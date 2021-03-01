Новая газетастать со–
участником
стать со–участником
НовостиПолитика

Экс-президента Франции Саркози приговорили к 3 годам лишения свободы, из них 2 — условно

13:17 1 марта 2021«Новая газета»
13:17 1 марта 2021«Новая газета»

В Париже суд вынес приговор экс-президенту Франции Николя Саркози. Ему назначили три года лишения свободы, из них 2 — условно, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Вместе с Саркози обвиняемыми по делу «делу о прослушках» (другое название — «дело Бисмута») проходили его друг и адвокат Тьери Эрцог, а также бывший первый генеральный адвокат (помощник генпрокурора) при Кассационном суде Жильбер Азибер.

Судья также признала доказанными факты, представленные прокуратурой: о том, что Саркози получал помощь от Азибера в обмен на получение поста в Монако. Саркози и Эрцога признали виновным в «в коррумпировании представителя судебной власти» и «торговле влиянием». Эрцога приговорили к 3 годам лишения свободы, из них 2 условно. Судья заявила, что совершенные преступления — «чрезвычайной тяжести». 

Азибера признали виновным в «нарушении профессиональной тайны» и «укрывательстве нарушения профессиональной тайны». Он также признан виновным в «пассивной коррупции» и приговорен к 3 годам лишения, из них 1 условно. 

По предъявленным статьям обвиняемым теоретически могло грозить до 10 лет тюрьмы. Но Национальная финансовая прокуратура (PNF), которая вела это дело, запросила для всех троих по 4 года заключения (из них 2 условно). Во Франции подобный приговор (не превышающий два года реального заключения) позволяет избежать попадания за решетку, получив одобрение со стороны специального судьи по вопросам применения наказания. 

Процесс привлек большое внимание прессы: это первый в истории Франции случай, когда бывший президент страны лично присутствовал в суде. Кроме того, Саркози — первый из президентов, которому вменили статью, которая буквально звучит: «коррупция» (Ширака судили за «присвоение государственных средств» и «злоупотребление доверием»). Николя Саркози дисциплинированно посещал все заседания, которые проходили с конца ноября по 10 декабря 2020 года.

Суть обвинения, выдвинутого PNF: Саркози через своего друга получал от Азибера конфиденциальные данные о ходе расследования возбужденного против него «дела Бетанкур» (совладелицы компании L'Oréal). Азибер пытался также «повлиять» на своих коллег из Кассационного суда, чтобы они запретили прокуратуре доступ к полному президентскому расписанию Николя Саркози в период с 2007 по 2012 год. В обмен, как утверждали прокуроры, Саркози обещал помочь Азиберу получить престижную должность в Монако. Узнать об этом обвинению удалось, поставив на прослушку телефон Саркози, который был оформлен на другого человека — Поля Бисмута, израильского бизнесмена, друга детства Азибера.

Бисмут изначально был записан как гражданский истец на этом процессе. В первый день, 23 ноября, адвокат Бисмута от его имени потребовал компенсации. Но уже 26-го израильтянин вдруг объявил, что не предъявлял требований и не знает адвоката, который выступал от его имени.

Сам Саркози после этого заявил на слушаниях, что «хотел бы принести извинения всем Полям Бисмутам» и подчеркнул, что если бы в то время, когда велась прослушка, «существовал WhatsApp, мне не понадобился бы Поль Бисмут». Экс-президент и его адвокаты также обвинили прокуратуру в том, что, прослушивая разговор клиента (Саркози) с его адвокатом (Эрцогом) она нарушала закон. Судья отклонила требование защиты и заявила, что прослушивание телефона господина Саркози было законным.

Саркози также сказал, что пытался Азиберу помочь не за услугу — а просто так, бескорыстно, как делал ранее много раз за «40 лет политической карьеры». Экс-президент также заявил, что его преследование является политическим и обвинил PNF в предвзятости. При этом открытую поддержку Саркози в дни слушаний дела по существу высказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен (который когда-то возглавлял предвыборную кампанию Саркози и был его ближайшим помощником).

