Назад в будущее на «Машине времени»

«Мне нечего добавить к моему посту в фейсбуке, все до буквы изложил», — сказал Андрей Макаревич на просьбу «Новой» прояснить ситуацию.

из фейсбука андрея макаревича «Столько воплей по поводу этой истории, что вот вам она из первых рук. Наш товарищ режиссер Андрей Комаров придумал к нашему 50-летию красивую затею — фильм, состоящий из 10–15 новелл, каждая на основе какой-то нашей песни, каждая сделана отдельным режиссером. Не набор клипов, а маленькие фильмы. И многие прекрасные режиссеры согласились. Проект поддержали в управлении президента по общественным проектам (вот документ), Мединский (на словах) сообщил, что он не против. Закончилось все действительно на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте). Была ли произнесена сакральная фраза про врагов — не знаю, не присутствовал, но если была (а присутствовавшие утверждают, что была), то будущий министр записал во враги не только «Машину времени» (мы-то ладно, можно подумать, нам Минкульт вообще когда-то деньги давал), но и ведущих российских кинорежиссеров — Лунгина, Тодоровского, Митту, Сегала и далее по списку. Неудобно вышло…»

Истории год. 12 февраля 2019-го Сергей Новиков, начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ, послал министру культуры РФ, теперь уже бывшему, письмо. С просьбой поддержать идею. «Считаем, что появление такого проекта способствовало бы художественному осмыслению творческой деятельности легендарной отечественной музыкальной группы и могло бы стать одним из ярких событий празднования в 2019 году ее 50-летия. Просим рассмотреть возможность оказания поддержки данному проекту».

По словам Макаревича, Мединский, прочитав письмо, посулил ему всемерную поддержку: «Слово администрации президента для нас закон». А потом на совещании в департаменте кинематографии проект зарубили.

Уверен ли Макаревич, что инициатива исходила от нынешнего министра культуры Ольги Любимовой?

— Нет, не уверен. Мне так сказали.

— А кто сказал?

— Не могу назвать фамилии… Но странность этого дела в том, что вряд ли сама Любимова могла взять такое решение на себя.

Мы обратились к новому руководителю пресс-службы Министерства культуры Анне Усачевой за комментарием. «Вранье!» — отозвалась Усачева уверенно. И через два часа прислала в отдел культуры официальный ответ.

комментарий пресс-службы министерства культуры «Кинокомпания ООО «Star Media» не подавала в ведомство заявку на получение субсидии, соответственно не участвовала в наших традиционных питчингах. Отметим, что распределение субсидий на производство национальных фильмов осуществляется Министерством в установленном законодательством порядке в рамках конкурсного отбора организаций кинематографии, претендующих на соответствующую государственную поддержку (основание — приказ Минкультуры России от 10.03.2016 № 522). Также информируем, что в 2019 году Минкультуры России направило продюсеру кинокомпании ООО «Star media»« Андрею Комарову письмо, где сообщалось о готовности рассмотреть вопрос финансирования фильма в случае его представления кинокомпанией на очередной конкурс по реализации проектов национальных фильмов в апреле–мае 2019 года. Однако компания так и не подала заявку на получение субсидии».

История действительно выглядит странной и, что называется, с открытым финалом. Но сейчас она стала громкой, потому что общество, оскорбленное электронными следами в прошлом нового министра, пытается разгадать, чего от нее ждать в будущем. Сейчас, когда Владимира Мединского с его установкой выжимать из культуры как можно больше денег проводили в советники первого лица, лишь обострились жгучие и по-прежнему открытые вопросы: ведет или нет Министерство культуры «охоту на ведьм»; превращаются ли скрытые связи чиновников в политический выбор кандидатов на финансовую поддержку государства; а главное — кто в российской культуре формирует и будет формировать идеологическую повестку.

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Пока новому министру припоминают идейные ошибки десятилетней давности (такое прошлое в кино выглядело бы дешевой фальшивкой, но это жизнь), пока намечают пугающие векторы еще не прожитой биографии, возьмем паузу.