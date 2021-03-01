Новая газетастать со–
участником
стать со–участником
НовостиПолитика

Пресс-секретарь премьера Армении призналась, что Пашиняна дезинформировали о качестве российских «Искандеров»

10:00 1 марта 2021
10:00 1 марта 2021

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян заявила, что слова премьера о качестве российских ракетных комплексов «Искандер» были неверны. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу Пашиняна.

Геворгян назвала российское оружие «одним из лучших в мире» и заявила, что Пашинян получил ошибочную информацию об «Искандерах». «Премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено. Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества», — уверила Геворгян.

Ранее, 25 февраля, Генеральный штаб ВС Армении выступил с протестом из-за увольнения первого замначальника штаба Хачатряна. Военные потребовали отставки премьер-министра Пашиняна и правительства, так как те «отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

Незадолго до начала кризиса президент Армении Армен Саркисян уволил замначальника Генштаба Хачатряна. Военачальника отправили в отставку после того, как он раскритиковал заявление Пашиняна о российских «Искандерах». По словам Пашиняна, во время войны «Искандеры» оказались неэффективны и «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Хачатрян оспорил выводы Пашиняна, назвав их «несерьезными», а представление об «Искандерах» — «неправильными».

После призыва Генштаба Армении уйти в отставку Пашинян назвал действия армии «попыткой военного переворота» и объявил о решении отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Читайте также

Пашинян против военных. Главное о кризисе

Армия Армении требует от премьер-министра уйти в отставку, а премьер от армии — не лезть в политику. Обновляется

Наталья Глухова, 1

– 25 февраля

#пашинян #армения # ng
Обновление
Сайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу
Репортажи

Без воды виноватые

Как живут соседи «Дворца Путина» в стремительно разрастающемся курортном Геленджике: репортаж Ильи Азара

4659

Slide 1 of 1

важно

час назад

«Левада»: 56% россиян не боятся заразиться COVID-19. Это самый большой показатель с февраля 2020 года

Колонка

Мы всё ... , Михаил Сергеевич

К 90-летию Михаила Горбачева, политика и дорогого друга нашей газеты, главный редактор Дмитрий Муратов добавил свои штрихи к портрету именинника

3817

Slide 1 of 1
Колонка

Мантра-2*

Дмитрий Быков: Чего ты хочешь, это их страна, они с ней могут делать что угодно

3657

Slide 1 of 1
Комментарий

Бюджетники сорвались с цепи

Ученых и врачей, которые жалуются на низкие зарплаты, преследуют по всей стране

17021

Slide 1 of 1
НОВОСТИ
46 минут назадВ Красноярске отравились более 70 школьников. Предположительно, проблема в салатах
час назадЭкс-участница группы Little Big Анна Кастельянос скончалась в возрасте 39 лет
2 часа назадВ России выявили 11 571 новый случай заражения COVID-19 за сутки
Slide 1 of 5
Комментарий

Газопровод «Мимо Сибири»

Судя по этой карте «Газпрома», Красноярский край — слепое пятно Родины. Но есть и хорошие новости

1803

Slide 1 of 1
Сериал

«‎Другая сторона улицы». 2 серия. Женя: миллионер из подворотни

Документальный проект «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

1031

Slide 1 of 1
Эксплейнер

Евромайдан: что это было?

Эксплейнер «Новой газеты»

777

Slide 1 of 1

важно

2 дня назад

«Белый счетчик»: более десяти тысяч человек пришли к мемориалу Немцова в Москве

Сюжеты

Россия в 2021 году глазами Немцова. Послание потомкам. СЛУШАТЬ

Обсуждаем с Ильей Яшиным в аудиопроекте «Продолжение следует»

354

Slide 1 of 1
Репортажи

«Они убили самого сильного»

Как прошла акция памяти политика Бориса Немцова

426

Slide 1 of 1
Комментарий

«Дайте денег — найдем экстремистов»

Что на самом деле ищут чиновники: неблагонадежных школьников или повод получить средства на имитацию бурной деятельности?

