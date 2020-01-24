Разрешите в айти?

Минэкономразвития возглавил Максим Решетников. С 2017 года он работал губернатором Пермского края, — «молодой технократ», пришедший на госслужбу из сферы айти. До прихода на должность губернатора он был важным человеком в команде мэра Москвы Сергея Собянина, в том числе много денег и усилий направил на автоматизацию процессов в госуправлении. С его приходом бюджет краевого Министерства связи стремительно вырос: за три года — в 49 раз. Медиапроект «Четвертый сектор» проанализировал госзакупки в области высоких технологий в Перми при Решетникове и в Москве по тем проектам, к которым он имел отношение. Выяснилось, что до трети всех денег пермского Минсвязи получают его бывшие коллеги и их партнеры.

В мае 2019 года председатель совета директоров одной из крупных в Перми айти-компаний «ИВС» Иван Федорищев в ходе круглого стола обратился к Решетникову, отметив, что после его вступления в должность

«объем финансирования айти-проектов увеличился в 15 раз. Но мы не почувствовали увеличения объема работ даже в два раза».

Приход Решетникова в Пермь, без сомнения, встряхнул местный айти-рынок. В 2019 году Минсвязи распределил на госзакупках 3,5 миллиарда рублей, это почти в 49 раз больше, чем в 2016 году при старом губернаторе, цифра сопоставима с тем, что тратит на высокие технологии второй по значению город России — Санкт-Петербург, бюджет других российских регионов много меньше.

Решетников ответил на слова Федорищева просто: «44-ФЗ [Федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок»] — пожалуйста, приходите и участвуйте. Как я понимаю, ваша компания, так сказать, в «прошлой жизни», имела преимущества, большие заказы, а сейчас доля снизилась. Накапливайте ресурсы и компетенции и приходите с проектами, работайте».

Фото: РИА Новости

При Решетникове на рынке пермского госзаказа появились новые влиятельные игроки, которые до этого никогда не выигрывали тендеры в регионе, до трети нового бюджета регионального Минсвязи осваивают компании, связанные с «Про Ай-Ти Ресурс». Она основана бывшим коллегой Решетникова Андреем Селяниным. Они ровесники и учились на одном факультете в пермском университете. Пока Решетников строил карьеру чиновника, Селянин работал в разных компаниях, но бизнес, к которому он имел отношение, всегда оказывается там, где Решетников занимает важные посты. Например, до этого в Москве «Про Ай-Ти Ресурс» выполняла флагманские проекты московской мэрии — участвовала в создании сайта «Наш город».

Говорить подробнее о своей стычке с губернатором в разговоре с «Четвертым сектором» Федорищев не захотел, сославшись на занятость. Директор по инновациям «ИВС» Александр Полещук объяснил, что «спросил мнения членов совета директоров, — и никто не горит желанием говорить на эту тему». Полещук поделился мнением, что в теме закупок Минсвязи «замешана политика».

О том, чем недоволен местный бизнес, можно судить по жалобам на госзакупки, с которыми местные обращались в ФАС или в Минсвязи Пермского края. Из этих документов выходит, что участники конкурсов сомневаются, что тендеры действительно проходят в полном соответствии с законом: технические задания вызывают вопросы, и создается впечатление, что они написаны под конкретных исполнителей, а часть заказов и объявлены на те работы, которые как будто уже выполняет «Про Ай-Ии Ресурс».

Из Перми в Москву

В 1998 году студент экономического факультета Пермского госуниверситета Решетников стал работать главным специалистом в айти-компании «Прогноз». В том же году в компанию устроился и Селянин. Она открылась в начале 90-х на базе кафедры экономической кибернетики, где учился Решетников, и делала программное обеспечение для аналитики процессов.

«Для студента это был крайне ценный опыт и приличный заработок, — рассказывал Решетников уже после того, как стал и. о. губернатора Пермского края. — Сначала платили 200 долларов, впоследствии стали платить 700. Тогда казалось, что на эти деньги можешь позволить себе все. Таким богатым я больше никогда себя не чувствовал!» Впрочем, Решетников уверяет, что к деньгам он всегда относился спокойно, поэтому из бизнеса он вскоре ушел на госслужбу.

Компания «Прогноз», в которой Решетников начинал свою карьеру, предлагала программное обеспечение и для госструктур. Как вспоминал потом будущий губернатор, властям такая помощь часто была не нужна:

«Всегда было обидно, почему они не понимают, — это же правильно, это же сделает им жизнь проще! С одной такой идеей я и попал в администрацию Пермской области».

Он стал сотрудником в отделе планирования бюджетных доходов и расходов, который потом возглавил.

