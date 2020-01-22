Что произойдет с российским кино?

Илья Стюарт Продюсер фильмов «Ученик», «Холодный фронт», «Блокбастер», «Лето», «Мифы»

Сейчас в работе: «Уроки фарси» Вадима Перельмана, «Казнь» Ладо Кватария, «Офелия» Игоря Поплаухина, «Дорога» Жоры Крыжовникова.

— Мое первое впечатление об Ольге Любимовой, кажется, меня не обмануло. Она чуткая и, главное, профессиональный человек, разбирается в искусстве, совсем неравнодушна к своему делу. У нас сложился положительный опыт взаимодействий: понятный и прозрачный. По сути, это один из первых таких опытов для нашей студии. Считаю, что для индустрии и для моего поколения кинематографистов и продюсеров ее назначение — хорошая новость и реальный шаг к тому, что мы сможем находиться в диалоге с нашим государством. Надеюсь, появится возможность диалога, которой молодому поколению кинематографистов не хватало прежде. Это важно для отрасли в целом.

Наталья Мокрицкая Продюсер фильмов «Изображая жертву», «Класс коррекции», «Зоология», «Битва за Севастополь»

Сейчас в работе: «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «Человек из Подольска» Семена Серзина, «Оставь печаль свою» (ко-продукция с Францией, Германией, Израилем).

— Я познакомилась с Ольгой Любимовой до ее назначения директором Департамента кинематографии Министерства культуры. Могу точно сказать одно — после своего назначения она не изменилась, осталась верна своим внутренним принципам. Ее не изменил высокий пост, что случается редко.

Мне кажется, назначение для нас, работающих кинопродюсеров среднего поколения, — знак хороший. Наряду с приверженностью к традиционному пониманию русской культуры, прекрасным знанием современного кино и театрального процесса Ольга Борисовна — молодой, энергичный чиновник. Я бы сказала, она трудоголик.

За год с небольшим она познакомилась со всеми действующими кинематографистами, лично прочитала больше 200 сценариев, поданных на разного уровня питчинги и конкурсы.

Здравый, жесткий, иногда парадоксальный взгляд на происходящее в современном российском кино и театре необходим сегодня. Ольга по-настоящему адекватна, она некомплиментарна, но всегда в ее оценке, например моих проектов, был здравый смысл.

Лично мне важна ее инициатива по работе с зарубежными партнерами, наконец была воплощена в жизнь миноритарная система ко-продукции. Раньше мы могли только об этом мечтать. Надеюсь, ее работа по системному подходу к развитию детского, документального, авторского кино скоро начнет давать плоды.

Артем Васильев Продюсер фильмов «Бумажный солдат», «Война Анны», «Довлатов» «Юморист»

Сейчас в работе: «Общага» Романа Васьянова по роману Иванова «Общага на крови», «Снег летит» Михаила Бородина, «Без оглядки» Кирилла Соколова, «Воздух» Алексея Германа, «Трое» Анны Меликян, «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна.

— Волнуюсь за Департамент кинематографии в Министерстве культуры.

Он лишился одного из самых эффективных руководителей, с которыми мне пришлось иметь дело за 15 лет работы в кино. Но для многих это отличные новости.

С момента прихода Ольги Любимовой в департамент мы много общались по самым разным вопросам. Вдумчивый, при этом быстрый и конструктивный человек, отвечающий за свои слова. Во всяком случае, я имел дело именно с таким. Общение с ней всегда было диалогом: она находила время слушать и слышать продюсеров и режиссеров. Надеюсь, что инициативы, начатые в тот период, когда Оля возглавляла департамент кино, — возможность поддержки миноритарной ко-продукции, системное продвижение российского кино за рубежом и еще много других — будут развиваться и поддерживаться.

Наталья Дрозд Продюсер фильмов «Аритмия», «Сердце мира», «Я не вернусь», «Давай разведемся!»

Сейчас в работе: «Три минуты молчания» Бориса Хлебникова, «Крошка» Лены Ланских, «Купе номер шесть» Юхо Куосманена.

— Рада этому назначению. Насколько могу судить, в прошлом году Министерством культуры было поддержано большое количество проектов, по-настоящему достойных и интересных. Во многом, как мне кажется, это результат работы Ольги, ее профессионализма и неравнодушия. Среди нововведений, важных для отрасли, — проведение конкурса не один, а два раза в год, поддержка развития проектов (скажем, до 3 миллионов на проект), подписание новой версии Европейской конвенции, более открытая система экспертного обсуждения и голосования по проектам. Важно, что с Ольгой Любимовой возможен открытый, ясный диалог, построенный на взаимном уважении. И потом, это же круто и современно — умная, молодая и красивая женщина-министр!

Сергей Корнихин Продюсер фильмов «Самый лучший день», «Я худею», «Верность», «Юморист»

Сейчас в работе: «Семейный бюджет» Евгения Абызова, «Огонь» Алексея Нужного и сериалы.

Жалко делить Ольгу с представителями других областей культуры. Наш опыт общения и взаимодействия был удачным. Она всегда лично занимается непростыми ситуациями до тех пор, пока не находит решения, она очень нам помогла с «Верностью» Нигины Сайфуллаевой, когда над фильмом сгустились тучи. Она по-настоящему увлечена тем, что делает! Хочется ей пожелать удачи и не потерять этого огня под гигантской бюрократической нагрузкой.