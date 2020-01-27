ГОК или не ГОК?

Миасс — четвертый по населению город Челябинской области, 166,5 тыс. человек. Его окрестности изобилуют озерами, горами, лесами и реками, за что эти места называют уральской Швейцарией. В ноябре 2018 года компания экс-сенатора от ХМАО Виктора Пичугова занялась здесь постройкой комбината по добыче железной руды. Так для жителей Миасса началась история борьбы с Круглогорским ГОКом.

В 12 километрах от Миасса, на горе Круглая, в 1964 году было обнаружено месторождение золото­магнетитовых руд. Было принято решение о серьезном риске добычи ресурсов для экологии.

Сегодня на расстоянии одного километра от этого месторождения находятся сады. В трех с половиной километрах — течет река Миасс и расположен населенный пункт Смородинка. Еще ближе к месторождению стал и сам разросшийся с советских времен Миасс, а кругом по горным окрестностям появились десятки отелей и горнолыжных курортов.

Однако рискованность добычи ресурсов, которая не дала превратить «уральскую Швейцарию» в промзону в советское время, сегодня почему­то перестала учитываться.

В июне 1996 года был издан документ о резервировании земельного участка под строительство Круглогорского ГОКа в 500 гектаров. Из них 400 гектаров покрыты лесом, а остальные земли имели сельхозназначение. Подписал документ и.о. главы Миасса Корсуков. По словам Бориса Мелехина, эксперта Общественной палаты Миасского городского округа, никто из общественности этого не знал.

В 2003 году была зарегистрирована компания ООО «Круглогорский ГОК». В июне 2015 года глава администрации Миасса Станислав Третьяков подписал разрешение на передачу в собственность компании земли с целью размещения на ней опор ЛЭП для комбината. А уже 21 июля 2015 года администрация округа выдала компании разрешение на использование земельного участка площадью 122 гектара из земель сельхозназначения.

Без соблюдения двух обязательных условий ООО «Круглогорский ГОК» не могло приступить к реализации проекта. Первое — перевод земель сельхозназначения в земли промышленности. Этот процесс до сих пор не завершен. Второе — проведение государственной экологической экспертизы. Чего тоже сделано не было. Несмотря на это, компания приступила к реализации проекта.

Еще в октябре 2018 года ООО «Круглогорский ГОК» начало строить насыпную дорогу к месторождению.

Фото из соцсетей

9 ноября 2018 года было подписано инвестсоглашение между компанией и администрацией Миасского городского округа. Согласно тексту документа, инвестор намерен организовать «добычу и переработку железных руд и попутных компонентов, а также производство высококачественной магнетитовой аглоруды путем предобогащения железных руд на Круглогорском месторождении».

Григорий Тонких подписал постановление «О подготовке проекта решения Собрания депутатов Миасского городского округа о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Миасского городского округа». Общественники считают, он не имел на это права. Мэр, по их мнению, мог подписать постановление, если бы у застройщика был ряд документов: в частности, заключение о результатах проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС) и принятое на основании ОВОС положительное заключение Государственной экологической экспертизы проектной документации ГОКа. Эти документы отсутствовали, говорит председатель местного отделения «Яблока» Валентина Комкова.

В январе­-феврале 2019 года ООО «Круглогорский ГОК» приступило к разработке котлована.

2 марта жители Миасса собрались на массовый митинг против строительства ГОКа и в защиту озера Тургояк. На акцию пришло около двух тысяч человек.

Результатом митинга стал разрыв инвестиционного соглашения мэрии и компании миллиардера Пичугова. Следом прокуратура Челябинской области обратилась в Миасский городской суд с иском к ООО «Круглогорский ГОК» на сумму 20 млн 279,2 тыс. рублей.

Однако неожиданностью для жителей Миасса стало появление под самый Новый год письма в адрес мэрии города от некой компании ООО «Уральская руда». Компания проинформировала руководство города, что с 6 декабря 2019 года ООО «Круглогорский ГОК» меняет название и просит мэрию провести новые публичные слушания для продолжения реализации проекта ГОКа.

