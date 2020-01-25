Изменить финал или изменить себе?

Андрей Звягинцев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Андрей Звягинцев, обладатель двух номинаций на «Оскар», Каннских наград, «Золотого льва») оказался в сложной ситуации.

Еще недавно его кино, отмеченное своей нелояльностью и бескомпромиссностью, раздражало экс-министра культуры Мединского, называвшего фильмы режиссера «русофобскими», но, тем не менее, со Звягинцевым сотрудничали независимые российские продюсеры и инвесторы. И весьма успешно, о чем свидетельствует целый букет наград на мировых фестивалях первой величины.

Однако в 2018 еще на стадии предпродакшн был законсервирован его фильм о Второй мировой войне и блокадном Ленинграде. Александр Роднянский (продюсер картин Звягинцева «Нелюбовь», «Левиафан», «Елена») вышел из проекта. Судя по всему, проблемы возникли в связи со сложностью и дороговизной фильма.

Сложился новый союз с продюсером компании Hype Film Ильей Стюартом («Лето», «Ученик»).

Их новый проект с рабочим названием «Противостояние Юпитера» — драматическая история богатого россиянина, владеющего домом у Средиземного моря, который попадает в страшные, непреодолимые обстоятельства. Как обычно у Звягинцева, история развивается в двух пластах реальности и метафизическом пространстве, а конфликт попадает в болевые точки времени.

После того, как уже выбрали места для съемок (была необходима очень дорогая вилла), стало известно, что союз Звягинцева со Стюартом распался. Продюсер говорит, что пока не готов комментировать эту ситуацию. Кинокритик Андрей Плахов убежден, что дело в самоцензуре. В статье «Нелюбовные отношения» он пишет: «Сформирована атмосфера, в которой механизм запрета срабатывает автоматически, на уровне самоцензуры, изнутри разлагая сознание продюсеров, инвесторов и самих кинематографистов».

Вместе с тем, экспертный совет фонда Романа Абрамовича «Кинопрайм» рассмотрел этот проект и оценил его весьма высоко (едва ли не единогласно). Фонд не отказывался от его финансирования.

комментарий Андрей Малышев,

исполнительный директор фонда «Кинопрайм»

— «Кинопрайм» создавался, чтобы помогать инвесторам поддерживать качественные проекты, способные хотя бы в какой-то мере возвращать инвестиции. Это не благотворительная касса, а профильный институт для инвестирования в современное востребованное кино. Бюджет фильма 700 миллионов рублей. Подобные бюджеты могут быть у коммерческого кино, блокбастеров, вроде «Притяжения» или «Движения вверх». Для арт-хауса это непомерно большая сумма. Нас беспокоит не содержание фильма, не вижу в нем ничего крамольного, но его экономика. «Кинопрайм» может участвовать в финансировании картины до ста миллионов рублей. Но мы должны гарантировать инвесторам, что есть возможность вернуть деньги, что есть недостающая часть бюджета. При изменении или уточнении затрат, подтвержденном участии западных инвесторов, наличии продюсера с российской стороны, мы можем вернуться к рассмотрению проекта Андрея Звягинцева. Кстати, один из первых фильмов, поддержанных «Кинопраймом», стал «Текст» Клима Шипенко – злободневное социальное высказывание о нашем обществе. Фильму было отказано в госфинансировании. После выхода в прокат картина Шипенко не только вернула инвестиции, но сделала хорошие сборы, имела отличный «сарафан» и на «Золотом орле» удостоилась трех наград, в том числе звания «Лучший фильм».

Но Андрей Звягинцев считает, что причина остановки проекта после восьми месяцев работы над ним — внезапное предложение продюсера изменить финал:

«В марте запустились с проектом, в июле был уже первый драфт, продюсер всемерно поддерживал. И только в ноябре, возникло предложение изменить финал. Как можно изменить финал? Это то же самое, что предать свой замысел. Я отказался. И тогда Илья Стюарт отказался от проекта».

Сегодня режиссер и его сподвижники продолжают искать инвесторов и продюсера.