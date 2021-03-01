Пресс-секретарь премьера Армении призналась, что Пашиняна дезинформировали о качестве российских «Искандеров»

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян заявила, что слова премьера о качестве российских ракетных комплексов «Искандер» были неверны. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу Пашиняна.

Геворгян назвала российское оружие «одним из лучших в мире» и заявила, что Пашинян получил ошибочную информацию об «Искандерах». «Премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено. Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества», — уверила Геворгян.

Ранее, 25 февраля, Генеральный штаб ВС Армении выступил с протестом из-за увольнения первого замначальника штаба Хачатряна. Военные потребовали отставки премьер-министра Пашиняна и правительства, так как те «отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

Незадолго до начала кризиса президент Армении Армен Саркисян уволил замначальника Генштаба Хачатряна. Военачальника отправили в отставку после того, как он раскритиковал заявление Пашиняна о российских «Искандерах». По словам Пашиняна, во время войны «Искандеры» оказались неэффективны и «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Хачатрян оспорил выводы Пашиняна, назвав их «несерьезными», а представление об «Искандерах» — «неправильными».

После призыва Генштаба Армении уйти в отставку Пашинян назвал действия армии «попыткой военного переворота» и объявил о решении отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна.