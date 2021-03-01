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«Норникель» упразднил должность операционного директора после подтопления рудников 

15:42 1 марта 2021
15:42 1 марта 2021

Компания «Норникель» упразднила должность первого вице-президента — операционного директора после подтопления рудников. Занимавший этот пост Сергей Дяченко уйдет из компании, сообщает ее пресс-служба.

«В связи с совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры в компании упразднена должность первого вице-президента — операционного директора», — говорится в сообщении.

В компании считают, что подобные изменения в структуре управления станут еще одной мерой по усилению уровня ответственности руководителей на местах, а также усилят дисциплину управления рисками в области промышленной безопасности и экологии.

Решение об упразднении должности появилось вскоре после сообщений об очередном происшествии на предприятиях «Норникеля». 24 февраля стало известно о подтоплении рудников «Октябрьский» и «Таймырский», работы там пришлось приостановить. За несколько дней до этого произошла еще одна катастрофа: обрушилась крыша Норильской обогатительной фабрики (дочка «Норникеля»), под завалами погибли три человека.

В конце мая прошлого года еще на одном предприятии «Норникеля» произошел разлив более 20 тысяч тонн солярки, которая попала в почву и близлежащие водоемы. Роспотребнадзор оценил нанесенный окружающей среде ущерб в 146 миллиардов рублей. Тем же летом «Новая газета» вместе с экологами «Гринпис» зафиксировали незаконный слив ядовитых отходов в реку Хараелах. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

#sn #экология #норникель #норильск
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