«Домыслы осужденного и его адвокатов»: Мосгорсуд объяснил отказ незамедлительно освободить Навального по требованию ЕСПЧ

Мосгорсуд, который 20 февраля признал законным замену Алексею Навальному условного срока на реальный, объяснил свое решение и прокомментировал требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) немедленно освободить политика. Определение апелляционной коллегии суда опубликовано на сайте суда.

Суд заявил, что ЕСПЧ не имеет права вмешиваться в деятельность российских судов и требовать освобождения Навального, так как «указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы» России.

ЕСПЧ не имеет право давать судам «какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов», считают российские судьи. По мнению Мосгорсуда, «вопрос может быть разрешен только судом Российской Федерации в соответствии с требованиями национального законодательства».

Также судьи Мосгорсуда посчитали, что требование ЕСПЧ не относится к предмету судебного разбирательства о замене Навальному условного срока на реальный, а утверждения адвокатов политика о наличии оснований опасаться за его жизнь и здоровье в условиях лишения свободы по политическим мотивам «являются голословными домыслами самого осужденного и его адвокатов, носящими предположительный характер».

Также апелляционная коллегия посчитала, что Навальный больше двух раз в течение одного года не отметился во ФСИН, и это «бесспорно, является самостоятельным основанием для принятия судом решения об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда».

Объективных причин, по которым Навальный не мог являться на регистрацию в установленные инспекцией дни не представлено, утверждают в Мосгорсуде.

Ранее, 20 февраля, Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда Москвы, который 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше». С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.

ЕСПЧ 17 февраля потребовал от России незамедлительно освободить политика в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы. Заявление в европейский суд было подано после того, как политика заключили под стражу и отправили в следственный изолятор. Российские власти назвали это требование «заведомо неисполнимым».