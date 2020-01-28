Ноев ковчег наоборот

Увенчанный зловещей короной микроорганизм, скрывающийся под аббревиатурой 2019-nCoV, уверенно потеснил в заголовках мировых СМИ новости, вчера казавшиеся самыми важными. Оцепеневшие от ужаса обыватели следят за тем, как он победно шествует по континентам, обсуждают панорамы опустевших мегаполисов с проезжающими по ним людьми в костюмах биологической защиты. Все то, что мы раньше могли видеть в фильмах-катастрофах подобных «Эпидемии» с Дастином Хоффманом, Морганом Фрименом и Кевоном Спейси, стало реальностью.

Нет сомнений, что современный уровень развития медицины и организации санитарных служб позволит человечеству справиться с очередной смертельной заразой — так же, как с эпидемией атипичной пневмонии SARS в 2002–2003 годах, которая, кстати, тоже пришла из Китая.

Известный штамм коронавируса. Фото: Zuma / ТАСС

Однако вопрос о том, какой ценой будет одержана победа, остается открытым. Причем не только в плане количества жизней, которые унесет вирус до того, как будет выработано противоядие, но и в прямом, финансовом смысле слова. Паралич, который охватывает первую по объему ВВП экономику мира, может стать спусковым крючком нового глобального кризиса — его буревестники давно витают над обществом бездумного потребления, где впервые за всю историю капитализма фондовые рынки беспрерывно растут уже столько лет.

Между тем стоит задуматься, что стало первопричиной этой беды. Продовольственный рынок в китайском Ухане, где родился неизвестный доселе вирус, представлял собой весьма примечательное место. И славился он отнюдь не морепродуктами, как было обозначено на его официальной вывеске. Как сообщает сингапурский телеканал CNA, там продавали в качестве «деликатесов» диких зверей, в том числе живых летучих мышей, лис, крокодилов, волчат, гигантских саламандр, змей, крыс, павлинов, дикобразов и др. На рынке можно было купить к столу даже живого пингвина.

«Свежеубойная, замороженная и доставленная к вашей двери. Дичь для широких народных масс!»,

— говорится в рекламном объявлении одного из продавцов.

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По мнению китайских ученых, 2019-nCoV появился путем гомологичной рекомбинации между коронавирусом летучей мыши и, возможно, коронавирусом китайских змей — южнокитайского многополосного крайта или китайской кобры, то есть тех самых представителей дикой природы, которых в свойственных азиатским базарам антисанитарных условиях держали торговцы на уханьском рынке. Стоит отметить, что и предыдущая смертельная эпидемия SARS была связана с потреблением в Китае в пищу мяса дикого млекопитающего — циветы из семейства виверровых.

Рынок в Ухане, Китай. Фото: East News / Xinhua

Формула «спрос рождает предложение» — базовый принцип рыночной экономики. К сожалению, именно спрос разбогатевшего, но живущего дремучими обычаями и суевериями населения Китая на экзотические блюда и сувениры, сделанные из диких животных, является источником денег для браконьеров по всему миру. Они убивают слонов и носорогов в Африке, тигров и медведей на Дальнем Востоке ради бивней, костей, лап, когтей, шкур, внутренностей, из которых в Поднебесной делают украшения и амулеты, используют в традиционной «медицине», не имеющей к настоящему лечению болезней никакого отношения. В результате целые виды животных оказываются на грани уничтожения.

В конце концов, может быть, США в рамках воспитательных мер в отношении Китая объяснят плохим последователям Конфуция, что рог носорога — это всего лишь ноготь? Ведь не будет же свято верящий в чудодейственную силу этих придатков житель Ухани покупать постриженные ногти из-за океана ради изготовления из них афродизиаков. Увы, безразличие самого американского общества к содержанию диких животных в зоопарках (их там посещает более 200 млн человек в год) и скепсис в отношении глобального потепления — далеки от идеала.

Вызов, с которым сегодня столкнулась цивилизация в связи с новой эпидемией, — хороший повод задуматься над средневековым отношением к дикой природе. Основатель ЮНЕСКО и Всемирного фонда дикой природы Джулиан Хаксли писал в своей книге «Эссе гуманиста»: «Земля — одно из редких мест в космосе, где расцвел разум. Человек — продукт почти трех миллиардов лет эволюции, в котором эволюционный процесс, наконец, осознал себя и свои возможности.

Нравится ему это или нет, он отвечает за всю дальнейшую эволюцию нашей планеты».

Человек должен не только оставить дикую природу в покое, прекратив ее истребление ради «сувениров» и «деликатесов», и не только принять меры к сохранению популяций. Необходимо запретить содержание представителей дикой фауны в неволе. Варварское отношение к природе начинается не с браконьера, притаившегося в кустах, а с тигра, посаженного в клетку зоопарка, которому дети корчат рожицы и кидают конфетки, или медведя, выступающего в цирке, над которым они смеются.

Потом эти дети вырастают и не видят ничего дурного в том, чтобы попробовать на вкус жареную «зверушку». Они становятся инженерами, проектирующими «промышленные гиганты» и не задумывающимися о том, как это производство отразится на окружающей среде, на климате. А природа жестоко наказывает человечество за это, «насылая» на своих обидчиков то опустошающие засухи, то сметающие все на своем пути наводнения, то разрушительные ураганы, то смертельные эпидемии.