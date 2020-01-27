Правительство на посылках
Почему российские интернет-магазины поддерживают введение пошлин
Артем Соколов. Фото: РИА Новости
Дарья КобылкинаКорреспондент
Правительству Мишустина придется разбираться со многими инициативами, одобренными предыдущим кабинетом. В частности, с радикальным снижением порога беспошлинного ввоза посылок через интернет-магазины. Почему это необходимо, в комментарии «Новой» рассказал Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли:
— На самом деле эта история намного глубже, чем представляют ее в СМИ. Она имеет крайне важное значение для развития экономики и общества любого государства.
Так называемые пошлины на ввоз в интернет-торговле — практика абсолютно всех стран мира. Они по-разному называются: совокупный платеж, импортный НДС, таможенные сборы, налоги на потребление, налоги с продаж и другое, но так или иначе они существуют.
Исторически так сложилось, что регулирование во всем мире не предусматривало импорт товаров по каналам интернет-торговли, так как их просто не существовало. Когда крупнейшие экономики мира стали сталкиваться с тем, что компании начали использовать интернет-торговлю для обхода налогообложения, стало очевидно, что трансграничная торговля требует отдельного подхода. Глобально экономика любой страны настроена так, что на экспорт в ней всегда применяется 0%-ная налоговая ставка (только если не ценные для страны ресурсы), а при импорте взимаются локальные платежи. Поэтому для справедливого распределения налогообложения между бюджетами различных государств мира налоги с таких товаров или услуг должны уплачиваться в бюджет той страны, где эти товары или услуги потребляются. С этим согласилось все мировое сообщество: страны входящие в G20, ОЭСР, ВТамО и др.
В 2016 году Китай принял циркуляр об электронной торговле, отменив все беспошлинные лимиты, и присвоил товарам ввозную налоговую ставку от 15 до 60% в зависимости от их категории. Вдобавок с таких входящих посылок уплачивается 17% НДС (в случаях, когда покупки не превышают 5000 юаней, уплачивается 70% от суммы всех причитающихся налоговых платежей). В Америке беспошлинный лимит имеет отношение только к пошлине, а не к налогам. Она не применяется до 800 долларов, но в то же время каждый штат уполномочен взимать налоги с интернет-покупок (sales tax или use tax). В Индии отменили беспошлинный лимит и ввели единый 30% налог на ввоз. В Европе существовали невысокие безналоговые пороги (до 22 евро) для ускорения перемещения посылок внутри Евросоюза. Но поскольку глобальные компании начали использовать их для импорта низкостоимостных товаров из других стран, то с 2021 года все лимиты обнуляются полностью. В Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Польше и ряде других стран они уже отсутствуют. Со всех импортных посылок будет взиматься НДС. В том случае, если цена превысит 150 евро, то еще и пошлина. В некоторых случаях иностранные компании должны зарегистрировать статус налоговых агентов и получить VAT-номер — аналог нашего ИНН.
Все эти меры направлены на то, чтобы создать равные условия для иностранных и локальных (или зарегистрированных на территории страны) производителей и предпринимателей, справедливо перераспределить налоговые обязательства между государствами.
С этой проблемой столкнулась и Россия. Мы пока не проанализировали данные по 2019 году, но в 2018-м оборот трансграничной торговли составил более 500 млрд рублей, которые не попали под налогообложение.
Это деньги, которые вынули из экономики безвозвратно и которые вынимают ежегодно.
Если говорить о российском предпринимателе, то сейчас его издержки включают: НДС, таможенные пошлины (если импортирует), сертификацию товаров, соблюдение кассовой дисциплины, закон о защите прав потребителей, гарантийные обязательства (в будущем включат маркировку и другое). Все это в общей сложности составляет около 30% финансовой нагрузки, которая ложится издержками на бизнес. Иностранный продавец, конкурирующий с российской компанией за потребителя, этой нагрузкой не обременен.
