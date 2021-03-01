Forbes: основательница Wildberries возглавила список женщин, заработавших активы самостоятельно

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила подготовленный Forbes список self-made женщин (заработавших активы самостоятельно). Об этом сообщается на сайте издания.

Forbes оценил капитал Бакальчук в 10,1 млрд долларов. Это может позволить ей войти в десятку богатейших женщин мира, построивших бизнес самостоятельно, а не получивших активы по наследству или в результате развода.

За прошлый год оборот Wildberries вырос почти вдвое — до 437,2 млрд рублей. Также компания вышла на биржу конкурента (онлайн-ритейлера Ozon), капитализация которого в середине февраля достигала 10 млрд долларов.

Второе место в рейтинге Forbes заняла предпринимательница Ольга Белявцева, которая владеет 35% производителя минеральной воды и детского питания «Прогресс» — ее состояние оценили в 550 млн долларов. Тройку замыкает зампред правления компании «Новатэк» Татьяна Кузнецова с состоянием в 475 млн долларов.