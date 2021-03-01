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НовостиОбщество

В Хабаровске отказались возбуждать уголовное дело по «дадинской» статье против активиста Валентина Квашникова

12:00 1 марта 2021
12:00 1 марта 2021

Уголовное дело по «дадинской» статье (статья 212.1 УК) против хабаровского активиста Валентина Квашникова не стали возбуждать. Об этом сообщает «Медиазона».

Обновлено

02.03 По уточненной информации, дело против Квашникова не возбуждали, а проводилась доследственная проверка в отношении него.

Активист был задержан на акции в поддержку Алексея Навального 31 января. 2 февраля против него было возбуждено уголовное дело о неоднократном нарушении на митингах. Проверка показала, что в действиях Валентина Квашникова не было угрозы общественному порядку и здоровью граждан. В отношении активиста будет составлен административный протокол по статье 20.2 КоАП — «о нарушении установленного порядка проведения митинга».

Ранее Квашникова неоднократно задерживался полицией во время протестов в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. На активиста было составлено несколько административных протоколов.

Первым осужденным в России по статье 212.1 УК был активист Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам лишения свободы. Его приговор был отменен после постановления Конституционного суда, который счел, что ответственность по данной статье должна наступать лишь в том случае, если действия человека нанесли вред окружающим, общественной безопасности или конституционным ценностям России.

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#навальный #митинги #акции протеста #дадинская статья
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