Это несправедливо. Мы считаем, что такие продажи уже давно являются формой внешнеэкономической деятельности, и осуществляться они должны по специальным правилам.
Повсеместно на протяжении многих лет в СМИ эта информация умышленно подается лишь под одним углом: гражданам залезают в карман, цены на зарубежные покупки вырастут, сократится ассортимент, иностранные компании уйдут с нашего рынка и прочее.
Но давайте подумаем, кому с экономической точки зрения выгодно, чтобы регулирования не было?
Представьте себе ситуацию, в которой российская компания приходит в Европарламент, приводит все вышеперечисленные аргументы, а в заключение говорит: «Давайте мы не будем платить у вас никакие налоги и пошлины со всех наших продаж стоимостью до 200 евро?» Какой будет ответ?
Европарламент уже ответил не российскому, а всему зарубежному бизнесу — никакого беспошлинного ввоза.
Да, нельзя отрицать, что пошлины затрагивают интересы потребителей. И не только пошлины. Любой товар в магазине имеет в цене НДС, с зарплаты платится НДФЛ, работодатель ежемесячно отчисляет средства в соцфонды, существует еще множество различных фискальных сборов, напрямую затрагивающих потребителей.
А как, по-вашему, социальные программы государства затрагивают интересы потребителей? А кто-нибудь задумывается, из каких средств они будут реализовываться?
Поэтому вопрос, как относятся к этой инициативе потребитель, некорректный, поскольку оторван от реальной экономической подоплеки
и идет в полном отрыве от следующих критически важных моментов: рабочие места, собственные и локализованные иностранные производства, доходы населения.
Хочу напомнить, что ровно те же аргументы приводились, когда вводился так называемый налог на Google (налог на услуги) — пользование облачными хранилищами, программами и т.д. Цены не изменились, компании не ушли с рынка, ассортимент продолжает расти. Крупные компании нашли способ перераспределить свои ресурсы, чтобы сохранить потребителей своих услуг и в то же время встать в равные условия конкуренции с российскими IT компаниями.
Ценообразование вообще очень сложная вещь, и от пошлин оно зависит не больше, чем от смены дня и ночи. Справедливая конкуренция всегда все расставляет на свои места.
Самое главное — это обеспечить безбарьерную и быструю уплату всех необходимых платежей и автоматическое прохождение границы, чтобы товары на ней ни на минуту не задерживались.
В декабре ФТС организовала встречу с представителями зарубежных площадок, где как раз обсуждался вопрос взаимодействия: каким образом можно организовать прямое сообщение о сведениях ввозимых товаров. Один из путей — механизм уполномоченного оператора интернет-торговли, которым может стать любая логистическая компания (будь то Почта России, СДЭК, DHL), и оплачивать таможенные сборы за физлицо, взаимодействовать с площадкой, передавать данные в ФТС, декларировать товар. Кроме того, текущее законодательство уже позволяет самой интернет-площадке стать оператором таможенных платежей и (при желании) включать необходимые налоги в цену товара. При этом у потребителя всегда останется вариант самостоятельного оформления через личный кабинет на сайте ФТС. Но в этом случае процесс растаможки может немного затянуться, в отличие от других вариантов, где будут синхронизированы системы и процессы, а проход товаров через границу будет полностью автоматизирован.
Из ожидаемых рисков, которые приписывают введению этого подхода, чаще других звучат опасения возникновения серых рынков. Могу сказать, что и сейчас встречаются нелегально ввезенные товары. Но, во-первых, это никак не связано с трансграничной торговлей, во-вторых, я уверен, что крупные зарубежные площадки, через которые проходит основной объем трафика, не будут подвергать свою репутацию таким рискам, в-третьих, активизация этой деятельности будет слишком заметна для того, чтобы ее не пресечь. К тому же такой способ включает слишком много рисков и абсолютное отсутствие гарантий. Сколько людей захотят им воспользоваться? Не думаю, что цифры будут такими, какими их представляют.
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