении трансляции телеканала «Северодвинское телевидение» в сети ПАО «Ростелеком» на территории г. Северодвинска на 22 позиции. Дополнительное соглашение к договору… будет подписано сторонами не позднее 15 февраля 2020 года», — сообщается на сайте СТВ.
Алексей Рэдфорд говорит: праздновать победу рано — в наличии декларация о намерениях, сам договор пока не продлен. Тем временем зрители телеканала намерены 9 февраля выйти на полноценный митинг.
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