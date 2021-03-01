Верховный суд Татарстана увеличил на 50 тысяч рублей компенсацию бизнесмену, избитому в адвокатской коллегии

Верховный суд Татарстана увеличил сумму компенсации предпринимателю Сергею Федосову, которого избили прикладом автомата в помещении адвокатской коллегии, на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Зона права» со ссылкой на адвоката Диану Файзуллину, которая сотрудничает с организацией.

Теперь в общей сложности МВД и Минфин России должны выплатить Федосову 100 тысяч рублей. В ноябре Ново-Савиновский районный суд Казани назначил ему 50 тысяч рублей компенсации. При этом сам потерпевший просил взыскать 1 млн рублей. Файзуллина уточнила «Новой газете», что она и подзащитный рады увеличению компенсации, но, возможно, они будут обращаться в Европейский суд по правам человека. Этот вопрос решится после того, как адвокат проконсультируется с Федосовым.

Два сотрудника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска МВД Татарстан Тимур Гарифуллин и Ильгам Сафин и представители ОМОН с автоматами 17 августа 2016 года ворвались в Набережночелнинскую коллегию адвокатов. Полицейские повалили на пол трех адвокатов и надели на них наручники. Находившихся в помещении двух клиентов правоохранители избили, в том числе Федосова — ему нанесли три удара прикладом автомата и надели наручники.