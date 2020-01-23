Министры не вписались в нацпроекты

Социальный блок — единственный, который в процессе новых назначений в правительстве сменил всех министров: здравоохранения, культуры, просвещения, спорта, науки и высшего образования, труда и соцзащиты. Курировать направление осталась вице-премьер Татьяна Голикова. «Новая» спросила экспертов, чего ждать от этих перестановок.

социальный блок правительства. справка Министерство здравоохранения

Ушла: Вероника Скворцова

Пришел: Михаил Мурашко (глава Росдравнадзора). Министерство культуры

Ушел: Владимир Мединский

Пришла: Ольга Любимова (руководитель Департамента кинематографии) Министерство просвещения

Ушла: Ольга Васильева

Пришел: Сергей Кравцов (глава Рособрнадзора) Министерство труда и соцзащиты

Ушел: Максим Топилин

Пришел: Антон Котяков (бывший замминистра финансов) Министерство спорта

Ушел: Павел Колобков

Пришел: Олег Матыцин (руководитель Международной федерации университетского спорта) Министерство науки и высшего образования

Ушел: Михаил Котюков

Пришел: Валерий Фальков, (ректор Тюменского государственного университета)

Евгений Гонтмахер доктор экономических наук

— Это было ожидаемое решение. Было почти понятно, что Татьяна Голикова останется. Она делала все, что могла, курируя очень широкий круг вопросов: и образование, и здравоохранение, и науку. Но вот министры, которые были внутри, не дорабатывали. Пофамильно, конечно, никто не мог угадать, но то, что социальный блок будет сильно изменен, было ясно. Президент сам неоднократно говорил про стагнацию реальных доходов населения, и Голикова говорила об очень плохом состоянии здравоохранения. Президент еще в октябре прошлого года провел три мероприятия, связанных со здравоохранением (они прошли с его участием). Это необычно. Ситуация с культурой и господином Мединским была постоянно скандальной. Ольга Васильева — министр просвещения, тоже оказалась в центре скандала с государственными образовательными стандартами. Против нее пошла значительная часть экспертов образовательного сообщества.

Депутат рассматривает новый состав правительства. Фото: РИА Новости

А главное — это нацпроекты. Нацпроекты по социалке (и демография, и бедность) не выполняются, и президента это не устраивает. Поэтому запрос на изменения в социальном блоке, очевидно, был. Но будет ли какой-то реальный поворот в сторону социалки — пока рано говорить, это надо посмотреть через несколько месяцев. То, что было сказано в президентском послании, в любом случае будет на первом плане.

Что касается Белоусова, то он, хоть и занимался всегда реальным сектором экономики, постоянно проявлял интерес к социалке. Я так понимаю, что ему будет поручено надзирать за выполнением всех нацпроектов. Не только экономических, а вообще всех. Он как единственный первый вице-премьер будет курировать и Голикову тоже.

Лилия Овчарова проректор Высшей школы экономики по социальным исследованиям

— Лично для меня [замены в социальном блоке правительства] не были ожидаемым решением. В целом, на мой взгляд, блок Татьяны Голиковой работал эффективно. По крайней мере, нацпроект по демографии — один из самых успешных, там есть результаты. И те решения по демографии, которые были озвучены в послании президента, разрабатывались под ее руководством. Ключевая проблема в том, что если нет экономического роста, то нет и роста доходов населения. Многие меры, которые запланированы в нацпроектах, в такой ситуации просто не представляются выполнимыми.

Я думаю, что высокая оценка деятельности Голиковой накладывается на то, что премьер все-таки хочет собрать свою команду. И, судя по всему, ему дали такое право, то есть дело не в каких-то скандалах с прошлыми министрами. Происходит обмен людей, которые писали правила, на людей, которые занимались их реализацией. Например, замена в Росздраве (на место министра здравоохранения Вероники Скворцовой пришел глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. — Ред.). Люди, которые обеспечивали процессы, встали на место людей, которые формируют правила, а те встали на их места. Такие управленческие решения, на самом деле, часто срабытывают. Правда, бывает и полностью наоборот. Хотелось бы надеяться на удачный исход.

Татьяна Малева директор института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

— Смена министров социального блока говорит о том, что людям с большим стажем предложили покинуть правительство. Я думаю, смена лиц сама по себе стала аргументом. При этом у предыдущего правительства есть свои заслуги. Например, в глубине души все понимали, что придется повысить пенсионный возраст. А следующим министрам придется выполнять предписания, данные президентом. В этом смысле правильно, что, например, в министерство труда назначили человека из министерства финансов, который просто хорошо разбирается в том, где взять деньги на реализацию мер, которые за него уже сформулировал президент.

И еще. Дума не случайно критиковала именно социальный блок — во всем остальном депутаты не так много понимают. А в этой области мы все являемся одновременно и экспертами, и потребителями. У нас всегда есть претензии к тому, как нас обслуживает социальная сфера. Эта критика, которая посыпалась на социальный блок в Госдуме, есть всегда и везде — вне зависимости от того, что они реально делают.