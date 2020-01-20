«Эвакуационный выход был закрыт, окон не было»

Сегодня ночью в Перми в мини-отеле «Карамель» по адресу: ул. Советской Армии, 21, произошло ЧП. Прорвало трубу отопления, помещения затопило кипятком. Пять человек погибли, в том числе один ребенок. Двое мужчин госпитализированы с ожогами средней тяжести, состояние одной из пострадавших тяжелое — она получила ожоги 35 % тела.

По словам очевидцев, кипяток дошел до самого порога гостиницы, расположенной в подвале пятиэтажного дома. При этом в помещениях не было окон, через которые люди могли бы выбраться. Как рассказал пермскому изданию 59.ru один из жителей дома, постояльцами гостиницы были в основном родственники пациентов расположенного поблизости онкоцентра.

В причинах трагедии еще предстоит разобраться. Известно, что в прошлом году в гостинице уже происходил прорыв труб, но тогда обошлось без пострадавших. МЧС по результатам проведенной в прошлом году проверки предписало «Карамели» освободить помещения к февралю 2020 года.

По мнению руководителя ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александра Зотина, масштаб трагедии свидетельствует о том, что произошел разрыв не батареи отопления, а транзитной трубы, которая идет через весь дом.

— Скорее всего, рванула так называемая «сотка», 100-миллиметровая труба: она находится в подвале, идет через весь подвал и на последующие дома, так проектировались хрущевки. Без отопления сейчас несколько домов. Такого не может быть в результате прорыва батареи. Если лопнул транзитный трубопровод, следующие дома на этой цепочке, естественно, остаются без отопления. Эти трубы [транзитные] не относятся к общедомовому имуществу. Труба [в доме № 21] передана на баланс «Пермской сетевой компании», то есть это их ответственность. Другой вопрос, что крупное несчастье редко происходит по вине кого-то одного.

Если бы в этом подвале не было гостиницы, то просто бы затопило подвал кипятком, и все — ущерб общему имуществу. Но люди бы не погибли, — пояснил Зотин «Новой газете».

Фотография, на которой видно, что в помещении не было окон. https://vk.com/vikiperm

«Карамель» располагается в подвале пятиэтажного дома 1965 года постройки. По информации с сайта Фонда капитального ремонта, износ здания по состоянию на 1996 год — 39 %. Ремонт внутренних инженерных систем в нем был запланирован лишь в 2036–2041 годах. При этом фонд предлагал собственникам помещений провести комплексное обследование дома до 31 декабря 2020 года — на коммерческой основе: за 25 руб. 12 коп. за квадратный метр.

Дом обслуживается управляющей компанией «Профи-Дом», услуги теплоснабжения оказывает «Пермская сетевая компания» (ПСК). По словам жителей, проблемы с отоплением и водоснабжением в доме наблюдаются регулярно. Это подтверждают и данные картотеки арбитражных дел: подвал дома и гостиницу «Карамель» затапливало горячей водой в 2015 и 2016 годах. Суд в обоих случаях признавал совместную вину ПСК и управляющей компании.

— Получается, что непосредственной причиной трагедии 20 января могло быть длительное бездействие «ПСК» и «Профи-Дом» по устранению аварийных ситуаций, — говорит Александр Зотин.

В самой «Пермской сетевой компании», однако, заявляют, что администрация города передала им трубу на обслуживание лишь в декабре 2019 года, а до этого она «была бесхозной». И отмечают, что в гостинице был закрыт эвакуационный выход.

«20 января произошла утечка теплоносителя на теплосети на ул. Советской Армии в Индустриальном районе Перми. На месте работают ремонтно-восстановительные бригады ООО «Пермская сетевая компания». Ведутся работы по устранению последствий нештатной ситуации. Создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах инцидента. В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход», — сообщили в ПСК.

На сайте управляющей компании выложены предложения ремонта на 2019 год для согласования с собственниками. В предложениях есть графа «Замена системы отопления» с комментарием «полностью».

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали владельца гостиницы Сергея Щербакова. При этом, согласно данным Росреестра, собственником подвала является его отец Анатолий Щербаков. Вместе с сыном они владеют «Карамелью» и сетью саун «Фараон». Щербаков-младший сейчас судится в арбитражном суде с «Пермской сетевой компанией» из-за затопления «Карамели» в мае 2019 года.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.