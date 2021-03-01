Что произошло за ночь 1 марта. Коротко

В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).

Из-за пандемии коронавируса мероприятие транслировали по видеосвязи из Нью-Йорка и из Беверли-Хиллз. Главными фильмами церемонии стали драма «Земля кочевников» и комедия «Борат 2», обе картины были признаны лучшими в своих категориях. Приз за лучшую режиссуру достался Хлое Чжао («Земля кочевников»), за лучшего актера в драматическом фильме — Чедвику Боузману («Ма Рейни: Мать блюза»), за лучшего актера в комедии или мюзикле — Саше Барону Коэну, сыгравшему Бората. Розамунд Пайк получила «Золотой глобус» за роль в комедийном фильме «Аферистка», а Джоди Фостер — за роль второго плана в фильме «Мавританец». Награда за лучший сценарий досталась Аарону Соркину («Суд над чикагской семеркой»). Лучшим сериалом, по мнению жюри, стала «Корона», лучшим мини-сериалом «Ход королевы», а лучшим анимационным фильмом — «Душа».

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить политическую карьеру.

Выступая на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде, он допустил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году. Кроме того, Трамп раскритиковал политику своего преемника Джо Байдена, осудил возвращение США в Парижское соглашение по климату и отмену строительства нефтепровода в Канаду. Также он сказал, что действия демократов приведут к топливной зависимости США от России и стран Ближнего Востока. Это выступление Трампа стало первым публичным мероприятием с января, когда он сложили полномочия президента.

Суд в Хабаровске на два месяца арестовал депутата Сахалинской областной думы и владельца рыбодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова.

Он будет находиться в СИЗО Хабаровска до 26 апреля, его обвиняют в занижении стоимости продукции, экспортируемой за рубеж, и уклонении от уплаты таможенных платежей. Пашова задержали в пятницу: он приехал в Хабаровск, чтобы дать показания по поводу возможного факта браконьерства. После этого ему и было предъявлено обвинение в нарушении таможенного законодательства.