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Верховный суд Татарстана увеличил на 50 тысяч рублей компенсацию бизнесмену, избитому в адвокатской коллегии

13:02 1 марта 2021Мария Ефимова
13:02 1 марта 2021Мария Ефимова

Верховный суд Татарстана увеличил сумму компенсации предпринимателю Сергею Федосову, которого избили прикладом автомата в помещении адвокатской коллегии, на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Зона права» со ссылкой на адвоката Диану Файзуллину, которая сотрудничает с организацией.

Теперь в общей сложности МВД и Минфин России должны выплатить Федосову 100 тысяч рублей. В ноябре Ново-Савиновский районный суд Казани назначил ему 50 тысяч рублей компенсации. При этом сам потерпевший просил взыскать 1 млн рублей. Файзуллина уточнила «Новой газете», что она и подзащитный рады увеличению компенсации, но, возможно, они будут обращаться в Европейский суд по правам человека. Этот вопрос решится после того, как адвокат проконсультируется с Федосовым.

Два сотрудника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска МВД Татарстан Тимур Гарифуллин и Ильгам Сафин и представители ОМОН с автоматами 17 августа 2016 года ворвались в Набережночелнинскую коллегию адвокатов. Полицейские повалили на пол трех адвокатов и надели на них наручники. Находившихся в помещении двух клиентов правоохранители избили, в том числе Федосова — ему нанесли три удара прикладом автомата и надели наручники.

В 2018 году Верховный суд Татарстана признал Гарифуллина и Сафина виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК). Они получили по шесть и пять лет лишения свободы условно и лишились звания «майор полиции».

#компенсация #верховный суд #татарстан #em
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