Вяленая вобла

Председателя Государственной думы России в связи с внезапным изменением государственного устройства корреспондент «Би-Би-Си» спросила:

— Какой смысл в голосовании (всенародном), если президент уже подпишет законопроект к тому моменту?

Исторический ответ на детский вопрос в наш исторический момент настолько важен, что мы (во избежание обвинений в неточном цитировании, искажении, передёргивании и пр.) публикуем его полностью.



ВОЛОДИН. Смысл в том, чтобы вы, представляя зарубежные средства массовой информации, такую форму, которую мы для себя избираем, — сложную, но при этом демократичную, когда в обсуждениях всех этих поправок принимают участие не только депутаты, члены Совета Федерации, региональные парламенты, но в конечном счёте всё это будет решаться гражданами нашей страны, — и для своих стран брали и реализовывали. Потому что вы президентов избираете там, две сотни конгрессменов решают судьбу мира, а потом мы все заложники становимся таких решений, когда сотрясают всех, и потом вы начинаете продвигать свои экономические интересы, ставя заслон другим странам. Вот идите по пути России! Всё иное — вмешательство в наши дела. Поэтому будьте также здесь осмотрительными и не нарушайте наше законодательство. Потому что в прошлый раз подходил и пытался вам объяснять всё открыто и доходчиво, — вы начинаете придумывать то выборы, то ещё что-то. В данном случае мы сейчас задаём стандарты, и если вы по ним в будущем не пойдёте в плане принятия решений, представляя другие страны, мы считаем, что это недемократично.

Мы много раз перечитали эту речь председателя Государственной думы, мы постарались как можно логичнее расставить знаки препинания, но что он сказал, мы не поняли. И никто (из тех, к кому мы обращались за комментариями и объяснениями) нам помочь не смог.

Но ведь это сказал не «понаехавший», а председатель парламента. «Парламент» (Parlement) — место, где говорят (от французского parler — говорить). Значит, речь произнёс главный официальный говорун России. И вряд ли он так говорил случайно.

В такой ситуации остаётся признать эту речь исторической и надеяться, что она будет включена в школьные учебники и в учебники парламентского красноречия.

Однако эти ораторские приёмы, их цель и средства исчерпывающе описаны в русской классической литературе ХIХ века. Например, в произведении Салтыкова-Щедрина «Вяленая вобла».

Вяленая вобла

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на верёвочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денёк-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался. И стала Вобла жить да поживать. — Как это хорошо, — говорила Вяленая вобла, — что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего такого не будет! Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округлении периодов настаивала. «Главное, — твердила она, — чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем действительно сделалось ясно, что именно это и надо, и что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни, и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделенная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать.

Государственные деятели нашей страны безупречно владеют приёмами «воблушкиной правды». И цель всё та же: нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать.