Навоз и воз поправок

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Зима. Крестьянин торжествует. Даже не один, а два крестьянина торжествуют в Сарабакасинском сельском поселении. Обоим повезло: им досталось в подарок по грузовику навоза.

Ну, дожили. В чувашских деревнях уже радуются навозу, которого там всегда было завались. И огороды благоухали, и любой петух мог с рассвета копаться в этой органике в поисках как ячменного зерна, так и жемчужного. Но теперь деревенские люди все реже держат коров в своих дворах, и навоз сделался ценным подарком. И в данном случае подарок преподнес глава поселения Павел Амурцев. Он договорился с агрохолдингом насчет двух машин навоза и разыграл этот приз среди мирного населения. За что его можно только похвалить, а обладателей выигрыша — поздравить. Будем надеяться, что налоговики (они сейчас в приподнятом настроении) не заставят их заплатить налог с выигрыша, как, к примеру, в «Русское лото». Все-таки это не русское лото, а чувашское.

Представьте, вы тоже поселились в деревне Сарабакасы к югу от Чебоксар, где проживают 137 человек (с вами будет 138). Дом, огород, коза, десяток кур, кошка на подоконнике… Чем будет занята ваша голова в ушанке из овчины? Допустим, у вас две заботы с утра. Первая: не прорастет ли картошка в погребе — больно уж теплая зима нынче. И вторая: в Чебоксарах открыли бронзовый памятник Ивану Грозному. И возник скандал, в котором надо бы разобраться.

Чебоксары — влиятельный фактор. Там госсовет, оперный театр, ботанический сад, музей пива… Столичная жизнь, культура, политика. Только куда она ведет людей, эта политика? С Иваном Грозным пятый век разобраться невозможно. Опрос насчет памятника на портале «Открытый город» ничего не прояснил: 44 процента были за его установку, 40 — против, а остальные 16 уклонились от прямого ответа — они, похоже, еще с Иваном Калитой не разобрались.

Начнете читать высказывания местных политиков и историков — еще больше запутаетесь. Одни Грозного хвалят. При нем, дескать, укрепилось единство русского государства, были присоединены территории и создано надежное войско. Были введены льготы, практиковалось освобождение от налогов.

Материнский капитал Иван Васильевич, правда, учредить не успел, но к отцовским обязанностям относился трепетно.

Другие царя ругают, называют его тираном и извергом. Напоминают, что он массово вырезал татар, да и с другими народами особо не церемонился. Подумайте, говорят, как должны отнестись к памятнику этому деспоту наши соседи в Татарстане. Кульминация спора: совет чувашских старейшин осудил установку памятника Грозному и заявил, что рассматривает этот факт как акт неуважения к коренным народам Поволжья, грозящий дестабилизацией отношений между ними. Старейшины потребовали демонтировать скульптуру, а прокурора Чувашии попросили дать правовую оценку действиям тех, кто принимал решение о водружении кровавого царя на пьедестал. Пока прокурор думает, кому тут давать оценку, вы в своей деревне Сарабакасы плюнете в северном направлении и пойдете перебирать картошку — это важнее.

Прокуратуре и без Ивана Грозного есть чем заняться. Как сообщают СМИ, в Чебоксарском районе (к которому относится и деревня Сарабакасы), «между местными жителями и чиновниками произошла потасовка». Это вступил в острую фазу давнишний конфликт, который здесь называют китайской экспансией. Еще осенью 2018 года в нашей газете была публикация под заголовком «Вас не спросили» — о том, как китайские инвесторы облюбовали чувашскую деревню Эхветкасы для строительства животноводческого комплекса с предположительным поселением здесь 500 своих работников. Тогда народный сход выразил готовность повернуть чужие молочные реки вспять.

С тех пор планы китайских инвесторов несколько раз поменялись. В прошлом году руководство Чувашии предлагало им один за другим пять районов, но везде они наталкивались на протесты населения. При этом местные чиновники устраивали китайцам на селе помпезные встречи: девушки в национальных нарядах подносили им хлеб-соль. У начальства — политика, а крестьяне представляли, как половина Китая (700 миллионов человек) переберется со своим молокозаводом к ним на берега реки Шумшевашка.

Конечно, мы с китайцами братья, но не молочные же!

И вот, пока вы разбираетесь с проросшей картошкой, жители Чебоксарского района (где, напоминаем, находится деревня Сарабакасы, в которой вы предположительно поселились) вышли с инициативой о проведении референдума «по китайскому вопросу». Вроде бы это вас напрямую касается, и вы уже начинаете обдумывать ответ, как к вам является сосед и спрашивает: «А как ты считаешь, вправе ли Совет Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов? Ну, если те совершили проступки, порочащие честь и достоинство. Как ты ответишь на референдуме?»

В голове под ушанкой вы пытаетесь совместить конституционных судей с китайцами, не поняв, что это другой возможный опрос. И политически грамотный сосед приходит на помощь: «Вопрос поставил президент. Поправки к Конституции ожидаются. Вот про судей, читаю: «Это предложение делается, исходя из сложившейся практики. Этого явно сегодня не хватает».

Ну да. А вы-то со своими мелкими заботами думали, что только навоза в деревне Сарабакасы не хватает.