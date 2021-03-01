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Что произошло за день 1 марта. Коротко

20:50 1 марта 2021«Новая газета»
20:50 1 марта 2021«Новая газета»
  • Суд в Париже приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к трем годам лишения свободы (два года из них — условно) по «делу о прослушках». Политика признали виновным в «в коррумпировании представителя судебной власти» и «торговле влиянием».
  • Петербургская учительница русского языка, художница-акционистка и фемактивистка Дарья Апахончич, подала иск к минюсту о признании незаконным включения ее в реестр СМИ-иноагентов.* Она указала, что это нарушает принцип равенства, гарантированный Конституцией, а также ее права на свободу выражения мнения и на уважение частной жизни. Апахончич утверждает, что никогда не получала деньги из иностранных источников, чтобы создавать или распространять сообщения или материалы как СМИ-«иноагент».
  • Бывшая участница группы Little Big, актриса и певица Анна Кастельянос, более известная как Анна Каст, умерла в возрасте 39 лет в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, последнее время Кастельянос жаловалась на боли в спине и почти не вставала.
  • Мосгорсуд приговорил к 3,5 года колонии условно генерального директора компании «Нафтапремиум» Александра Безрукова. Его признали виновным по делу о хищении 3 млрд рублей в Росрезерве. Дело слушалось в особом порядке, все материалы маркированы грифом «совершено секретно». Уголовное дело возбудили из-за хищения бюджетных средств при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива.
  • В Красноярске зафиксировали массовое отравление школьников . Более 70 детей в возрасте от 7 до 14 лет из Советского и Октябрьского районов города почувствовали недомогание и обратились к врачам. По предварительной версии, возбудителем иерсиниозной инфекции, которую выявили у учеников, могли стать салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.
  • Пресс-секретарь премьера Армении призналась, что Пашиняна дезинформировали о качестве российских «Искандеров» . Представитель Никола Пашиняна Мане Геворгян назвала российское оружие «одним из лучших в мире» и заявила, что премьер получил ошибочную информацию.

*внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

#sn #итоги #пашинян #саркози #франция
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