После нынешнего процесса экс-президент недолго сможет отдохнуть от судебных заседаний — уже на 17 марта назначено начало процесс по т.н. «делу Bygmalion» (название пиар-компании), по которому Саркози обвиняют в превышении потолка финансирования избирательной кампании. Ему может грозить по этому обвинению до 1 года тюрьмы.

#париж #франция #саркози
Обновление
Сайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу
Репортажи

Без воды виноватые

Как живут соседи «Дворца Путина» в стремительно разрастающемся курортном Геленджике: репортаж Ильи Азара

10325

Slide 1 of 1

важно

2 минуты назад

Во Франции вынесли приговор экс-президенту Саркози. Он получил 3 года лишения свободы, из них 2 — условно

Сюжеты

Пошел в лобовую

Президент Владимир Зеленский продолжает атаковать «внутренних врагов» и хочет подключить Запад к борьбе за возвращение Крыма

1436

Slide 1 of 1
Сюжеты

Подкаст «Что Нового?» Кремлевская ривьера

Как живет село Прасковеевка возле «дворца Путина»

908

Slide 1 of 1
Колонка

Мы всё ... , Михаил Сергеевич

К 90-летию Михаила Горбачева, политика и дорогого друга нашей газеты, главный редактор Дмитрий Муратов добавил свои штрихи к портрету именинника

5256

Slide 1 of 1
Репортажи

Не везет

Как устроена многокилометровая пробка на границе России и Китая и откуда она взялась? Репортаж из эпицентра великого стояния

360

Slide 1 of 1

важно

4 часа назад

«Левада»: 56% россиян не боятся заразиться COVID-19. Это самый большой показатель с февраля 2020 года

НОВОСТИ
16 минут назадВерховный суд Татарстана увеличил на 50 тысяч рублей компенсацию бизнесмену, избитому в адвокатской коллегии
час назадВ Хабаровске прекратили уголовное дело по «дадинской» статье против активиста Валентина Квашникова
3 часа назадForbes: основательница Wildberries возглавила список женщин, заработавших активы самостоятельно
3 часа назадВ Красноярске отравились более 70 школьников. Предположительно, проблема в салатах
4 часа назадЭкс-участница группы Little Big Анна Кастельянос скончалась в возрасте 39 лет
5 часов назадВ России выявили 11 571 новый случай заражения COVID-19 за сутки

важно

3 часа назад

Пресс-секретарь премьера Армении призналась, что Пашиняна дезинформировали о качестве российских «Искандеров»

Комментарий

Газопровод «Мимо Сибири»

Судя по этой карте «Газпрома», Красноярский край — слепое пятно Родины. Но есть и хорошие новости

2364

Slide 1 of 1
Комментарий

Бюджетники сорвались с цепи

Ученых и врачей, которые жалуются на низкие зарплаты, преследуют по всей стране

19608

Slide 1 of 1
Эксплейнер

Евромайдан: что это было?

Эксплейнер «Новой газеты»

1146

Slide 1 of 1
Репортажи

Мерзлое детство

История воркутинских детдомовцев: от преследований ОПГ до квартир без очереди

1282

Slide 2 of 2
Интервью

Теория больших взрывов

Как молодежь XIX века строила отношения с государством при помощи бомб и револьверов. Интервью с автором книги о русском терроризме Олегом Будницким

933

Slide 1 of 1
Slide 1 of 5
Сюжеты

Россия в 2021 году глазами Немцова. Послание потомкам. СЛУШАТЬ

Обсуждаем с Ильей Яшиным в аудиопроекте «Продолжение следует»

574

Slide 1 of 1
Репортажи

«Они убили самого сильного»

Как прошла акция памяти политика Бориса Немцова

635

Slide 1 of 1
Комментарий

«Дайте денег — найдем экстремистов»

Что на самом деле ищут чиновники: неблагонадежных школьников или повод получить средства на имитацию бурной деятельности?

