«Фонтанка»: в петербургском отделении полиции умер 28-летний мужчина

Житель Петербурга Алексей Кустов скончался в отделе полиции №75, на его теле обнаружили гематомы и кровоподтеки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Людмилу Кынтэрец.

В полиции мужчина оказался 23 февраля — его вызвали для составления протокола о езде без водительских прав, которых Кустова лишили два года назад. В отделе его уведомили о возбуждении уголовного дела, составили административный протокол по статье 12.7 КоАП и оставили на ночь до суда.

На следующий день Кустов перестал выходить на связь. Адвокату по телефону сообщили, что ее подзащитный умер. 26 февраля родственникам предоставили справку о том, что мужчина скончался от сердечной недостаточности.

Однако на посмертных фотографиях Кустова, которые адвокат показала «Фонтанке», видны ссадины и кровоподтеки на лице погибшего. Защитница уверяет, что накануне их не было, однако отмечает, что ее подзащитный несколько раз пререкался с силовиками в отделе. В главном управлении МВД Петербурга «Фонтанке» случившееся не прокомментировали.