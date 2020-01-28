«Простите нас, что вы еще под стражей»

Юрий Дмитриев дома со своей собакой Гресси после оправдательного приговора по первому делу. Апрель 2018 года. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

28 января исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву исполняется 64 года. Это третий день рождения, который он встречает в петрозаводском СИЗО. Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери (ранее его уже оправдали по этому делу, но приговор был отменен) и насильственных действиях сексуального характера (это новая статья, по которой Дмитриеву грозит до 20 лет лишения свободы).

Сейчас суд над историком завершается. 10 февраля состоятся прения сторон. Соратники Дмитриева уверены, что его преследуют за многолетние поиски мест массовых казней времен Большого террора на северо-западе России. В одиночку и с коллегами Дмитриев обнаружил Сандармох (не меньше 6241 расстрелянного), Красный Бор (1193 человека), кладбище у 8-го шлюза Беломорканала (точное число похороненных неизвестно, площадь — около 10 гектаров), могилы казненных на Соловках.

«Новая газета» публикует поздравительные письма Юрию Дмитриеву от писателей Людмилы Улицкой и Виктора Шендеровича и вдовы Александра Солженицына, редактора собрания его сочинений Наталии Дмитриевны Солженицыной.

Людмила Улицкая писательница

Дорогой Юрий Алексеевич!

Поздравляю вас с днем рождения. Все мы надеемся, что скоро наступит день, когда все мы, любящие вас, благодарные вам за то дело, которое вы делали столько лет, сможем приехать к вам домой и выпить за ваше здоровье вместе с вами. А пока что мы сделаем это без вас и заочно пожелаем вам здоровья, а нашей стране — скорейшего выздоровления от ее душевного недуга, который растянулся на сто лет.

Ваша Людмила Улицкая

Виктор Шендерович писатель

Дорогой Юрий Алексеевич!

Получил ваше письмо, в котором не нашел ни слова о вашей драматической ситуации, зато прочитал много хороших слов о себе. Спасибо, от вас это особенно приятно. Увы, «русская рулетка», о которой вы пишете, сегодня может коснуться почти любого нормального гражданина России — чему печальной порукой и СИЗО-1 на улице Герцена, в котором вы читаете мое письмо, и судьбы других наших замечательных товарищей, уже отбывающих сроки или находящихся под следствием по фальшивым обвинениям.

Герцен тут, конечно, очень кстати — правда, он отбывал свою ссылку чуть южнее, в Вятке и в гораздо более человеческих условиях по сравнению с вашими. Царский проклятый режим оказался детским садом по сравнению с тем, что предложил ХХ век, но кому я это рассказываю?

Держитесь, дорогой Юрий Алексеевич! Не знаю, в чем еще вы находите опору, кроме чувства собственной правоты, — но держитесь вы потрясающе. Дай вам бог, «з/к Дмитриев». И спасибо вам от людей.

Пишите мне, когда будет такая возможность, — и напишите больше о себе, ладно? Детали нехитрого быта, наблюдения, рефлексии… Все, что дозволено цензурою, короче.

Ваш Виктор Шендерович

Наталия Солженицына президент Русского общественного фонда Александра Солженицына

Дорогой Юрий Алексеевич — с днем рождения!

Простите нас, что и этот свой день вы все еще встречаете под стражей.

Спасибо за ваш огромный и праведный труд. Вы не только мертвым возвращаете имена, не только безымянные ямы превращаете в достойные могилы, но и живым дарите чувство сопричастности к судьбе народа, помогаете из «Иванов, родства непомнящих», стать гражданами, в которых так нуждается наша многострадальная и прекрасная отчизна.

Будьте здоровы телом и крепки духом.

Наталия Солженицына