669

Slide 1 of 1
Сериал

«‎Другая сторона улицы». 2 серия. Женя: миллионер из подворотни

Документальный проект «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

1484

Slide 1 of 1
НОВОСТИ
5 часов назадМосгорсуд приговорил к условному сроку директора компании «Нафтапремиум» по делу о хищении 3 млрд рублей из Росрезерва
6 часов назад«Ъ»: против майора полиции завели дело о продаже данных рейса, во время которого отравили Навального
6 часов назад«Домыслы осужденного и его адвокатов»: Мосгорсуд объяснил отказ незамедлительно освободить Навального по требованию ЕСПЧ
6 часов назад«Земля кочевников», «Борат 2» и «Ход королевы»: итоги 78-й премии «Золотой глобус»
8 часов назадСайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу
8 часов назадЧто произошло за ночь 1 марта. Коротко
Расследования

Рельсотрон жахнул

Дело сибирских подростков-анархистов, обвиняемых в терроризме: роль школы, провокатор, тайный свидетель, наживка

912

Slide 1 of 1

выпуск

№ 22 от 1 марта 2021

Slide 1 of 11
  • № 22 от 1 марта 2021
  • № 21 от 26 февраля 2021
    № 21 от 26 февраля 2021
  • № 20 от 24 февраля 2021
    № 20 от 24 февраля 2021
  • № 18-19 от 19 февраля 2021
    № 18-19 от 19 февраля 2021
  • № 17 от 17 февраля 2021
    № 17 от 17 февраля 2021
  • № 16 от 15 февраля 2021
    № 16 от 15 февраля 2021
  • № 15 от 12 февраля 2021
    № 15 от 12 февраля 2021
  • № 14 от 10 февраля 2021
    № 14 от 10 февраля 2021
  • № 13 от 8 февраля 2021
    № 13 от 8 февраля 2021
  • № 12 от 5 февраля 2021
    № 12 от 5 февраля 2021

  • В архив выпусков «Новой газеты»

Комментарий

Подкаст «Что Нового?» — Пашинян и его «Искандеры»

Чем закончится военный переворот в Армении

279

Slide 1 of 1
Комментарий

«Демоны молятся, нефть качается»

Новый альбом Земфиры «Бордерлайн» — хиты тревожного времени

2155

Slide 1 of 1
Колонка

Опрос с подвохом

Две трети россиян готовы платить больше налогов? Не верю!

530

Slide 1 of 1
Колонка

Дзержинский в черном кубе

Спустя поколение — как поступят с памятниками злу?

716

Slide 1 of 1
Комментарий

Яростные, непохожие, молодые

Какой театр нужен смутному времени и что смотреть в первую очередь

250

Slide 1 of 1
Сюжеты

«Мама просто вошла в ритм»

В петербургском Театре им. Ленсовета Василий Сенин поставил спектакль «Мещане». Горький оказался неожиданно современным

380

Slide 1 of 0
    Комментарий

    Писатели и алкоголизм

    «Путешествие к источнику эха» Оливии Лэнг: книга на выходные от Екатерины Писаревой

    246

    Slide 1 of 1

    Топ 6

    1.
    Комментарий

    Бюджетники сорвались с цепи Ученых и врачей, которые жалуются на низкие зарплаты, преследуют по всей стране

    19608

    2.
    Репортажи

    Без воды виноватые Как живут соседи «Дворца Путина» в стремительно разрастающемся курортном Геленджике: репортаж Ильи Азара

    10327

    3.
    Колонка

    За что мой папа не любит Горбачева О юбилее гражданского общества

    6269

    4.
    Колонка

    Мы всё ... , Михаил Сергеевич К 90-летию Михаила Горбачева, политика и дорогого друга нашей газеты, главный редактор Дмитрий Муратов добавил свои штрихи к портрету именинника

    5256

    5.
    Сюжеты

    Удержаться на вершине пирамиды 26 тысяч пострадавших, 2 млрд рублей ущерба — и никакой ответственности. История лопнувшей структуры «Актив-Инвест»

    5187

    6.
    Комментарий

    Третья попытка Александр Аузан — о перестройке, инициированной М. Горбачевым

    4614

    К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

    Google Chrome Firefox Opera