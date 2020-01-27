«Здесь барханы, как в пустыне, а температура однажды была –90»

Русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, первыми подошедшие к антарктическим шельфовым ледникам в 1820 году в ходе кругосветной антарктической экспедиции, назвали обнаруженную землю «Льдинный материк». «Антарктическим материком» ее окрестил в 1840 году американский морской офицер и исследователь Чарльз Уилкс, руководивший в 1830-х картографическим департаментом ВМС США. Впервые весь материк был изображен на карте английского океанографа Джона Мэррея в 1886 году с надписью «Предполагаемый Антарктический континент». Первое официальное использование имени «Антарктида» в качестве названия континента в 1890-х приписывается шотландскому картографу Джону Джорджу Бартоломью.

Виктор Боярский. Фото из личного архива

Мой собеседник — Виктор Боярский — председатель Полярной комиссии Российского географического общества, в 1990 году в составе международной экспедиции «Трансантарктика» пересек Шестой континент по самому длинному из возможных маршрутов — от океана до океана — через полюс. Шесть человек из пяти стран и 36 собак, впряженных в трое груженых нарт, провели в пути почти семь месяцев.

Все это время Боярский шел впереди всех — и людей и саней — ориентируясь по солнцу, ветру и иногда по компасу. Это достижение повторить никому уже не удастся. В Книге рекордов Гиннесса оно останется навсегда.

Таких переходов не было до них и никогда больше не будет. Почему?

— Мы завершили «Трансантарктику» в 1990-м, а через четыре года Комитет по охране окружающей среды, учрежденный в рамках Международного Договора по Антарктике, принял решение все неэндемичные виды фауны из Антарктики убрать. Естественно, и младенца с водой выплеснули, запретив использовать в Антарктиде и собак. Это было ошибкой, потому что ездовые собаки, использовавшиеся в сезонных научных отрядах на протяжении многих лет, доказали свою эффективность.

— А людей не запретили?

— Людей — нет… Американцы, англичане очень широко собак у себя на антарктических станциях использовали. Все сезонные работы, геологов, прочих исследователей им обеспечивали собаки. Собаки не вездеход, им топлива не надо, они неприхотливы, гусеница не слетит, карбюратор на морозе не откажет. Встали и пошли.

Так и будут тихонько по девять часов тащить 500–600 килограммов в нечеловеческих условиях, в собачьих, потом плюхнутся в снег, переспят, а утром снова девять часов. И снова.

Корм, конечно, приходится с собой брать, но теперь разработаны корма такие, что тащить их уже не так и трудно.

Пес Сэм. Фото из личного архива Виктора Боярского

— Ты когда в первый раз в Антарктиду попал?

— В 1973 году, в ноябре. Это была 19-я Советская антарктическая экспедиция. Я был молодым ученым, только что закончившим Ленинградский электротехнический институт, попал на работу в качестве сотрудника радиофизического отряда. Мы занимались измерением толщины ледников с помощью радиолокаторов. Облетали все станции, начали с «Молодежной», потом «Мирный», «Восток»… На самолете Ил-14. Установили свою аппаратуру, радиолокационную, магнитометры, гравиметры…

Одновременно с нами работали американцы и англичане, в результате была составлена карта льдов Антарктиды.

— И какая толщина льда была установлена?

— По-разному. Под три километра. Вообще в Антарктиде толщина льда доходит до четырех тысяч метров.

Сама Антарктида — это архипелаг. Если представить себе, что весь этот лед вдруг растаял, окажется, что собственно материка нет, а есть россыпь островов. Средняя высота этого материка самая большая изо всех существующих, с учетом льда.

Ледяные волны. Фото из личного архива Виктора Боярского

— Странный вопрос. Антарктический лед отличается от северных льдов?

— Он отличается только условиями формирования.

— То есть зрительно ты не определишь, что находишься в Антарктиде?

— Если даже опытного полярника высадить с завязанными глазами в Антарктиде и, скажем, в центре Гренландии, он не определит, где находится. И там, и там снежно-ледовые барханы. Скорость накопления льда различна в разных районах Антарктиды. В центре материка — около двух миллиметров в год. Снег падает, уплотняется, уплотняется под действием силы тяжести… Превращается в кристаллический лед.

