Кабмин предложил освободить врачей от наказания при случайной утере медицинских наркопрепаратов

Кабинет министров предложил освободить врачей от наказания при случайной утере медицинских препаратов, содержащих наркотические вещества. Соответствующий проект поправок к 228-й статье Уголовного кодекса внесен на рассмотрение в Госдуму.
Проект закона предусматривает освобождение от ответственности, если пропажа не привела к причинению вреда.
«Факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел», — говорится в тексте, которым предлагается дополнить закон.
Поправка, отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, направлена на гуманизацию уголовного законодательства в отношении лиц, допустивших при осуществлении медицинской деятельности нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Разработать норму об обсвобождении медработников от наказания при случайной утере медицинских наркопрепаратов ранее предложил Владимир Путин. Такое поручение он дал еще год назад — после обращения к нему учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер в ходе прямой линии.