«Союзмультфильм» бьет тревогу
Открытое письмо аниматоров президенту России
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
«Новая газета»редакция
Классики анимационного кино бьют в набат — по их мнению, в ближайшее время «золотая коллекция» может перейти в частные руки, а сама студия может быть приватизирована. Публикуем письмо аниматоров и комментарий юриста.
Открытое письмо аниматоров президенту России
Президенту Российской Федерации
В. В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Для тех, кто в прежнем составе правительства, Минкультуры и Росимущества вел вопросы кино, стало, видимо, традицией неисполнение поручений президента России.
До сих пор нет информации о выполнении поручения от 26 марта 2019 года по обращению Л. Шварцмана о необходимости проведения независимого аудита студии «Союзмультфильм» в целях обеспечения прозрачности и установления государственного контроля при использовании «золотой коллекции» мультфильмов и их персонажей. Л. Шварцман также акцентировал внимание на том, что «при приватизации государственной киностудии «Союзмультфильм» или раздаче коллекции «дочкам» студии авторы советских мультфильмов и их наследники останутся ни с чем».
Шварцман оказался провидцем. По имеющимся у нас сведениям, в конце прошлой недели и. о. министра культуры дал поручение «Союзмультфильму» в течение недели согласовать с Росимуществом и заключить крупную сделку с дочерним предприятием ООО «Союзмультфильм» о передаче исключительной лицензии на все способы использования на весь мир на срок 25 лет. Предполагается, что у «дочки» будет оставаться 93 % от всех доходов. По замыслу авторов этой схемы, после приватизации (акционирования) «Союзмультфильма» правообладателем «золотой коллекции» должен стать Госфильмофонд России, которому ООО «Союзмультфильм» будет выплачивать… аж 7 % от доходов и фиксированную сумму за интернет-права.
Нас не удивляет время, выбранное для срочного оформления такой сделки. Но удивляет цинизм, с которым чиновники от культуры попирают необходимость исполнения поручений главы государства и Указа № 389 «О реорганизации федеральных государственных киностудий».
Три с лишним года назад, в августе 2016-го, президент своим поручением Пр-1515 поставил задачу разработать и представить согласованные с субъектами РФ и сообществом кинематографистов принципы развития и размещения кинопроизводства в стране, а также потребовал до принятия решения по указанным принципам приостановить приватизацию государственных киностудий. Исполнителями были определены Минкультуры и Росимущество.
Вопреки букве и духу этого поручения, через полгода после его выхода «Союзмультфильм» по согласованию с Минкультуры был включен в программу приватизации на 2017–2019 годы.
Какие-либо сведения о разработке, обсуждении и одобрении указанных принципов в публичном пространстве отсутствуют.
Указ № 389 был принят в целях «обеспечения эффективной деятельности российских киностудий, соблюдения общегосударственных интересов и прав авторов при использовании отечественного культурного достояния». Нынешние действия Минкультуры и Росимущества с этими целями никак не соотносятся.
- Просим Вас, уважаемый господин президент, пресечь очередной грабеж «золотой коллекции» мультфильмов и дать указание остановить действия по передаче фактически всего объема прав на «золотую коллекцию» мультфильмов негосударственным структурам.
- Впредь до принятия принципов развития и размещения кинопроизводства в стране просим приостановить все приватизационные процессы ФГУП «Союзмультфильм» (и других киностудий).
- Считать недопустимым принимать частичные и частные решения в отношении судьбы федеральных киностудий вне общей концепции и контекста развития отечественного кинематографа.
И наша кинематография, и авторы фильмов заслуживают лучшей участи. Важно, чтобы «принципы» были разработаны и прошли серьезное обсуждение в профессиональном сообществе, необходим консенсус.
Искренне надеемся, уважаемый Владимир Владимирович, что Вы разделяете наше отношение к «золотой коллекции» «Союзмультфильма» и к самой студии не только как к культурному наследию страны, но и как к основанию, на котором только и возможно произрастание современного, «суверенного» отечественного искусства мультипликации.
С глубоким уважением, Н. Н. Абрамова, Н.Б.Дабижа, Л. В. Носырев, Ю. Б. Норштейн, Н. В. Орлова, А. Ю. Хржановский, Л. А. Шварцман.
— Сейчас планируются и согласовываются действия по лишению авторов мультипликационных фильмов «золотой коллекции» «Союзмультфильма», а заодно и государства осязаемых выгод от эксплуатации коллекции. Предлагается следующая схема. ФГУП ТПО «Киностудия "Союзмультфильм"» отдает все исключительные права по использованию мультфильмов коллекции своей «дочке» — ООО «Союзмультфильм». Министерство культуры и Роисимущество согласовывают сделку. По ней за интернет-права ООО «Союзмультфильм» платит ФГУПу фиксированный платеж в 11 миллионов рублей в год, а за остальные права — 7 % за минусом комиссии агенту. ООО раздает полученные права своим сублицензиатам.
Когда по условиям приватизации ФГУП «Киностудия "Союзмультфильм"» коллекция попадет в собственность Госфильмофонда, то по правилам пункта 7 статьи 1235 сохраняется действие всех лицензионных договоров, заключенных прежним правообладателем. В результате Госфильмофонд становится собственником имущества, от которого реально остаются 11 миллионов ежегодных платежей.
Тогда как 93 % стоимости лицензионных платежей плюс расходы на агента у государства в лице Госфильмофонда изымаются.
Для сравнения можно указать, что за разрешение использовать персонажи мультсериала «Простаквашино» с компании «Данон Россия» Министерство культуры и ФГУП «Киностудия "Союзмультфильм"» потребовали и получили 500 миллионов рублей.
Еще пострадавшими от этого становятся авторы советских мультфильмов и их наследники, которым, согласно постановлению правительства РФ № 524 от 29 мая 1994 года, полагаются авторские отчисления общей стоимостью в 20 % от средств, полученных правообладателем мультипликационных фильмов.
Таким образом, «золотая коллекция» лучших советских мультфильмов, созданная на самой известной государственной киностудии талантливейшими режиссерами и художниками, на следующие 25 лет как минимум попадет в частные руки, где никакого государственного контроля уже не будет. А авторы никаких отчислений за использование фильмов и персонажей уже не увидят.