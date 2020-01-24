В этом году в Иерусалиме!

Полсотни глав государств, правительств и парламентов приехали в Израиль не только для того, чтобы почтить память жертв нацистских преступлений в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц). Это самое зримое и самое масштабное за всю историю Израиля выражение политической поддержки еврейскому государству, которое замечательные соседи, ближние и дальние, пытаются уничтожить семь с лишним десятилетий. Форум в Иерусалиме уже пятый, прежние места встреч — Освенцим, Терезин, Бабий Яр.

Лозунг нынешнего форума: «Помнить Холокост, бороться с антисемитизмом!» И полсотни глав государств и правительств обещали вести борьбу против антисемитизма. Злобный национализм на подъеме. В 75-ю годовщину освобождения Освенцима ленты новостей переполнены сообщениями о преступлениях на почве ненависти.

Заранее договорились, что в посвященном холокосту музее «Яд Вашем» выступят представители четырех стран-победительниц и президент Германии.

Президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер:

— Мы боремся с антисемитизмом! Мы противостоим национализму, потому что это отрава! Мы на стороне Израиля!

Кому-то кажется странным, что руководитель государства должен извиняться за то, что совершено его предшественниками давным-давно. К сожалению, во многих странах предпочитают забыть дурное прошлое и превращают историю в политический инструмент. Не зря президент Израиля Реувен Ривлин призвал своих гостей в Иерусалиме «оставить историю историкам»:

— Роль политических лидеров заключается в том, чтобы формировать будущее.

Пособники и предатели

Годы Второй мировой войны были временем не только поразительного героизма тех, кто сражался против фашизма, но и гнусного предательства. Повсюду, куда приходили немецкие войска, они обнаруживали надежных помощников и прислужников. Больше двухсот тысяч ненемцев участвовали в массовых убийствах.

Страны, оккупированные Гитлером, считают себя только жертвами немцев.

Но как быть с тем, что немалое число людей в этих странах участвовали в нацистских злодеяниях? Без них немцы бы не убили столько людей.

В Болгарии, где не расцвели антисемитские настроения, население не сотрудничало с немцами, и большинство евреев выжило. Датчане организовали операцию по спасению евреев и всех вывезли в нейтральную Швецию. Вот почему выжили 98 процентов датских евреев.

А в Литве уничтожили 220 тысяч евреев — 94 процента всего еврейского населения. Сами литовцы устроили погромы еще до прихода немцев. Издевались над евреями-соседями, мучили их, грабили, а потом убивали.

При нацистах и поляки с удовольствием избавлялись от «чужаков». Профессор Принстонского университета Ян Томас Гросс написал книгу «Соседи» о том, как в польской деревне Едвабне, где не было никаких немцев, убили 1600 евреев.

В поисках убежища

4 сентября 1946 года заместитель уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации генерал-лейтенант Константин Голубев информировал заведующего 3-м Европейским отделом МИД Андрея Смирнова: «Из Польши через территорию Чехословакии и советскую зону Австрии начался транзит евреев, направляющихся в Палестину. Всего должно проследовать 200 000 евреев... Транспорты направляются в американскую зону оккупации, в Мюнхен, где якобы организован сборный пункт для дальнейшей отправки их в Палестину».

Но Англия была категорически против создания еврейского государства в Палестине. Америка тоже была против. Франция была занята собой. Сионистам пришел на помощь Сталин. По своим соображениям. Но, если бы он не поддержал сионистов, Израиль бы не появился. Этот исторический опыт нужно учитывать.

Выжившие узники Бухенвальда прибыли в Хайфу, где были арестованы британцами. 1945 год. Фото: Public Domain

Громыко помогает сионистам

14 мая 1947 года на сессии Генеральной ассамблеи ООН советский представитель и будущий министр иностранных дел Андрей Громыко обосновал право евреев на создание своего государства в Палестине:

— Еврейский народ перенес в войне исключительные бедствия и страдания. После войны уцелевшее еврейское население Европы оказалось лишенным родины и крова. Сотни тысяч евреев бродят по разным странам Европы в поисках убежища. То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить его от насилий со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего государства. Было бы несправедливо не считаться с этим и отрицать право еврейского народа на осуществление такого стремления.

Пожалуй, никто лучше Громыко не обосновывал права евреев на свое государство в Палестине:

— Представители арабских стран указывают на то, будто бы раздел Палестины является исторической несправедливостью. Но с этой точкой зрения нельзя согласиться хотя бы уже потому, что еврейский народ был связан с Палестиной на протяжении длительного исторического периода времени. По нашему глубокому убеждению, раздел Палестины на два самостоятельных государства соответствует коренным интересам не только евреев, но и арабов.

Арабские страны были возмущены позицией Москвы и от угроз перешли к антисоветским действиям. 13 ноября 1947 года в Дамаске прошла организованная властями демонстрация протеста против решения ООН о разделе Палестины. Сирийцы напали на помещение Сирийского общества культурной связи с Советским Союзом и уничтожили выставку, присланную из Москвы.

Советский посланник после беседы с Джамилем Мардам-беем, премьер-министром и министром иностранных дел, сообщил в Москву, что «нет никаких оснований верить министру иностранных дел Сирии, что «расследование» даст какие-либо результаты, ибо агитацию за нападение на помещение общества вели его собственные люди».

Советское оружие

13 апреля 1948 года Министерство иностранных дел СССР представило начальству справку «О положении в Палестине после решения ООН о разделе страны». Советские дипломаты очень сочувственно писали о евреях, которые вынуждены вооружаться, чтобы обороняться от арабов:

«Вооруженные выступления против евреев развернулись с новой силой. Предатели и квислинги со всего мира начали стекаться в Палестину и приняли участие в борьбе на стороне арабов, среди них подонки Андерса, боснийские мусульмане из лагерей перемещенных лиц в Германии, военнопленные немцы, бежавшие из лагерей в Египте, «добровольцы» из франкистской Испании.