453

Slide 1 of 1

выпуск

№ 22 от 1 марта 2021

Slide 1 of 11
  • № 22 от 1 марта 2021
  • № 21 от 26 февраля 2021
    № 21 от 26 февраля 2021
  • № 20 от 24 февраля 2021
    № 20 от 24 февраля 2021
  • № 18-19 от 19 февраля 2021
    № 18-19 от 19 февраля 2021
  • № 17 от 17 февраля 2021
    № 17 от 17 февраля 2021
  • № 16 от 15 февраля 2021
    № 16 от 15 февраля 2021
  • № 15 от 12 февраля 2021
    № 15 от 12 февраля 2021
  • № 14 от 10 февраля 2021
    № 14 от 10 февраля 2021
  • № 13 от 8 февраля 2021
    № 13 от 8 февраля 2021
  • № 12 от 5 февраля 2021
    № 12 от 5 февраля 2021

  • В архив выпусков «Новой газеты»

Репортажи

Мерзлое детство

История воркутинских детдомовцев: от преследований ОПГ до квартир без очереди

936

Slide 2 of 2
Интервью

Теория больших взрывов

Как молодежь XIX века строила отношения с государством при помощи бомб и револьверов. Интервью с автором книги о русском терроризме Олегом Будницким

594

Slide 1 of 1
Колонка

Вражеские голоса

Любая попытка понравиться избирателям без санкции Кремля теперь объясняется иностранным вмешательством

861

Slide 1 of 1
НОВОСТИ
2 часа назадМосгорсуд приговорил к условному сроку директора компании «Нафтапремиум» по делу о хищении 3 млрд рублей из Росрезерва
3 часа назад«Ъ»: против майора полиции завели дело о продаже данных рейса, во время которого отравили Навального
3 часа назад«Домыслы осужденного и его адвокатов»: Мосгорсуд объяснил отказ незамедлительно освободить Навального по требованию ЕСПЧ
3 часа назад«Земля кочевников», «Борат 2» и «Ход королевы»: итоги 78-й премии «Золотой глобус»
5 часов назадСайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу
5 часов назадЧто произошло за ночь 1 марта. Коротко
Расследования

Рельсотрон жахнул

Дело сибирских подростков-анархистов, обвиняемых в терроризме: роль школы, провокатор, тайный свидетель, наживка

673

Slide 1 of 1
Комментарий

Подкаст «Что Нового?» — Пашинян и его «Искандеры»

Чем закончится военный переворот в Армении

219

Slide 1 of 1
Комментарий

«Демоны молятся, нефть качается»

Новый альбом Земфиры «Бордерлайн» — хиты тревожного времени

1448

Slide 1 of 1
Колонка

Опрос с подвохом

Две трети россиян готовы платить больше налогов? Не верю!

395

Slide 1 of 1
Колонка

Дзержинский в черном кубе

Спустя поколение — как поступят с памятниками злу?

549

Slide 1 of 1
Комментарий

Яростные, непохожие, молодые

Какой театр нужен смутному времени и что смотреть в первую очередь

180

Slide 1 of 1
Сюжеты

«Мама просто вошла в ритм»

В петербургском Театре им. Ленсовета Василий Сенин поставил спектакль «Мещане». Горький оказался неожиданно современным

264

Slide 1 of 0
    Комментарий

    Писатели и алкоголизм

    «Путешествие к источнику эха» Оливии Лэнг: книга на выходные от Екатерины Писаревой

    178

    Slide 1 of 1

    Топ 6

    1.
    Комментарий

    Бюджетники сорвались с цепи Ученых и врачей, которые жалуются на низкие зарплаты, преследуют по всей стране

    17021

    2.
    Колонка

    За что мой папа не любит Горбачева О юбилее гражданского общества

    4894

    3.
    Репортажи

    Без воды виноватые Как живут соседи «Дворца Путина» в стремительно разрастающемся курортном Геленджике: репортаж Ильи Азара

    4660

    4.
    Колонка

    Мы всё ... , Михаил Сергеевич К 90-летию Михаила Горбачева, политика и дорогого друга нашей газеты, главный редактор Дмитрий Муратов добавил свои штрихи к портрету именинника

    3820

    5.
    Колонка

    Мантра-2* Дмитрий Быков: Чего ты хочешь, это их страна, они с ней могут делать что угодно

    3658

    6.
    Комментарий

    Третья попытка Александр Аузан — о перестройке, инициированной М. Горбачевым

    3539

    К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

    Google Chrome Firefox Opera