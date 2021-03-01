Мосгорсуд приговорил к условному сроку директора компании «Нафтапремиум» по делу о хищении 3 млрд рублей из Росрезерва

Московский городской суд приговорил к 3,5 года колонии условно генерального директора компании «Нафтапремиум» Александра Безрукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылку на пресс-службу суда.

Безрукова признали виновным по делу о хищении 3 млрд рублей в Росрезерве (ч. 4 ст. 160 УК). Дело слушалось в особом порядке, все материалы маркированы грифом «совершено секретно». Ранее прокурор в просил назначить гендиректору «Нафтапремиум» 4 года и 7 месяцев колонии.

Уголовное дело возбудили из-за хищения бюджетных средств при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, которое хранится на комбинатах Росрезерва. В 2014 году Росрезерв и ООО «СО «Тверьнефтепродукт» заключили госконтракт на сумму более 3,2 млрд рублей. Работа предполагалось вести по технологии ООО «Нафтапремиум». По данным следствия, сотрудники Росрезерва знали, что проведенные работы не улучшат качество топлива. Работы оказались фиктивные, при этом подрядчику выплатили 3,2 млрд рублей из федерального бюджета.