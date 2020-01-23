Безвременное правительство
В Кремле не смогли объяснить, зачем стране понадобились новые министры
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Через несколько дней после своей отставки с поста премьера Дмитрий Медведев отписался в инстаграме от аккаунта российского правительства. Этот жест в точности повторяет то, что в современном мире делают люди после разрыва романтических отношений. Можно догадаться, что Медведеву не слишком приятно встречаться со своей «бывшей» в интернете. Параллельно экс-премьер дал телевизионное интервью: сидя на комичном меховом стуле, он рассуждал о том, что отставка — это вообще-то рабочий момент, и что такое случается, когда человек работает на своем посту долго, в его случае почти 8 лет.
Действительно, ни в девяностых, ни в нулевых такого долгого правительства Россия не знала, восьмилетний срок в те годы был достижим исключительно для президентов, выигравших две избирательные кампании. И теперь, за то время, пока Медведев отвлекал на себя народное недовольство, многие вообще забыли, в чем смысл работы правительства. Например, какие у него полномочия по сравнению с вездесущей администрацией президента, где принимаются решения, и к зданию которого знающие об этом люди ходят с пикетами.
К правительственному Белому дому отчего-то не идут.
Масс-медиа интуитивно догадываются, что смена кабинета — вообще-то важное событие, и ищут экспертов, которые могут объяснить происходящее, как если бы мы жили в Италии. Но объяснять замену одних министров на других получается не очень хорошо. Растут настроения, что все это вообще неважно и неинтересно — в оскорбительной для чиновников логике «а вы, друзья, как ни садитесь». И главная причина такой апатии публики к формально главному политическому событию за восемь лет в том, что даже в Кремле не смогли толком объяснить, зачем вместо Медведева потребовался Мишустин, вместо одних вице-премьеров другие, вместо Мединского — Любимова, и т.п.
Если бы мы жили в Италии, то новое правительство формировалось бы в результате победы коалиции на парламентских выборах, а потом мы бы с наших избранников за это конкретно спрашивали. Если правительство уходит в отставку, это означало бы, что сами избранники видят, что оно не справляется, а с избирателем такие шутки крутить опасно. Но у нас правительство только формально отчитывается перед Госдумой (что в рамках действующей Конституции, что согласно новым поправкам Путина), а в реальности формируется президентскими указами.
Еще 14 января главной политической темой в стране была шутовская история о том, что у нас будет «партия любителей танчиков» (Читайте интервью Илья Азара с ее создателем. — Ред.), а на следующий день президент сообщил, что в стране созрел запрос на изменения, из-за чего нужно экстренно принять новую Конституцию. Почти сразу после этого Медведев подал в отставку, а Путин ее принял.
Конкретных комментариев о том, с чем связана эта отставка, так и не последовало:
как если бы отношения президента и премьер-министра были государственной тайной.
Не получил рекордно долгий кабинет Медведева развернутых оценок и от Госдумы. Она экстренно переключилась на выполнение других инициатив Путина. Кроме того, подавляющее большинство наших парламентариев ведь формально однопартийцы и единомышленники Медведева, и по итальянской логике им следовало бы сейчас протестовать против нового кабмина.
В итоге мы не знаем, хорошо или плохо все-таки работало предыдущее правительство с точки зрения Кремля. И если работало хорошо, то почему именно теперь нужны эти кадровые перестановки. Не знаем, хотя и можем догадываться, почему одни министры сохранили свой пост за горизонтом Медведева, а другие покинули кресла. Тайна состоит даже в том, является ли перемещение молодого экс-министра экономики Максима Орешкина на должность помощника президента формальным повышением или нет. Не ясно, почему Медведев сохранил свой пост председателя «Единой России» и почему Путине не воспользовался его увольнением для укрепления собственного рейтинга. Не ясно, каковы перспективы персональных траекторий остальных экс-министров. Если правительство Медведева наказали, то за что? Если правительство Мишустина имеет карт-бланш, то в чем он состоит?
Кажется, не только в обществе, но и в Кремле немного забыли, как правильно отправлять правительство в отставку.
Часть разгадки состоит в том, что уже в этом году Россия может получить новую редакцию Конституции, в которой меняется порядок утверждения правительства. Под Конституцию пройдут парламентские, а возможно и президентские выборы без особых пауз, и всю эту конструкцию должно прикрывать собой техническое правительство, которое еще никого специально не успело настроить против себя. Через полгода кабинет Мишустина может быть переутвержден, и тогда превратится в действенного распорядителя российского бюджета. Отвечая на вопрос о том, зачем нужна такая спешка со всем этим и в частности с Конституцией, Дмитрий Песков искренне сообщил, что «нельзя откладывать этот вопрос в долгий ящик». Оно и понятно — рейтинг президента продолжает снижаться, к 15 января на вопрос «Левада-центра» о готовности проголосовать на выборах за Владимира Путина положительно отвечали 38% граждан России.
Ухудшается социальная ситуация: страна на долгие годы после Крыма попала в ловушку отсутствия экономического роста, и выхода здесь не видно.
Конечно, Кремлю надо спешить, сеять неопределенность, пользоваться моментом, манипулировать политическим полем. В Россию экстренно импортируются те гибридные практики, которые были опробованы в предыдущее десятилетие в соседних странах и, как считают, наши власти принесли им после 2012 года множество бонусов.
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