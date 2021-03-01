Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос скончалась в возрасте 39 лет

Бывшая участница группы Little Big, актриса и певица Анна Кастельянос, более известная как Анна Каст, умерла в возрасте 39 лет в Петербурге. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил сотрудник ее тату-студии KastHome Сергей Алиев. Информацию об этом также подтвердил источник «РИА Новости».

Тело женщины обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге. По данным телеграм-канала «112», предварительно, следов насильственных действий на теле выявлено не было, Кастельянос обнаружил волонтер, который вызвал полицию. Портал 78.ru и источник «РИА Новости» также подтвердили, что причина смерти не носит криминального характера.

По данным телеграм-канала Mash, последнее время Кастельянос жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Однако издание «Подъем» со ссылкой на продюсера группы сообщило, что участники коллектива не в курсе смерти артистки.