Страны Арабской лиги засылают в Палестину вооруженные отряды арабов. Первый отряд проник из Сирии в Палестину 9 января 1948 года. Напав на два еврейских поселения, вынужден был отойти обратно в Сирию...

Еврейские колонны машин между Иерусалимом и Тель-Авивом подвергаются нападению и разграблению. Арабы перешли к систематическим и планомерным операциям против разбросанных по всей стране еврейских колоний. Евреи лишены помощи в людях извне, несут большие потери убитыми и ранеными, что пагубно отразится на сопротивлении этой маленькой (всего 640 тысяч человек) общины».

Эти документы советского Министерства иностранных дел были засекречены и хранились за семью замками. Они противоречат той версии арабо-израильского конфликта, которую приняли в Москве позже, когда Израиль стали считать врагом.

14 мая 1948 года в четыре часа дня в здании музея на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве было провозглашено Государство Израиль. Давид Бен-Гурион зачитал декларацию независимости:

— Насильственно изгнанный со своей родины еврейский народ остался верен ей. Евреи из поколения в поколение предпринимали попытки обосноваться на своей древней родине. Последние десятилетия ознаменовались массовым возвращением на родную землю. Эти люди стали ее защитниками, их трудом расцвела пустыня, они возродили древний язык, построили города и поселки, создали динамично развивающееся общество... На этом основании мы, представители еврейского населения, в силу нашего естественного и исторического права и на основании решения Генеральной ассамблеи ООН провозглашаем создание еврейского государства — Государства Израиль.

На следующий день в Палестину с севера, востока и юга вторглись армии Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Ливана. Они хотели уничтожить еврейское государство в зародыше, но натолкнулись на ожесточенное сопротивление. Только что созданный Израиль отчаянно нуждался в оружии. Помочь согласилась только Москва.

Израильский инструктор рассказывает солдатам о плане раздела раздела Израиля и Палестины от 1948 года в зале независимости, где Давид Бен-Гурион провозгласил создание еврейского государства. Фото: EPA

Принимать ли помощь?

Советская политика в отношении Палестины все больше противоречила политике по отношению к собственным евреям. Когда Сталин приказал поддержать сионистов, в Советском Союзе антисемитизм уже стал практической политикой аппарата партии и государства. Так что же заставило вождя сделать все, что было в его силах, для создания Израиля?

Голда Меир, которая была первым послом Израиля в Москве, а потом министром иностранных дел и главой правительства, вспоминала:

«Мне казалось, что советский блок поддерживает нас, потому что русские сами оплатили свою победу страшной ценой, и потому, глубоко сочувствуя евреям, так тяжко пострадавшим от нацистов, понимают, что они заслужили свое государство. Теперь я не сомневаюсь, что для Советов основным было изгнание Англии с Ближнего Востока».

Означало ли это, что сионисты должны были отвергнуть помощь Москвы в создании еврейского государства в Палестине?

Антисемит — сволочь и свинья

Опросы общественного мнения показывают: каждый четвертый житель Европы заражен антисемитизмом. Впору говорить об эпидемии. Но нет никакого нового антисемитизма. Это все тот же старый, однообразный антисемитизм. Он расцвел в конце IV века, когда христианская вера стала доминирующей в Европе, и Рим возвел христианство в ранг государственной религии. Тогда же возник образ еврея — отравителя, ростовщика, паразита, эксплуататора. И неплохо сохранился. Нет ничего более стабильного, чем предубеждение.

Почему ненависть к евреям вспыхнула вновь? Люди ищут козлов отпущения за последствия глобализации и массовой миграции. Напавший на синагогу в немецком городе Халле кричал, что корень всех современных проблем — евреи. Антисионизм заменил антисемитизм как политическая программа, направленная против евреев. Современные антисемиты маскируются: мы не против евреев, мы против Израиля. Немецкие ультраправые во время выборов в Европейский парламент расклеили в Ганновере плакаты с лозунгом: «Израиль — наше несчастье».

В Третьем рейхе это был постулат нацистской пропаганды: «Евреи — наше несчастье!». Антифашистская прививка перестала действовать?

Именно поэтому так важен форум в Иерусалиме, где руководители полусотни государств обязались бороться с антисемитизмом.

— Мы должны противостоять нарастающей волне мерзкого антисемитизма, которая разжигает ненависть и насилие по всему миру, — сказал в Иерусалиме вице-президент США Майк Пенс. — Мы должны противостоять государству — распространителю антисемитизма, единственному в мире правительству, которое угрожает стереть Израиль с лица земли: мир должен решительно противостоять Исламской Республике Иран.

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Конечно, можно предположить, что не все участники форума так уж искренни в своем неприятии национализма и антисемитизма. Но они сознают, что это борьба необходима. И это главное.

Президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство. Американский президент поддерживает Израиль по религиозным соображениям, выражая волю набожных евангелистов. Он считает, что христианство в опасности: «Мы должны защищать наши иудео-христианские ценности».

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Немногие последовали примеру Дональда Трампа. Но главы государств и правительств, приглашенные президентом фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеславом Кантором, собрались именно в Иерусалиме.

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Можно не соглашаться со взглядами Владимира Путина на историю, но он точно характеризовал антисемитов: свиньи и сволочи. Нужно пользоваться этой формулой! Вокруг немало людей, которые позволяют себе в публичном пространстве антисемитские высказывания. Каждый из них должен услышать, кто он такой: сволочь и свинья! Со ссылкой на президента России это прозвучит убедительнее.