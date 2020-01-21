Навоз и воз поправок

Борис Бронштейнобозреватель «Новой»
Зима. Крестьянин торжествует. Даже не один, а два крестьянина торжествуют в Сарабакасинском сельском поселении. Обоим повезло: им досталось в подарок по грузовику навоза.
Ну, дожили. В чувашских деревнях уже радуются навозу, которого там всегда было завались. И огороды благоухали, и любой петух мог с рассвета копаться в этой органике в поисках как ячменного зерна, так и жемчужного. Но теперь деревенские люди все реже держат коров в своих дворах, и навоз сделался ценным подарком. И в данном случае подарок преподнес глава поселения Павел Амурцев. Он договорился с агрохолдингом насчет двух машин навоза и разыграл этот приз среди мирного населения. За что его можно только похвалить, а обладателей выигрыша — поздравить. Будем надеяться, что налоговики (они сейчас в приподнятом настроении) не заставят их заплатить налог с выигрыша, как, к примеру, в «Русское лото». Все-таки это не русское лото, а чувашское.
Представьте, вы тоже поселились в деревне Сарабакасы к югу от Чебоксар, где проживают 137 человек (с вами будет 138). Дом, огород, коза, десяток кур, кошка на подоконнике… Чем будет занята ваша голова в ушанке из овчины? Допустим, у вас две заботы с утра. Первая: не прорастет ли картошка в погребе — больно уж теплая зима нынче. И вторая: в Чебоксарах открыли бронзовый памятник Ивану Грозному. И возник скандал, в котором надо бы разобраться.
Чебоксары — влиятельный фактор. Там госсовет, оперный театр, ботанический сад, музей пива… Столичная жизнь, культура, политика. Только куда она ведет людей, эта политика? С Иваном Грозным пятый век разобраться невозможно. Опрос насчет памятника на портале «Открытый город» ничего не прояснил: 44 процента были за его установку, 40 — против, а остальные 16 уклонились от прямого ответа — они, похоже, еще с Иваном Калитой не разобрались.
Начнете читать высказывания местных политиков и историков — еще больше запутаетесь. Одни Грозного хвалят. При нем, дескать, укрепилось единство русского государства, были присоединены территории и создано надежное войско. Были введены льготы, практиковалось освобождение от налогов.
Материнский капитал Иван Васильевич, правда, учредить не успел, но к отцовским обязанностям относился трепетно.
Другие царя ругают, называют его тираном и извергом. Напоминают, что он массово вырезал татар, да и с другими народами особо не церемонился. Подумайте, говорят, как должны отнестись к памятнику этому деспоту наши соседи в Татарстане. Кульминация спора: совет чувашских старейшин осудил установку памятника Грозному и заявил, что рассматривает этот факт как акт неуважения к коренным народам Поволжья, грозящий дестабилизацией отношений между ними. Старейшины потребовали демонтировать скульптуру, а прокурора Чувашии попросили дать правовую оценку действиям тех, кто принимал решение о водружении кровавого царя на пьедестал. Пока прокурор думает, кому тут давать оценку, вы в своей деревне Сарабакасы плюнете в северном направлении и пойдете перебирать картошку — это важнее.
Прокуратуре и без Ивана Грозного есть чем заняться. Как сообщают СМИ, в Чебоксарском районе (к которому относится и деревня Сарабакасы), «между местными жителями и чиновниками произошла потасовка». Это вступил в острую фазу давнишний конфликт, который здесь называют китайской экспансией. Еще осенью 2018 года в нашей газете была публикация под заголовком «Вас не спросили» — о том, как китайские инвесторы облюбовали чувашскую деревню Эхветкасы для строительства животноводческого комплекса с предположительным поселением здесь 500 своих работников. Тогда народный сход выразил готовность повернуть чужие молочные реки вспять.
С тех пор планы китайских инвесторов несколько раз поменялись. В прошлом году руководство Чувашии предлагало им один за другим пять районов, но везде они наталкивались на протесты населения. При этом местные чиновники устраивали китайцам на селе помпезные встречи: девушки в национальных нарядах подносили им хлеб-соль. У начальства — политика, а крестьяне представляли, как половина Китая (700 миллионов человек) переберется со своим молокозаводом к ним на берега реки Шумшевашка.
Конечно, мы с китайцами братья, но не молочные же!
И вот, пока вы разбираетесь с проросшей картошкой, жители Чебоксарского района (где, напоминаем, находится деревня Сарабакасы, в которой вы предположительно поселились) вышли с инициативой о проведении референдума «по китайскому вопросу». Вроде бы это вас напрямую касается, и вы уже начинаете обдумывать ответ, как к вам является сосед и спрашивает: «А как ты считаешь, вправе ли Совет Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов? Ну, если те совершили проступки, порочащие честь и достоинство. Как ты ответишь на референдуме?»
В голове под ушанкой вы пытаетесь совместить конституционных судей с китайцами, не поняв, что это другой возможный опрос. И политически грамотный сосед приходит на помощь: «Вопрос поставил президент. Поправки к Конституции ожидаются. Вот про судей, читаю: «Это предложение делается, исходя из сложившейся практики. Этого явно сегодня не хватает».
Ну да. А вы-то со своими мелкими заботами думали, что только навоза в деревне Сарабакасы не хватает.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.