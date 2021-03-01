Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос скончалась в возрасте 39 лет

Бывшая участница группы Little Big, актриса и певица Анна Кастельянос, более известная как Анна Каст, умерла в возрасте 39 лет в Петербурге. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил сотрудник ее тату-студии KastHome Сергей Алиев. Информацию об этом также подтвердил источник «РИА Новости».
Фото: инстаграм Кастельянос
Тело женщины обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге. По данным телеграм-канала «112», предварительно, следов насильственных действий на теле выявлено не было, Кастельянос обнаружил волонтер, который вызвал полицию. Портал 78.ru и источник «РИА Новости» также подтвердили, что причина смерти не носит криминального характера.
По данным телеграм-канала Mash, последнее время Кастельянос жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Однако издание «Подъем» со ссылкой на продюсера группы сообщило, что участники коллектива не в курсе смерти артистки.
Little Big — российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Кастельянос начала выступать в группе с момента его основания в 2013 году, однако ушла спустя год. Кастельянос снималась в сериалах «Ментовские Войны», «Пером и Шпагой», была ведущей на мероприятиях. Экс-участница Little Big снималась в кино, играла в театрах, у нее был свой тату-салон.