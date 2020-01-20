В Берлине были, но не пересекались

Созванная по инициативе Германии и генерального секретаря ООН международная конференция по Ливии дала проблеск надежды на мир в стране, раздираемой многолетней междуусобицей.

В воскресенье поздно вечером на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о достигнутых участниками договоренностях, которые после одобрения Советом Безопасности ООН должны стать «всеобъемлющим планом урегулирования».

Это даже еще не полноценное перемирие, потому что перемирие заключают непосредственно враждующие стороны.

Ни глава признанного международным сообществом правительства национального согласия Файез Саррадж, ни командующий Национальной армией Халифа Хафтар, войска которого контролируют 80% территории страны и грозят взять штурмом столицу, не были участниками конференции. То есть в Берлине они оба в этот день были, но не пересекались, а организаторы форума и некоторые участники встречались с ними по отдельности. «Слишком велики еще разногласия», — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на конференции в Берлине. Фото: Reuters

Но Берлинская конференция стала все же важным шагом в сторону мира. Ливийский конфликт давно называют «войной прокси», войной чужими руками. Среди участников конференции были лидеры и высокие представители всех стран, которые оказывают политическую, военную и финансовую поддержку враждующим лагерям. И все они торжественно обязались не подливать масла в огонь, заявили о невозможности военного решения, обещали оказать давление на ливийские стороны, склоняя их к политическому процессу.

Стало очевидным, что договоренности между основными спонсорами противодействующих в Ливии сторон, Россией и Турцией, не могут решить конфликт, и требуется участие более широкого круга игроков, каждый из которых должен поступиться своими амбициями.

«Европа и все игроки, которые имеют влияние» в регионе, были приглашены в Берлин, чтобы «гарантировать, что Ливия не станет второй Сирией», — сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, подчеркивая ставки.

Германия имеет основания считать себя нейтральной в ливийском конфликте, но остаивает в международных отношениях принцип «многосторонности» (учета интересов всех, в отличие от «многополярности» — баланса центров силы). Она так же, как весь Евросоюз, за «инклюзивность» политического решения. В отличие от силового подхода, при котором все получает тот, у кого сильнее армия.

Пример первого – поддержка правительства национального согласия, в котором представлены все элементы общества, настроенные на мир. Пример второго – устранение всех противников, объявленных «террористами», чего добивается Хафтар. Ошибка «силовиков» в том, что из общей картины исключается население, которое идентифицируются с воюющими сторонами.

А это таит в себе мину замедленного действия.

В конферении приняли участие президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также представители Китая, ОАЭ, Египта, Алжира, ЕС и Африканского союза.

Участники берлинской конференции по Ливии. Фото: Reuters

Меркель сообщила, что все, включая Путина и Эрдогана, согласились не оказывать больше военной поддержки своим ливийским протеже и склонять их к политическому решению. Отвечая на вопрос, согласованы ли с Россией и Турцией сроки вывода их военного персонала и вооружений из Ливии, она сказала, что речь шла о прекращении наращивания вмешательства.

Вывод уже наличествующих контингентов и уже поставленных вооружений будет обсуждаться после подлинного прекращения огня.

Она также сказала, что справедливое распределение доходов Ливии от нефти будет частью любого мирного процесса. В ООН, в свою очередь, указали, что мирный план будет включать шесть «корзин», в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.

Конкретным решением, которое было согласовано с Сарраджем и Хафтаром и которое они обязались выполнить, стало формирование военной комиссии (комитета) в формате «пять на пять». В ее задачи входит выработка условий более основательного прекращения боевых действий.

Это было частью пакета, который стороны должны были подписать 13 января в Москве на встрече, организованной Россией и Турцией. Саррадж пописал документ, Хафтар не подписал, демонстративно улетев из Москвы. Оба отправились искать дополнительную поддержку: первый в Анкару, которая оказывает военную помощь правительству Триполи, второй – в Афины, обеспокоенные турецкого ростом влияния в Ливии.

Премьер Ливии Фаиз Саррадж посещает один из чек-поинтов, отбитых у армии Хафтара. Апрель 2019 года. Фото: Reuters

В Берлине Хафтар согласился делегировать своих представителей в военную комиссию. Ее членам, по словам генсека Гуттериша, будут высланы приглашения от ООН, и в ближайшие дни они соберутся на первую встречу в Женеве. На следующем этапе будут задействованы ливийские официальные лица, работающие над объединением институтов страны и проведением выборов для впервые с 2014 года.

Однако шансы саммита на достижение реального прогресса были неясны. Перемирие, заключенное ранее в этом месяце при посредничестве России и Турции, стало первым за несколько месяцев перерывом в боевых действиях, но неоднократно нарушалось.

Германия и ООН считают главным злом внешнее вмешательство в Ливии. За Хафтаром стоят ОАЭ, Египет, Иордания и с недавнего времени российские наемники. Францию при ее общей лояльности официальной позиции ЕС также обвиняют в оказании некоторой помощи мятежному генералу. Напротив, Турция решительно поддерживает основанное в Триполи правительство национального согласия, и ее парламент в начале этого месяца одобрил предложение направить войска в Ливию. Что тоже встречено международным сообществом без восторга.

Гассан Саламе, специальный посланник ООН в Ливии, представил участникам конференции план безопасности, который предусматривает вывод всех иностранных боевиков, независимо от национальной принадлежности. Из этого следует, что и Россия несет ответственность за вывод находящихся в Ливии наемников из ЧВК «Вагнер», даже если они, по словам Путина, «не представляют там интересов России».

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В интервью британской телекомпании «Би-би-си» посол Саломе сказал, что политическое решение является наилучшим для всех участников конфликта.

«Большинство национальных интересов всех этих стран, особенно крупные [коммерческие] контракты и нефтяные контракты, даже геополитические требования, могут быть обеспечены в мирной и процветающей Ливии, намного лучше, чем в разделенной и охваченной войной», — добавил он.

Но остаются вопросы: насколько лидеры стран-участниц конференции были искренни в своем отказе от военной поддержке ливийских «прокси», насколько воюющие стороны будут следовать их советам и насколько ливийские военачальники контролируют подчиненные им вооруженные группы.

В воскресенье, когда участники конференции собирались в Берлине, представитель правительства Сарраджа сообщил, что в южном пригороде Триполи вновь вспыхнули боевые действия. А накануне верные Хафтару племена на востоке Ливии захватили нефтяные терминалы. Добыча нефти приостановлена, экспорт заблокирован, правительство в Триполи лишилось валютных поступлений…