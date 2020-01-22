«Союзмультфильм» намерен отстаивать права авторов»

Борис Машковцев Директор киностудии «Союзмультфильм»

— За последние почти три года произошло полноценное возрождение киностудии «Союзмультфильм» и как производителя оригинального анимационного контента, и как технопарка, и как популяризатора шедевров Золотой коллекции. За эти годы киностудия показала свою принципиальность в вопросе выплаты роялти авторам. Так, свою работу новая команда студии в 2017 году начала с погашения накопившихся за предыдущие три года долгов по выплате авторского вознаграждения — всего было выплачено более 23 млн рублей.

В настоящее время ФГУП «Союзмультфильм» как законный правообладатель Золотой коллекции, с 2017 года два раза в год в полном объеме выплачивает авторам вознаграждение, даже превышая установленные законодательством нормы.

Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.1998 № 524 авторам кинематографических произведений выплачиваются вознаграждения за использование этих произведений путем передачи в эфир и по кабелю, воспроизведения (тиражирования) на всех видах материальных носителей и распространения (продажи, сдачи в прокат), а также путем их публичного показа.

При этом выплаты вознаграждений авторам за использование образов персонажей фильмов постановлением не предусмотрены.

Тем не менее киностудия с целью поддержки авторов, производит такие выплаты на регулярной основе.

В дополнение к предусмотренным постановлением выплатам киностудией установлено увеличение размера выплат для случаев, когда рассчитанные в соответствии с установленными постановлением ставками размеры вознаграждений составляют сумму менее 10 тысяч рублей. Также по решению руководства «Союзмультфильма» выплаты авторских вознаграждений производятся не только непосредственно авторам, но и их наследникам.

Киностудия ведет политику открытости и прозрачности в отношении своих доходов от лицензионной деятельности, и руководство «Союзмультфильма» предоставляет авторам всю необходимую им информацию о доходах от лицензионных платежей за фильмы, произведенные до 1992 года.

Кроме того, последние годы киностудия вкладывает значительные средства в популяризацию Золотой коллекции, что также влияет на увеличение дохода авторов.

Одновременно «Союзмультфильм» поддерживает пожилых работников анимации, выплачивая целевую материальную помощь тем, кто обращается на студию или в Фонд поддержки анимации.

При проведении процедуры акционирования «Союзмультфильм» будет обеспечена сохранность и целостность Золотой коллекции, которая не выйдет из-под контроля государства, т.к. одним из условий приватизации является сохранение доли государства не менее 25% плюс одна акция. Выплата авторских вознаграждений установлена законом и не может быть прекращена, независимо от юридической формы «Союзмультфильма» (который с 2017 года находится в правительственном плане приватизации), при условии сохранения прав на коллекцию за киностудией.

Все процедуры по приватизации происходят в соответствии с законодательством и проводятся Росимуществом.

Препятствий для того, чтобы Золотая коллекция вошла в приватизируемую массу «Союзмультфильма» нет.

Указ № 389 «О реорганизации федеральных государственных киностудий» содержит обязательство Правительства Российской Федерации предусмотреть при определении состава имущества, подлежащего передаче выделяемым федеральным государственным унитарным предприятиям, сохранение за федеральными государственными киностудиями принадлежащих им в соответствии с законодательством исключительных прав на использование аудиовизуальных произведений. Однако для гарантии сохранности коллекции «Союзмультфильм» и Министерство культуры вышли с предложением о передаче прав на Золотую коллекцию в Госфильмофонд, который, в свою очередь, выдаст «Союзмультфильму» лицензию на управление правами.

Таким образом, в будущем киностудия при реализации прав на Золотую коллекцию будет продолжать выплачивать авторам за использование коллекции средства в том же объеме, в котором они выплачивались с 2017 года.

«Союзмультфильм» намерен и впредь отстаивать права авторов, неукоснительно соблюдая закон в части выплаты роялти.