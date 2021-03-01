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«Медиазона» и Scanner Project воссоздали хронологию убийства политика Бориса Немцова

20:13 1 марта 2021
20:13 1 марта 2021

«Медиазоне» и Scanner Project удалось получить доступ к полным биллингам, запрашиваемым Следственным комитетом в ходе расследования убийства политика Бориса Немцова. Благодаря этому, а также анализу видеозаписей и данных об авиаперелетах журналисты смогли восстановить хронологию подготовки убийства политика, а также «эвакуации» из Москвы участников преступления.

«Медиазона» и Scanner Project выяснили, что Руслан Геремеев, майор МВД, который 2006 года служит в батальоне «Север», жил в квартире №11 в доме 46 по улице Веерная в течение полутора месяцев до убийства Немцова. Дядя Руслана, сенатор Сулейман Геремеев, в ночь перед убийством Немцова несколько раз созванивался с племянником, следует из данных биллингов. Кроме того, Руслан Геремеев контактировал с другими участниками преступления, в том числе и осужденными, однако ни его, ни его дядю следствие не допрашивало, отмечает издание.

На той же улице, в доме №3, за день до гибели Немцова ночевал исполнитель убийства, боец полка «Север» Заур Дадаев, пишет «Медиазона». Дадаев контактировал с Русланом Геремеевым, а также с Бесланом Шавановым (последним из группы приехал в Москву, впоследствии погиб при задержании).

Важную роль в подготовке и совершении убийства, по данным журналистов, сыграли сотрудники Шелковского РОВД Чечни. Один из них — Асланбек Хатаев — официально работал инспектором патрульно-постовой службы, но при этом жил в Москве в ЖК «Эдельвейс». Прежней владелицей квартиры в этом ЖК, который находится недалеко от улицы Веерной, была супруга депутата Адама Делимханова Разита.

Хатаева также не допрашивали — следствию удалось только передать вопросы чеченским следователям для опроса. Близкий к Хатаеву человек, сказано в публикации, — Али Алиев. Он многократно созванивался с Хатаевым и Русланом Геремеевым. При этом в разговоре с «Медиазоной» Алиев утверждал, что не знаком с Геремеевым, а Хатаева знает как коллегу. Он заявил, что в отеле «Украина» он встречался с «другом Сашей» (бизнесменом Александром Дмитерко), чтобы попить чаю.

На следующий день, 27 февраля, в Москву прилетел полицейский Хамид Уцимиев. Он занимал должность командира патрульно-постовой службы, то есть формально Уцимиев — непосредственный начальник Хатаева. В течение дня с прибывшим полицейским группа постоянно созванивалась, говорится в материале «Медиазоны».

Часть группы за час до убийства (22:15), предположительно, собралась на Веерной, 3. У ГУМа, согласно камерам видеонаблюдения и показаниям в суде, находились Анзор Губашев и Шаванов. Из здания в 23:24 вышли Борис Немцов и его подруга Анна Дурицкая.

В 23:31 27 февраля Немцов был убит. Убийца выстрелил в политика шесть раз со спины. После этого киллер запрыгнул в машину Zaz Chance, в котором были Губашев и Шаванов, автомобиль уехал с моста. Губашев и Шаванов бросили машину в Трубниковском переулке между Новым Арбатом и Поварской, Дадаева на камерах наблюдения не было. В 23:51 на место убийства Немцова приехала скорая помощь и констатировала смерть политика.

Члены группы собрались на Веерной, многие из них затем покинули Москву. 3 марта из столицы уехал Руслан Мухудинов. Из основных участников там остались только Эскерханов и Хатаев. Последний внимания следствия не привлек.

Дадаев же поздно вечером 28 февраля переехал в другую квартиру: с Веерной, 3, на Веерную, 46. Лицо от камеры у подъезда он закрывал. Машину киллеров следствие нашло уже 1 марта 2015 года. Тогда же Руслан Геремеев и Заур Дадаев улетели. С ними был неизвестный, которого опознать не удалось.

Виновными признали по делу об убийстве Немцова признали пять человек: Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Единственным человеком, которого следствие назвало возможным организатором убийства стал Руслан Мухудинов. Его объявили в розыск, но к настоящему моменту так и не нашли. «Медиазона» и Scanner Project осенью прошлого года находили свежие фото человека, похожего на Руслана Мухудинова в соцсетях его друзей и сделали вывод, что он летом 2020 года жил в Чечне.

Год назад, в пятую годовщину убийства Немцова, президент Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

#em #убийство #немцов
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