За комментарием «Новая газета» обратилась в пресс­-службу мэрии Миасса. «Позицию выразили жители Миасского городского округа на сходе жителей, который происходил у нас в Смородинке, и на митинге 2 марта. То есть строительство ГОКа они не видят на территории Миасского ГО ввиду небезопасности. Администрация Миасского городского округа разделяет такую позицию. Касаемо конкретики — что это будет, какая экспертиза и так далее — к нам в администрацию информация не поступала. К нам поступил запрос «Уральской руды» с вопросом организации проведения общественного обсуждения. На что мы выразили позицию, что люди против строительства ГОКа <...>».

У местных жителей, несмотря на заверения властей, отсутствует уверенность, что на этом с ГОКом покончено.

— Профессором Удачиным сформулировано два определяющих фактора по Круглогорскому ГОКу, — говорит Борис Мелехин. — Рассуждая о том, насколько опасен проект, он четко говорит: недра делятся на два вида. Первый — не содержащий вредных веществ, и второй — сульфидный тип руд. Сульфидный тип — это гарантия образования кислых вод. Естественно, такая вода будет распространяться в грунтовые воды и почву.

Однако в поддержку проекта высказываются известные челябинские политологи: Александр Подопригора, член Общественной палаты Челябинска Феликс Панов и начальник управления экологического просвещения Минэкологии Челябинской области Виталий Безруков. Последние двое были замечены в продвижении проекта скандально известного Томинского ГОКа.

В интервью изданию «Коммерсант» Феликс Панов заявил: «ГОК ГОКу рознь. Есть предприятия современные. При использовании наилучших доступных технологий говорить о том, что промышленное предприятие негативно сказывается на здоровье работников и жителей, неправильно. Я был на Михеевском ГОКе (структура РМК. — Прим. ред.), там взрывные работы ведут на большой глубине, чтобы избежать пыления. Нам показывали, как работают установки по пылепоглощению, закрытые установки для перевозки руды. Если ГОК в Миассе будет построен по такому образцу, то опасаться последствий не стоит».

Фото из соцсетей

По словам миасских общественников, большую роль в продвижении ГОКа играют председатель Миасского экологического совета Александр Лагунов и председатель Общественной палаты Миасса Сергей Соловьев.

— Работа Общественной палаты также идет медленно, все решения в пользу людей саботируются, — говорит жительница Миасса Анна Сизова.

Ситуация со строительством Круглогорского ГОКа очень напоминает ту, что сложилась вокруг строительства Томинского горно­обогатительного комбината под Челябинском. Во­первых, работы ведет не местная компания. В случае Томинского ГОКа — РМК из Екатеринбурга, а в случае Круглогорского — «Джей ви пи» из ХМАО. Люди, отстаивающие положительный образ проекта, одни и те же: Феликс Панов, Виталий Безруков.

— Одна и та же схема введения производства в область, — подмечает Анна Сизова. —

Проекты одинаково бьют по стратегическим источникам питьевой воды для населения Челябинска и Миасса. И почему­то министерство экологии продвигает эти проекты.

Чтобы сопротивляться проекту ГОКа, миасские общественники анализируют ошибки челябинских земляков и берут на вооружение удачные решения.

— В Челябинске удалось перехитрить общественность. Мы в Миассе сейчас очень насторожены, — говорит миасский депутат Валерий Фролов. — С 5 февраля мы запускаем цикл программ с прямыми трансляциями. Точно так же, как у челябинского Стоп ГОКа.

— По нашему опыту ясно, что власть не реагирует на конструктив, — только на массовые выступления населения, — говорит председатель миасского «Яблока» Валентина Комкова. — Даже если представители ГОКа соберут всю документацию и получат все разрешения на строительство, решение зависит только от населения.

Лоббисты Круглогорского ГОКа уже заявили, что намерены провести проект через новые общественные обсуждения. Миассцы готовятся отвечать им новыми митингами.

Александр Шестаков,

Миасс