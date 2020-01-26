Получите, распишитесь, заплатите!

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Если обложить зарубежные посылки пошлинами, выиграет не бюджет, а российские интернет-магазины и их владельцы
Фото: РИА Новости
Дарья КобылкинаКорреспондент
Среди неприятностей, которые могут ждать россиян в этом году, — радикальное снижение порога таможенных пошлин при получении посылок из-за рубежа. Напомним, что первоначально они взимались при стоимости посылки от 500 евро, теперь тариф понижен до 200 евро, но незадолго до отставки премьер согласовал предложение Минфина службе о понижении минимального порога стазу в 10 раз, до 20 евро. Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавинов тогда сказал: «Мы должны выровнять условия для отечественных интернет-площадок и для иностранных. В этом заключается справедливость. Все должны находиться в равной конкурентной среде».
Вообще-то на вопросы социальной справедливости нужно смотреть с позиций потребителя, то есть народа.
А первое и главное, что нужно знать об инициативе, — кто ее инициирует и продвигает. В случае со снижением уровня беспошлинного ввоза посылок все очевидно: конкурентное преимущество получают российские интернет-магазины, такие как Wildberries, «220 вольт», «Юлмарт» и Zenden. Они заработают за счет граждан, которые проиграют дважды: по цене и по качеству.
«Пока решение по снижению порога беспошлинного ввоза до 20 евро не принято. Минфину придется убедить коллег из пяти стран Таможенного союза в необходимости такой меры, в одностороннем порядке такое решение ни к чему не приведет, — говорит Дмитрий Янин, председатель Конфедерации обществ потребителей. — Тем более что эта инициатива и лоббирование исходят от российских интернет-магазинов, которые в других странах даже не представлены. Результаты подобного опыта в Белоруссии весьма депрессивны. Вместо следования мерам государства там возникают серые схемы переправки заказанных товаров из России. Да и в принципе я не знаю стран, где эти пошлины резко пополнили бюджет».
С Дмитрием Яниным согласен и Марсель Салихов, научный сотрудник Высшей школы экономики: «Перераспределение рынка интернет-торговли вследствие снижения беспошлинного порога качнется в сторону от глобальных транснациональных игроков к внутренним российским интернет-магазинам. У нас есть предположение, что к 2021 году это приведет к снижению объема рынка на 1% и на 5% — к следующему году. Соответственно, снизится и средняя стоимость покупок — какие-то дорогостоящие товары будут брать в российских интернет-магазинах либо отказываться от них вовсе. Это существенные изменения, подтверждения которым уже есть.
В прошлом году, после снижения беспошлинного порога до 200 евро с 500, покупки в этом ценовом диапазоне просели на 30%, по данным Почты России. Потребители быстро реагируют».
Ежегодно «Яндекс» совместно с ГФК «Русь» проводит исследование потребителей интернет-магазинов. В соответствии с ранее полученными данными о главенствующих факторах в приоритете иностранных интернет-магазинов перед отечественными, 2/3 опрошенных называют низкие цены.
«В случае понижения порога беспошлинного ввоза стоимость товаров повысится на 20–25%, это много, — прогнозирует Дмитрий Янин. — Если ограничение беспошлинного ввоза на товары стоимостью до 200 евро не сильно бьет по интересам потребителей (по нашим данным, 95% покупок укладывается в это ограничение), то уже снижение лимита до 100 евро, которое, очевидно, готовятся ввести в этом году, уже будет ощутимым. Могу привести пример из личного опыта: я заказываю из-за рубежа очки для плавания с диоптриями, поскольку разница в цене на предложения с отечественных площадок — четыре раза. И так по многим группам товаров, особенно не массового спроса. Отсюда и другая проблема: отсутствие альтернативы для российского потребителя в покупке товаров, которые в России попросту отсутствуют. В Китае может существовать фабрика, производящая определенную продукцию для всего мира, создавать подобную в другой стране не имеет смысла, если это товар, удовлетворяющий потребности узкого круга потребителей».
Получается, что вместо честной конкуренции, предполагающей снижение цен при достойном уровне качества, российские интернет-площадки, по мнению экспертов, просто рассчитывают убрать с рынка конкурентов руками правительства. Впрочем, они нередко высказывали подобные инициативы и в публичном пространстве. Например, основатель и совладелец ретейлера «220 вольт» Алексей Федоров, в прошлом руководившей Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), предлагал вскрывать посылки из-за рубежа для поиска контрафакта, а также без лишних затей обкладывать их 30%-ным сбором на таможне. При этом собственная торговая марка ретейлера Hammer Flex не смогла завоевать ни один рынок, кроме российского. Да и здесь есть большие сомнения, если просто почитать комментарии потребителей. Типичные жалобы: некомплектность товара, приобретенного в «220 вольт», отсутствие чека или паспорта, незаполненный гарантийный талон, вскрытая или поврежденная упаковка.
Основательницу российского интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук американский Forbes включил в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года. Но ведь это оценка состояния, а не деловых практик. Потребители же пишут «китайский ширпотреб по цене оригинала» и для тех, кто в глаза не видел оригиналов известных брендов.
У основателя ретейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина были проблемы и посерьезнее: в 2017 году по обвинению в мошенничестве с кредитами Сбербанка он на год был помещен под домашний арест.
Главный публичный патриот среди интернет-ретейлеров и одновременно автор мема «Позорище интернетное» (из сетевой полемики с потребителями) Андрей Павлов шьет свою обувь Zenden даже в Сирии, а вот в Крыму не получается. Так что же в этом бизнесе российского?
«Мы видим очередную историю по изъятию денег из кармана потребителей, —
сокрушается Дмитрий Янин. — Это тенденция, которая началась в 2014 году с введением контрсанкций на иностранное продовольствие. При принятии таких решений интересы потребителей во главу угла никто не ставит. Я не видел никаких опросов на эту тему, но уверяю, если спросить: «Готовы ли вы платить за товары на 20% больше?» — подавляющее большинство ответит отказом. Если и найдутся те, кто готов свои рублем поддержать отечественную экономику, их число будет незначительным. В условиях кризиса люди экономят на всем — 70% граждан экономят на продуктах питания, о товарах не первого спроса я вообще молчу».
«Снижение беспошлинного порога сильнее всего ударит, конечно, по потребителям, так как фактическая стоимость трансграничных посылок вырастет, — дополняет картину Марсель Салихов.— К тому же оформление документов на товары, облагающиеся пошлиной, тоже займет какое-то время, — соответственно, увеличится и срок доставки. Все это приведет к тому, что значительная часть физического потока, существующего сейчас, попадет под пошлины. Это неизбежно приведет и к падению уровня благосостояния населения, особенно в регионах».
А еще это приведет к росту прибыли российских интернет-ретейлеров, которые вынут ее из наших карманов.
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