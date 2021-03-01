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World Athletics одобрила план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

16:07 1 марта 2021
16:07 1 марта 2021

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрил план восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает пресс-служба World Athletics. 

План был разработан ВФЛА совместно с международными экспертами. Как пояснил глава рабочей группы World Athletics, программа отвечает задаче «кардинальных изменений в культуре отношения к допингу».

Совет World Athletics полагает, что нынешнее руководство ВФЛА сможет эффективно следовать разработанному плану. Всероссийская федерация легкой атлетики предоставила 31-страничный план 16 февраля. Его основаная цель — усиление антидопинговой работы. ВФЛА обязалась следить за всеми пунктами выполнения программы и предоставлять необходимые отчеты World Athletics.

«Это не конец, а начало долгого пути, в котором ВФЛА предстоит проделать невероятную работу по восстановлению доверия», — добавил президент World Athletics Себастьян Коу.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года после расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение организации неоднократно продлевалось. Из-за наложенных на ВФЛА санкций, российские легкоатлеты не могли выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом также была приостановлена. В декабре совет World Athletics отложил выдачу нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана. Из-за этого российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы, который пройдет в Польше с 4 по 7 марта.

#допинг #wada #легкая атлетика #ВФЛА
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