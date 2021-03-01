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НовостиОбщество

В Красноярске отравились более 70 школьников. Предположительно, проблема в салатах

09:26 1 марта 2021
09:26 1 марта 2021

В Красноярске выявили более 70 случаев отравления среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет из Советского и Октябрьского районов города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

По предварительным данным ведомства, возбудителем иерсиниозной инфекции, которую выявили у учеников, могут быть салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.

«Управлением приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд», — сказали в ведомстве.

Ранее в Каспийске из-за отравления за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 26 — дети, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Из-за массового отравления СК возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

20 февраля, в Тольятти за медпомощью с симптомами отравления обратились 34 школьника в возрасте от 7 до 16 лет и два педагога. Также в январе массовое отравление произошло в дагестанском Буйнакске, за медпомощью тогда обратились более 300 человек. Причиной отравления стала питьевая вода. По делу о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК), арестовали и.о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаба Шарипова.

#красноярск #sf #питание #школьники #отравление
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