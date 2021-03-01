Петербургская художница Дарья Апахончич первой в России подала иск к Минюсту из-за включения в реестр СМИ-иноагентов

Петербургская учительница русского языка, художница-акционистка и фемактивистка Дарья Апахончич*, подала иск к министерству юстиции о признании незаконным включения ее в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщает «Медуза».

Иск подан в Ленинский районный суд Петербурга. По мнению Апахончич, Минюст нарушил нормы российских законов и международного права, когда включил ее в список СМИ — «иностранных агентов». Активистка указала, что ее включение в реестр нарушает принцип равенства, гарантированный Конституцией, а также ее права на свободу выражения мнения и на уважение частной жизни.

Апахончич утверждает, что никогда не получала деньги и иное имущество из иностранных источников, чтобы создавать или распространять сообщения или материалы как СМИ-«иноагент». Активистка требует, чтобы Минюст доказал обратное в суде, в противном случае оснований для ее включения в реестр не было.

Дарья Апахончич оказалась в числе первых пяти людей, попавших в реестр СМИ-иноагентов в декабре прошлого года. В него Минюст также включил Льва Пономарева — правозащитника, движение которого «За права человека»** ликвидировали, после чего он создал одноименную общественную организацию; Людмилу Савицкую и Сергея Маркелова — журналистов; Дениса Камалягина — главного редактора «Псковской губернии».

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о «физлицах — «иностранных агентах», согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приравниваются к «иностранным агентам». По закону, «иноагенты» должны регулярно отчитываться о своей деятельности. В случае нарушения отчетности им может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.