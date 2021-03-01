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«Ъ»: против майора полиции завели дело о продаже данных рейса, во время которого отравили Навального

07:06 1 марта 2021
07:06 1 марта 2021

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу возбудило против майора полиции дело о продаже данных пассажиров рейса Томск — Москва, с которого в августе прошлого года госпитализировали политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Коммерсант».

Силовик, по данным издания, продал информацию из служебной базы данных «Розыск-Магистраль», дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Рапорт о несанкционированном получении информации из «Магистрали» подали сотрудники УСБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу в январе этого года.

«Ъ» утверждает, что по этому же делу 27 февраля несколько часов без адвоката допрашивали журналистку Baza Мяйле Мачюлите. Как заявляла в тот день редакция, «знакомый сотрудник полиции сообщил ей, что хочет передать важную информацию». С журналистки тогда взяли подписку о неразглашении и обязательство явиться на допрос, у нее также изъяли телефон.

В конце августа прошлого года Алексею Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву: пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. После долгих переговоров местные врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию в клинику «Шарите». Всего политик провел там 32 дня, 24 из них он находился в реанимации.

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Позже немецкие специалисты, а затем эксперты из Франции, Швеции и ОЗХО заявили, что политик был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок», омские же врачи утверждали, что не обнаружили следы токсинов в биоматериалах.

В середине декабря 2020 года издания The Insider, Bellingcat и CNN выпустили расследование, в котором утверждали, что к отравлению политика причастны сотрудники института криминалистики ФСБ. Навальный утверждал, что силовики все время следовали за ним, посещая те же города, что и он, небольшими группами. Авторы расследования пользовались данными биллинга телефонов и информацией о перелетах, которая не находится в открытом доступе.

Позже Навальный заявил, что позвонил одному из предполагаемому отравителю — Константину Кудрявцему, и тот фактически признался в преступлении. Страны Запада потребовали от России немедленно расследовать покушение на Навального, однако уголовное дело в России так и не было заведено.

#самолеты #слив #отравление # ng #навальный
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