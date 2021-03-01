Полиция в Крыму устроила проверку документов у водителей «в рамках спецоперации» по профилактике поддержки Навального

Сотрудники ГИБДД и отделов полиции провели на дорогах Крыма проверку документов в рамках «спецоперации» по профилактике поддержки Алексея Навального. Видеозапись с одним из эпизодов появилась на Youtube-канале «Сергей Владимирович».

На видео зафиксировано, как сотрудник полиции без жетона тормозит легковой автомобиль, подходит к водителю и говорит: «Здравствуйте! Проверка документов в рамках спецоперации, чтобы не поддерживали протесты в пользу Навального. Поэтому интересуемся: вы местный, не местный?»

Водитель просит повторить, о каких протестах идет речь? «В пользу Навального», – еще раз уточняет сотрудник полиции.

Когда водитель спрашивает, запрещено ли поддерживать оппозиционного политика, полицейский отвечает: «Наша цель – проверка документов: местный, не местный». На просьбу объяснить, какие нормы закона разрешают останавливать автомобиль для выяснения политических взглядов, и как называется спецоперация, сотрудник полиции обещает «уточнить у старшего». Через некоторое время он возвращается в сопровождении второго сотрудника. Тот говорит, что слова о Навальном водителю, наверное, «послышались».

Источники «Новой газеты» рассказали, что проверка документов под предлогом профилактики поддержки Навального действительно имела место. Зафиксированный на видео случай произошел в Бахчисарае 27 февраля. Вторым полицейским оказался глава ГИБДД ОМВД по Бахчисарайскому району Александр Булахов.

В разговоре с «Новой газетой» Булахов подтвердил, что присутствовал на месте. Он заявил, что когда подошел к машине, никаких разговоров о Навальном не слышал. По его словам, водитель наоборот – пытался его спровоцировать разговорами о политике. Он также подчеркнул, что первый зафиксированный на видео полицейский не имеет отношения к ГИБДД, а работает в одном из ОМВД.

«Мы политикой не занимаемся, а занимаемся безопасностью дорожного движения. А это провокация чистой воды», — резюмировал глава ГИБДД Бахчисарайского района.

Напомним, 23 января в Крыму и Севастополе впервые за семь лет после присоединения полуострова к России прошли массовые митинги в поддержку Алексея Навального. В Севастополе 23 января задержали 11 участников акции протеста. Им присудили от 1 до 7 суток ареста. В Симферополе во время акции полицейские задержали около 15 человек.