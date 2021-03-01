СК направил в суд дело сахалинских подростков, обвиняемых в подготовке «колумбайна» 

Главное управление Следственного комитета направило в суд материалы дела двух подростков с Сахалина, которых силовики обвиняют в незаконном хранении оружия и подготовке теракта в техникуме. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Как рассказал «Новой газете» отец одного из фигурантов Максима Пудовкина, его сына перевели с Сахалина в СИЗО Хабаровска. Родственники ожидают, что дело будет рассматривать военный суд.

Юношам предъявили обвинения сразу по шести статьям, в том числе — о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание и пропаганда терроризма. Молодых людей задержали в марте 2020 года, на момент заключения под стражу они были несовершеннолетними. В январе одному из фигурантов — Максиму Пудовкину — исполнилось 18 лет: только после этого СК вручил ему обвинительное заключение. Имя второго фигуранта дела не называется.

Юношам вменяют эпизоды незаконного приобретения и изготовления оружия и подготовку «колумбайна» в техникуме, расположенном в поселке Шахтерск Углегорского района Сахалинской области. Эти обвинения, как рассказывает отец одного из фигурантов, базируются на словах неизвестного свидетеля и на показаниях уборщицы техникума.

В деле есть и другие несостыковки: так, некий документ «Свобода. Манифест справедливости», который 17-летние подростки, по версии следствия, выкладывали в соцсетях и, тем самым, якобы пропагандировали терроризм, нельзя найти в публичном доступе на страницах фигурантов в соцсетях и в их кэшированных копиях. Кроме того, родители обоих фигурантов дела уверены, что улики (в том числе, взрывчатку) им подбросили во время обыска.

По данным «Новой», ни одна экспертиза не установила причастность подростков к оружию и взрывным устройствам. В распоряжении следствия есть лишь протоколы обыска, при этом СК считает доказательную базу полной. Следователи смогли установить лишь факт приобретения оружия у «неустановленных лиц»