World Athletics одобрила план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года после расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение организации неоднократно продлевалось. Из-за наложенных на ВФЛА санкций, российские легкоатлеты не могли выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом также была приостановлена. В декабре совет World Athletics отложил выдачу нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана. Из-за этого российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы, который пройдет в Польше с 4 по 7 марта.