Карьера Решетникова развивалась успешно: в 27 лет он дорос до первого замглавы администрации губернатора, потом его пригласили работать в федеральное правительство. Когда в 2010 году неожиданно сменился мэр в Москве, Решетников стал одним из важных игроков новой команды Сергея Собянина, в 31 год он стал сначала замруководителя аппарата мэра, а спустя год — министром, возглавив Департамент экономической политики.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников. 2014 год

В 2011 году — на следующий год после перехода Решетникова в столичное правительство — первый подряд от мэрии получила пермская компания «Прогноз». До 2014 года Селянин работал там заместителем генерального директора.

Новое правительство Москвы в это время проводит «масштабную кампанию по популяризации электронных услуг и сервисов» — так описываются те изменения на официальном сайте мэрии. В Москве появляется проект «Наш город», где горожане могут пожаловаться на работу коммунальных служб, обновляется сайт московских госуслуг.

Выходцы из Перми во главе с Решетниковым играют в этих процессах важную роль.

Сослуживцы

Информационные системы — одно из направлений, которым Решетников занимался в правительстве Москвы с самого начала. Во время запуска флагманского проекта новой мэрии, сайта «Наш город», он был одним из основных спикеров по этой теме. Как замруководителя аппарата мэра и правительства, он курировал Департамент информационных технологий. После того как Решетников стал главой Департамента экономической политики, он отвечал среди прочего за «создание и развитие систем информатизации в сфере экономики».

Подпись чиновника под резолюциями «согласовано» или «утверждаю» можно увидеть на некоторых технических заданиях на работу с информационными программами, которые получал «Прогноз».

Но Решетников пришел в мэрию не один. Например, на сайте правительства Москвы говорится, что «инициатором и идеологом» преобразований в сфере информатизации в профильном Департаменте информационных технологий был замруководителя департамента Павел Шевыров. Он тоже в прошлом сотрудник «Прогноза». За информатизацию процессов в правительстве также отвечали и отвечают Наталья Катаева и Наталья Климова, они обе работали вместе с Решетниковым в Перми.

Анализируя контракты, которые получил «Прогноз» от правительства Москвы, «Четвертый сектор» заметил некоторые странности в самой процедуре проведения конкурсов. Например, каждые третьи торги Департамента информационных технологий, которые выиграл «Прогноз», проходили с участием компании «Центр аналитических исследований». До 2011 года она называлась «Аналитическим центром Прогноз-II». Ею владела и руководила Нелли Вячеславовна Казакова. Женщина с такими именем, отчеством и фамилией есть в списке выпускников географического факультета МГУ, и в ее контактах указана электронная почта, расположенная на сайте головного «Прогноза».

В конкурсах, в которых «Прогноз» выиграл у «Центра», начальная цена контрактов снизилась в среднем на 6 %, а в половине случаев снижение составило меньше 6 %.

Уменьшение, близкое к такому, в обзоре ФАС по делам об антиконкурентных соглашениях называется «минимальным» и относится к признакам сговора между участниками.

Такого рода «конкурент» может быть нужен, чтобы избежать согласования контракта с антимонопольщиками, — это требуется, если на тендер пришла одна заявка, объясняет замдиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р» Илья Шуманов. Также один из связанных друг с другом участников может, например, занизить цену, чтобы отпугнуть независимых игроков, а потом отказаться от борьбы.

Информационная столица

Информатизацию московского правительства с приходом новой команды можно назвать масштабной, она шла во многих направлениях, сейчас в интернете можно не только пожаловаться на работу коммунальных служб через сайт «Наш город», но и записаться к врачу, следить за оценками ребенка в электронном дневнике, к 2020 году в Москве действуют 169 автоматизированных информационных систем, которыми пользуются разные департаменты Москвы.

Например, автоматизированная система государственных и муниципальных услуг позволяет всем ведомствам работать в режиме одного окна, перенаправляя заявления горожан между ответственными департаментами, есть система, которая в автоматическом режиме следит за тем, есть ли пропуски у грузовиков, которые въезжают на территорию Москвы, и нет ли на этих грузовиках штрафов, даже за уборочной техникой власти могут наблюдать в онлайн-режиме с помощью системы ГЛОНАСС.

Не всеми московскими информационными системами занимались пермяки.

Долю контрактов Департамента информационных технологий, которые приходились на «Прогноз», нельзя назвать подавляющей, хотя речь идет о миллиардах рублей: с 2011 по 2014 год компания заработала на подрядах мэрии 2,7 миллиарда. В 2013 году четверть выручки компании — контракты от мэрии.

В 2014 году из «Прогноза» ушел заместитель генерального директора Андрей Селянин, по сообщениям СМИ, вместе с ним ушли почти все сотрудники его подразделения, около 150 человек. В «Прогнозе» тогда заявили, что это не повлияет на положение компании на рынке.

Но на следующий год сумма контрактов компании с московским Департаментом информтехнологий снизилась в два раза. В 2016 году — еще в три раза. А многие проекты «Прогноза» перешли к только что созданной Селяниным компании «Про Ай-Ти Ресурс». В партнеры он взял конкурентов своего бывшего работодателя из компании «Организационно-технологические решения 2000».

