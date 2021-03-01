В Красноярске отравились более 70 школьников. Предположительно, проблема в салатах

В Красноярске выявили более 70 случаев отравления среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет из Советского и Октябрьского районов города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

По предварительным данным ведомства, возбудителем иерсиниозной инфекции, которую выявили у учеников, могут быть салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.

«Управлением приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд», — сказали в ведомстве.

Ранее в Каспийске из-за отравления за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 26 — дети, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Из-за массового отравления СК возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).