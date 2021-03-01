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В России выявили 11 571 новый случай заражения COVID-19 за сутки

08:06 1 марта 2021
08:06 1 марта 2021

Российские врачи за сутки зафиксировали еще 11 571 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за последний день выявили 2097 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 943, в Подмосковье — 629. На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Нижегородская (+386) и Воронежская области (+293). Всего с марта более 4,2 миллиона жителей России заболели коронавирусом, выздороветь удалось 3 823 074 пациентам.

За сутки непосредственно от COVID-19 скончались еще 333 человека. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 86,4 тысячи жизней.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 114 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 28,6 млн), а также в Индии (более 11,1 млн) и Бразилии (более 10,5 млн). Россия — на четвертом месте.

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#sf #COVID-19 #заражения #коронавирус
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