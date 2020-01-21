 «Союзмультфильм» бьет тревогу

Открытое письмо аниматоров президенту России

Президенту Российской Федерации

В. В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Для тех, кто в прежнем составе правительства, Минкультуры и Росимущества вел вопросы кино, стало, видимо, традицией неисполнение поручений президента России.

До сих пор нет информации о выполнении поручения от 26 марта 2019 года по обращению Л. Шварцмана о необходимости проведения независимого аудита студии «Союзмультфильм» в целях обеспечения прозрачности и установления государственного контроля при использовании «золотой коллекции» мультфильмов и их персонажей. Л. Шварцман также акцентировал внимание на том, что «при приватизации государственной киностудии «Союзмультфильм» или раздаче коллекции «дочкам» студии авторы советских мультфильмов и их наследники останутся ни с чем».

Шварцман оказался провидцем. По имеющимся у нас сведениям, в конце прошлой недели и. о. министра культуры дал поручение «Союзмультфильму» в течение недели согласовать с Росимуществом и заключить крупную сделку с дочерним предприятием ООО «Союзмультфильм» о передаче исключительной лицензии на все способы использования на весь мир на срок 25 лет. Предполагается, что у «дочки» будет оставаться 93 % от всех доходов. По замыслу авторов этой схемы, после приватизации (акционирования) «Союзмультфильма» правообладателем «золотой коллекции» должен стать Госфильмофонд России, которому ООО «Союзмультфильм» будет выплачивать… аж 7 % от доходов и фиксированную сумму за интернет-права.

Нас не удивляет время, выбранное для срочного оформления такой сделки. Но удивляет цинизм, с которым чиновники от культуры попирают необходимость исполнения поручений главы государства и Указа № 389 «О реорганизации федеральных государственных киностудий».

Три с лишним года назад, в августе 2016-го, президент своим поручением Пр-1515 поставил задачу разработать и представить согласованные с субъектами РФ и сообществом кинематографистов принципы развития и размещения кинопроизводства в стране, а также потребовал до принятия решения по указанным принципам приостановить приватизацию государственных киностудий. Исполнителями были определены Минкультуры и Росимущество.

Вопреки букве и духу этого поручения, через полгода после его выхода «Союзмультфильм» по согласованию с Минкультуры был включен в программу приватизации на 2017–2019 годы.

Какие-либо сведения о разработке, обсуждении и одобрении указанных принципов в публичном пространстве отсутствуют.

Указ № 389 был принят в целях «обеспечения эффективной деятельности российских киностудий, соблюдения общегосударственных интересов и прав авторов при использовании отечественного культурного достояния». Нынешние действия Минкультуры и Росимущества с этими целями никак не соотносятся.

Просим Вас, уважаемый господин президент, пресечь очередной грабеж «золотой коллекции» мультфильмов и дать указание остановить действия по передаче фактически всего объема прав на «золотую коллекцию» мультфильмов негосударственным структурам.

Впредь до принятия принципов развития и размещения кинопроизводства в стране просим приостановить все приватизационные процессы ФГУП «Союзмультфильм» (и других киностудий).

Считать недопустимым принимать частичные и частные решения в отношении судьбы федеральных киностудий вне общей концепции и контекста развития отечественного кинематографа.

И наша кинематография, и авторы фильмов заслуживают лучшей участи. Важно, чтобы «принципы» были разработаны и прошли серьезное обсуждение в профессиональном сообществе, необходим консенсус.

Искренне надеемся, уважаемый Владимир Владимирович, что Вы разделяете наше отношение к «золотой коллекции» «Союзмультфильма» и к самой студии не только как к культурному наследию страны, но и как к основанию, на котором только и возможно произрастание современного, «суверенного» отечественного искусства мультипликации.

С глубоким уважением, Н. Н. Абрамова, Н.Б.Дабижа, Л. В. Носырев, Ю. Б. Норштейн, Н. В. Орлова, А. Ю. Хржановский, Л. А. Шварцман.