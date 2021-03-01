Замначальнику ИК-9 в Соликамске присудили 120 тысяч рублей штрафа за халатность и превышение должностных полномочий

Бывший заместитель начальника исправительной колонии № 9 в городе Соликамск Пермского края Сергей Пантелеев признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и халатности (ч.1 ст.293 УК). Соликамский городской суд приговорил его к штрафу в 120 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

За превышение полномочий Пантелееву назначен штраф 60 тысяч рублей, за халатность — 80. Частичным сложением наказаний окончательная сумма штрафа составила 120 тысяч рублей.

«В сентябре 2019 года по незаконному указанию Пантелеева один из заключенных был помещен в психиатрическое отделение больницы колонии. Также, обвиняемый не предотвратил нарушения режима, что повлекло массовую драку и причинение заключенным вреда здоровью различной степени тяжести», — сообщалось на сайте прокуратуры.

Свою вину Пантелеев признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. При этом суд отказал в удовлетворении иска о компенсации морального вреда к Пантелееву. Как указывает «Коммерсант-Прикамье», такие требования должны предъявляться к работодателю, то есть к ГУФСИН по Пермскому краю.

Впервые об издевательствах в колонии стало известно от правозащитного проекта Gulagu.net. 22 сентября 2019 года двое «активистов», сотрудничающих с руководством колонии, избили и совершили насилие над одним из осужденных и сняли свое преступление на камеру, а спустя несколько часов в колонии произошла драка с участием 60 человек.

15 октября 2019 года там покончил с собой заключенный из-за рабских условий труда и вымогательств, еще один совершил попытку суицида, но его реанимировали.

В ноябре 2019-ого ФСИН объявила об увольнении руководства ИК-9: начальник колонии Салим Абдурахманов, его заместитель Сергей Пантелеев, начальник оперативного отдела Евгений Паршаков и его заместитель Анатолий Вотяков были отстранены от исполнения обязанностей «с последующим увольнением из системы ФСИН». Из сотрудников ИК-9 к уголовной ответственности привлечен был только Пантелеев.