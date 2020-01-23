Подтянутая связка

В хоре одобрительных отзывов о новых назначенцах выделю голос Виталия Мутко. Экс-вице-премьер, прекрасно осведомленный, с чем придется столкнуться его преемникам по спортивной части, тем не менее благословил: «Это будет хорошая связка». А что, действительно: Чернышенко долго возглавлял оргкомитет «Сочи-2014», а после стал президентом КХЛ и главой холдинга «Газпром-медиа». Матыцин, в свою очередь, поднимал престиж Универсиад и как глава Российского студенческого спортивного союза, и как президент Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Спортивных управленцев такого уровня еще надо поискать, а Владимиру Путину как главному радетелю за российский спорт вовсе и искать не пришлось: они под боком были и патрона не подводили.

Домашняя Олимпиада остается «нашим всем», а к щедрой допинговой ложке дегтя в этой бочке меда Дмитрий Чернышенко отношения не имеет. Сильно сомневаюсь, что Дмитрий Николаевич искренне любит хоккей, но опытный управленец может обойтись и без этого — будучи главой КХЛ, победой в олимпийском Пхенчхане он выполнил главный наказ.

В свою очередь Олег Матыцин еще летней Универсиадой-2013 в волшебно изменившейся за время подготовки Казани поднял медальную составляющую России на недосягаемую высоту: 155 золотых наград превысили достижения полутора десятков главных конкурентов, вместе взятых. А на зимней Универсиаде в Красноярске-2019, организацию и проведение которой Матыцин курировал уже как глава мирового студенческого спорта, вовсе случился тотальный триумф — Россия взяла больше золота, чем остальные страны, опять же, вместе взятые.

Претензии отдельных злопыхателей, сомневающихся в целесообразности подобного «гостеприимства», Матыцин отмел еще в казанские времена — никто не мешает и другим странам привозить сильные команды. А дома и сам бог велел призвать под знамена лучших профессионалов со студенческими билетами, в том числе два с лишним десятка олимпийских чемпионов. Первое лицо государства поддержало Олега Васильевича целиком и полностью. Старты всякие нужны, медали разные важны.

Олег Матыцин. Фото: РИА Новости

Нынче этот тезис особенно актуален. Нет, конечно, новые назначенцы много говорили о стратегических многоплановых задачах спортивной отрасли, о важности оздоровления нации, о новых высотах, которые должен брать российский спорт, об опыте предшественников, на который они будут опираться. Сам Чернышенко, говоря о «невероятном шансе» Матыцина «реализовать свои мечты», обозначил и едва ли не главную задачу:

«Это возвращение позиций России на международной спортивной арене как страны, свободной от допинга. Эту задачу поставил президент, и мы будем над ней работать».

И добавил: «У нас есть что улучшать».

Вестимо, есть. Даже не улучшать, а спасать, если уж говорить напрямую. Олег Матыцин на роль спасателя вполне годится: сам президент МОК Томас Бах, жестоко разочарованный позицией России в длящейся почти пять лет допинговой эпопее, прилетал в Красноярск на открытие Универсиады. Правда, было это до того, как начался новый виток истории с очередными разоблачениями. Так что сильно уповать на то, что с приходом договороспособного и не замешанного в скандалах Матыцина ситуация враз изменится, не стоит. Понимает ли сам Олег Васильевич глубину грозящей 4-летним отстранением проблемы, пока сказать трудно.

Ему 55. Доктор педагогических наук, профессор, глава FISU, член-корреспондент Академии образования, член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ. Активная часть спортивной карьеры мастера спорта по настольному теннису Олега Матыцина прошла в годы учебы в ГЦОЛИФКе, который он окончил в середине 80-х. В родном вузе дорос до поста ректора. Тема докторской — «Система формирования специальной подготовленности юных спортсменов на этапах многолетней подготовки в индивидуальных игровых видах спорта на материале настольного тенниса». Более 80 научных работ, 7 книг.

Заведенное в конце десятых дело по поводу незаконно сданных в аренду печально знаменитому «Черкизону» 65 гектаров принадлежащей учебному заведению земли (и нанесенным в связи с этим ущербом в виде 120 миллионов рублей) завершилось для бывшего ректора освобождением от наказания в связи с истечением срока давности в 2012 году.

Не очень приятная история, но откуда возьмутся у нас совсем уж белые и пушистые? И что это пятнышко по сравнению с доверенной Олегу Васильевичу высокой миссии по спасению отечественного спорта?

Дмитрий Чернышенко в связи с назначением вспомнил лозунг середины нулевых: «Вместе мы победим!» Олег Матыцин пошел еще дальше, продолжив слоган: «Там, где мы, — там победа!»

Понятное дело — эйфория слегка захлестнула. Спасать российский спорт — не медальки на студенческих играх на грудь вешать и не победе юных российских олимпийцев в Лозанне радоваться.