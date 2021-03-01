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Кабмин предложил освободить врачей от наказания при случайной утере медицинских наркопрепаратов

20:12 1 марта 2021
20:12 1 марта 2021

Кабинет министров предложил освободить врачей от наказания при случайной утере медицинских препаратов, содержащих наркотические вещества. Соответствующий проект поправок к 228-й статье Уголовного кодекса внесен на рассмотрение в Госдуму.

Проект закона предусматривает освобождение от ответственности, если пропажа не привела к причинению вреда.

«Факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел», — говорится в тексте, которым предлагается дополнить закон.

Поправка, отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, направлена на гуманизацию уголовного законодательства в отношении лиц, допустивших при осуществлении медицинской деятельности нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Разработать норму об обсвобождении медработников от наказания при случайной утере медицинских наркопрепаратов ранее предложил Владимир Путин. Такое поручение он дал еще год назад — после обращения к нему учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер в ходе прямой линии.

#sn #правительство #наркотики #врачи
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