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НовостиОбщество

Данные 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов попали в сеть

13:36 1 марта 2021
13:36 1 марта 2021

Данные 21 миллиона пользователей трех VPN-сервисов выставлены на продажу в сети. Первым на утечку данных обратил внимание сайт CyberNews.

На черном рынке представлены адреса электронной почты, пароли и логины пользователей, данные мобильных устройств и информация о совершенных платежах. Под удар попали приложения GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android, которые популярны в том числе и в России. Наибольшее число скачиваний в Google Play у SuperVPN — 100 миллионов, у GeckoVPN — 10 миллионов, у ChatVPN — 50 тысяч.

«Коммерсант» отмечает, что данные пользователей SuperVPN уже оказывались в открытом доступе. Аналогичная утечка произошла летом 2020 года, когда в сеть попала база данных 20 миллионов пользователей различных VPN-приложений.

По словам экспертов, опрошенных изданием, подобная информация может быть использована для перехвата веб-сессии пользователя. Ставя свои инструменты между жертвой и целевым ресурсом, киберпреступники могут получить пароли и CVV-коды банковских карт.

#хакеры #кибератаки #кибербезопасность #VPN
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