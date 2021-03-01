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«Земля кочевников», «Борат 2» и «Ход королевы»: итоги 78-й премии «Золотой глобус»

06:57 1 марта 2021
06:57 1 марта 2021

В США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Мероприятие проходит по видеосвязи из Нью-Йорка и из Беверли-Хиллз. Лучшим драматическим фильмом года стала работа режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland). Сама Чжао получила также награду в номинации «Лучшая режиссура».

Награду в номинации «Лучший комедийный фильм» получил «Борат 2» Джейсона Уолинера, лучшим актером комедии стал главный герой фильма Саша Барон Коэн. Также победу в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» завоевала актиса Розамунд Пайк за картину «Аферистка».

«Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в драматическом фильме» получил Чедвик Боузман — его наградили посмертно за роль в картине «Ма Рейни: Мать блюза». Лучшая актриса драматического фильма по версии «Золотого глобуса» — Андра Дэй (фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей»). Лучшими актером и актрисой второго плана стали Даниел Калуя («Иуда и черный мессия») и Джуди Фостер («Мавританца»).

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Минари» (режиссер — Ли Айзек Чун). Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан мультфильм «Душа» (Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures).

Лучшим телевизионным сериалом стала историческая драма «Корона». Лучшим актером и актрисой в драматическом телесериале признаны Джош О`Коннор и Эмма Коррин, сыгравшие в «Короне» главные роли.

Лучшим коротким сериалом по версии «Золотого глобуса» стал «Ход королевы». «Золотой глобус» за главную женскую роль в этом жанре завоевала исполнительница главной роли в «Ходе королевы» Аня Тейлор-Джой.

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Она вручается каждый год по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В киноиндустрии премия считается второй по престижу премией после Оскара.

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