За последние пять лет эти две компании получили от московской мэрии 9,5 миллиарда рублей.

При этом нередко они участвуют в одних и тех же конкурсах, конкурируя между собой, хотя принадлежат одним и тем же людям.

Из Москвы в Пермь

Возглавив Пермский край в 2017 году, Решетников запустил многие из проектов, опробованных в Москве. Через два месяца после его прихода в регионе появился сайт «Управляем вместе». Внешне и по содержанию он очень похож на московский «Наш город». Когда официально началась губернаторская предвыборная кампания, одним из слоганов ее стал «Управляем вместе — добиваемся результата».

Губернатор Пермского края Максим Решетников. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Перми появляются аналоги и других московских систем: заработала «Электронная пермская образовательная система» (ЭПОС), появилась своя система автоматизации закупок, система мониторинга комплексного развития, система для автоматизации проектной деятельности правительства.

Эти системы адаптируют под нужды Пермского края компании, связанные с бывшим однокурсником Решетникова — Селяниным.

Технические задания к конкурсам нередко вызывает недоумение пермских разработчиков. Например, в середине 2017 года ведомство объявило тендер на внедрение в Пермском крае программного обеспечения, на котором в Москве работает сайт «Наш город». При этом сайт с описанным в техзадании функционалом к этому времени работал уже 3 месяца.

С жалобой в антимонопольный орган тогда обратился бизнесмен Алексей Шапошников, руководитель компании «Территория». «О том, что работа все это время выполняется специалистами внешней подрядной организации PRO IT (под «будущий конкурс»), говорят сами сотрудники нескольких министерств правительства Пермского края, а также сотрудники подрядчика», — написал он.

Шапошников в жалобе также заявил, что техническое задание к конкурсу не содержит никаких подробностей о самой системе, которую нужно будет внедрить.

То есть фактически участвовать в конкурсе может только тот, кто раньше работал с московским «Нашим городом».

Антимонопольщики нарушений не увидели. Конкурс выиграла компания «Итарго», созданная меньше чем за год до объявления конкурса. Она связана с «Про Ай-Ти Ресурсом», ее возглавляет топ-менеджер того же холдинга.

Похожая история произошла с конкурсом на обслуживание другой, заимствованной из Москвы, системы мониторинга комплексного развития — в техническом задании не было документов на продукт, который нужно было обслуживать. Один из потенциальных поставщиков обратился за разъяснениями в Минсвязи, но там ответили, что «при необходимости» документы получит только победитель торгов. Конкурс выиграла компания «ОТР 2000». «Про Ай-Ти Ресурс» занимался московским прототипом программы.

Экономия или конфликт интересов

Генеральный директор одной из компаний, связанных с холдингом, Михаил Кулаков в разговоре с «Четвертым сектором» сказал, что, привлекая проверенных игроков, чиновники экономят.

Другие игроки айти-отрасли, с которыми поговорил «Четвертый сектор», согласны, что могут быть и объективные причины для того, чтобы чиновники выбирали тех же подрядчиков. Гендиректор компании «Системные проекты» Вадим Свириденко (его компания и проигрывала, и побеждала в конкуренции с «Про Ай-Ти Ресурсом» в Москве) смотрит на проблему философски: «Кто-то сажает морковку, кто-то — свеклу, кто-то — картошку. Если вы всю жизнь сажали свеклу, стали бы вы сажать морковку, не понимая в ней ничего?» Но, отвечая на вопрос о честности торгов, Свириденко ссылается на исследование госзакупок Высшей школы экономики. В нем говорится о нежелательности участия в торгах тех компаний, где работали представители заказчика до госслужбы.

В том же исследовании перечислены основные виды нарушений при проведении госзакупок: создание видимости конкуренции на торгах, техническое задание, написанное для конкретного исполнителя, конкурс, объявленный на уже проведенные работы.

«С обывательской точки зрения, иногда кажется, что некоторые правила можно обойти, что экономически так даже выгоднее. Но ведь все чиновники, которые отдают подряды своим родственникам и знакомым, уверяют, что это просто самые честные и порядочные поставщики, которым они могут доверять, — говорит Шуманов из «Трансперенси Интернешнл — Р». — Четкое следование процедурам — это и есть единственный способ быть объективным, способ избежать коррупции.

Если компания, в которой раньше работал чиновник, получает контракты от его ведомства, — это конфликт интересов. Эта ситуация прямо описана в обзоре Минтруда на эту тему. Чиновник должен рассказать об этом начальству. Если он промолчал, его должны уволить».

На прямой вопрос о том, был ли урегулирован конфликт интересов у Решетникова, не ответили ни в правительстве Пермского края, ни в московской мэрии. Подробные вопросы «Четвертый сектор» отправил в пресс-службу губернатора, пресс-службу «Нашего города», в Департамент информационных технологий. Из всех ведомств пришел один и тот же общий ответ: «Закупочная деятельность осуществляется в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».