. Фото из личного архива Виктора Боярского

— Антарктида, значит, не тает, а наращивается?

— Если ее условно разделить на Западную и Восточную, то первая более низкая, от нее откалываются массы льда, уходят в море, айсбергами, сотнями квадратных километров.

— Сотнями?

— Вот недавно откололся айсберг. 197 километров в длину и около двух — в ширину. Около трехсот, значит.

— И до каких широт на север они доходят?

— Толщина их метров 600–700. Маршрут айсбергов определяется течениями. Встречают их и на 40–50-х широтах.

— Сколько сейчас стран представлены в Антарктиде?

— На сегодняшний день подписали договор об Антарктике больше 50-ти стран. Сначала, в 1959-м, — двенадцать, в том числе Советский Союз, потом понемногу остальные.

Это значит, каждая подписавшая договор страна получает право построить свою станцию, получает научные данные и делится с остальными. В этом главная суть договора, здесь ни у кого нет закрытых данных.

Можно посетить любую станцию, проверить, как соблюдаются положения договора.

Финиш экспедиции на антарктической станции Мирный. Фото из личного архива Виктора Боярского

Размещение военных объектов, а также заход боевых кораблей и вооруженных судов южнее 60-го градуса южной широты запрещены. В 1980-е годы континент объявили еще и безъядерной зоной, что исключило появление в ее водах судов-атомоходов, а на материке — атомных энергоблоков.

У нас было когда-то 8 зимовочных станций, потом сократились до пяти. Слава богу, сейчас потихоньку выходим на прежний уровень присутствия.

У американцев антарктический бюджет намного больше нашего, они и начали раньше — еще в 30-е, мы — на три десятилетия позже. Мы, кстати сказать, тоже претендовали на станцию на Южном полюсе, но не успели к раздаче. Там сейчас американская «Амундсен-Скотт». Зато мы получили станцию «Восток» на Полюсе холода, над озером Восток, о котором сейчас все говорят.

Склад у горы Рекс

— И что говорят?

— Это уникальный геологический объект, гигантское пресное озеро, 15 тысяч квадратных километров. Прямо под станцией, на глубине 3,5 километра. Для сравнения: Антарктические озера невелики, только некоторые из них крупнее 10 км².

Вообще в Антарктиде много подледных озер, но это, Восток, уникально, во-первых, своими размерами, во-вторых, наша станция прямо над ним. Бурим. Добурили до поверхности озера. И керн полученный, по сути, летопись того, что здесь происходило на протяжении 500 тысяч лет. Атмосферные изменения, извержения вулканов, все можно прочесть с помощью радиоуглеродного анализа.

— Ты сколько раз бывал в Антарктиде?

— Четыре раза был в качестве научного сотрудника, потом три раза сопровождал туристические группы, и — международная лыжная экспедиция, которая прошла с северной конечности материка, через Южный полюс, через «Восток».

. Фото из личного архива Виктора Боярского

— Ты, я знаю, всю экспедицию шел первым, прокладывал маршрут. По компасу?

— Там большую часть времени солнце не заходит. В районе полюса полгода — день, полгода — ночь. И каждый день мы получали свои координаты со спутника.

Земля каждый час поворачивается на 15 градусов, скорость движения на лыжах мала, так что ошибка не накапливается. Это не на самолете, где ошибешься на градус и сразу улетишь бог знает куда…

— Рельеф какой в Антарктиде?

— Разный. В основном барханы, как в пустыне. Ветер сильный. Снег плотный, трактор следов не оставляет.

И — полное одиночество. Никакой жизни вокруг. Жизнь вся у побережья, в пределах ста километров. Птицы у побережья, где кормовая база есть.

— Какое самое южное живое существо ты видел?

— Поморники, которые питаются всем подряд, залетают вглубь континента достаточно далеко. Они, как правило, следуют за транспортными поездами, до станции «Восток», бывает, долетают.

— Высота Антарктиды какая?

— Это самый высокий континент, до четырех километров. Атмосфера разреженная. На станции «Восток» давление соответствует пяти километрам высоты. Дышать полной грудью трудно, поэтому проблема адаптации очень серьезная. И, как правило, народ, прилетающий сюда на самолете, первые дня три чувствует себя плохо.

Кстати, 21 июля 1983 года здесь была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89,2 градуса ниже нуля.