Новая газетастать со–
участником
стать со–участником
НовостиОбществопри поддержке соучастников

Сайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу

05:02 1 марта 2021«Новая газета»
05:02 1 марта 2021«Новая газета»

1 марта сайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу. Верстка материалов изменилась с шаблонной, где у каждой рубрики свое место, на поясную, где материалы разных жанров могут быть на том месте, где это необходимо. Есть пояса-новости, есть пояса-темы, есть пояс выпусков газеты и другие. Редакция может менять их состав и последовательность, когда это необходимо.

Фото: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Это первая версия новой главной страницы, и с ее запуском мы фактически начали краш-тест для новой версии системы управления сайтом novayagazeta.ru, — «админки», на которой теперь все собирается.

Мы хотели, чтобы главная сайта чуть лучше выполняла такие задачи:

  • гибче реагировала на акценты редакции (понятно, где самое главное; видно, что материал — часть темы, а тут срочно нужно мнение читателей).
  • показывала больше иллюстраций художника и фоторепортеров к материалам.
  • лучше адаптировалась к мобильным (уже больше 70% читают нас с маленьких экранов смартфонов).

Админку, которой будут пользоваться авторы и редакторы «Новой», пришлось учить сигнализировать нам, если в тексте упоминается что-то из разрастающихся «черных списков» Роскомнадзора и прочих цензурно-силовых ведомств. (Надо признать, что приоритет этой задачи очень вырос по ходу разработки.)

К тестированию элементов главной страницы мы впервые привлекли соучастников «Новой». Считаем этот опыт великолепным и просим коллег не покидать группу, где мы продолжим разработку и отладку большой экосистемы, чтобы дальше делать сайт и газету вместе.

Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников

Соучастники – это читатели, которые помогают нам заниматься независимой журналистикой в России.


Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.

стать соучастником
#сайт #техническое
Обновление
Сайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу
Сюжеты

Узник замка ИК

Что может ждать Алексея Навального в колонии города Покров, которую бывшие заключенные вспоминают с содроганием

1381

Slide 1 of 1

важно

3 часа назад

Экс-президента Франции Саркози приговорили к 3 годам лишения свободы, из них 2 — условно

Сюжеты

Пошел в лобовую

Президент Владимир Зеленский продолжает атаковать «внутренних врагов» и хочет подключить Запад к борьбе за возвращение Крыма

3067

Slide 1 of 1
Репортажи

Без воды виноватые

Как живут соседи «Дворца Путина» в стремительно разрастающемся курортном Геленджике: репортаж Ильи Азара

13786

Slide 1 of 1
Сюжеты

«Боюсь, что он ночью меня прирежет»

Почему приемные родители расстаются с ребенком

756

Slide 1 of 1
Репортажи

Не везет

Как устроена многокилометровая пробка на границе России и Китая и откуда она взялась? Репортаж из эпицентра великого стояния

2023

Slide 1 of 1

важно

7 часов назад

«Левада»: 56% россиян не боятся заразиться COVID-19. Это самый большой показатель с февраля 2020 года

НОВОСТИ
час назадСК направил в суд дело сахалинских подростков, обвиняемых в подготовке «колумбайна» 
час назадПетербургская художница Дарья Апахончич первой в России подала иск к Минюсту из-за включения в реестр СМИ-иноагентов
2 часа назадДанные 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов попали в сеть
2 часа назадВерховный суд Татарстана увеличил на 50 тысяч рублей компенсацию бизнесмену, избитому в адвокатской коллегии
3 часа назадВ Хабаровске прекратили уголовное дело по «дадинской» статье против активиста Валентина Квашникова
6 часов назадForbes: основательница Wildberries возглавила список женщин, заработавших активы самостоятельно

важно

6 часов назад

Пресс-секретарь премьера Армении призналась, что Пашиняна дезинформировали о качестве российских «Искандеров»

Колонка

Под маской губернатора

Пикетам и митингам, по мнению главы Санкт-Петербурга Беглова, мешают закрытые из-за ковида лица

253

Slide 1 of 1
Комментарий

Как добиться нелюбви

О благих намерениях и лучших людях, попавших в переплет истории. Вышла книга Виктора Лошака

644

Slide 1 of 1
Колонка

«Климатическое оружие» в Техасе

Кто на самом деле виноват в энергетической катастрофе на юге США

485

Slide 1 of 1
Комментарий

Бюджетники сорвались с цепи

Ученых и врачей, которые жалуются на низкие зарплаты, преследуют по всей стране

21124

Slide 1 of 1
Сообщение

Птицы стабильности

Физраствор в «Новой газете»

441

Slide 1 of 1
Slide 1 of 6
Комментарий

Газопровод «Мимо Сибири»

Судя по этой карте «Газпрома», Красноярский край — слепое пятно Родины. Но есть и хорошие новости

2752

Slide 1 of 1
Репортажи

Мерзлое детство

История воркутинских детдомовцев: от преследований ОПГ до квартир без очереди

1507

Slide 2 of 2
Эксплейнер

Евромайдан: что это было?

Эксплейнер «Новой газеты»

1338

Slide 1 of 1
Сериал

«‎Другая сторона улицы». 2 серия. Женя: миллионер из подворотни

Документальный проект «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

1737

Slide 1 of 1
НОВОСТИ
6 часов назадВ Красноярске отравились более 70 школьников. Предположительно, проблема в салатах
7 часов назадЭкс-участница группы Little Big Анна Кастельянос скончалась в возрасте 39 лет
7 часов назадВ России выявили 11 571 новый случай заражения COVID-19 за сутки
7 часов назадМосгорсуд приговорил к условному сроку директора компании «Нафтапремиум» по делу о хищении 3 млрд рублей из Росрезерва
8 часов назад«Ъ»: против майора полиции завели дело о продаже данных рейса, во время которого отравили Навального
8 часов назад«Домыслы осужденного и его адвокатов»: Мосгорсуд объяснил отказ незамедлительно освободить Навального по требованию ЕСПЧ
Расследования

Рельсотрон жахнул

Дело сибирских подростков-анархистов, обвиняемых в терроризме: роль школы, провокатор, тайный свидетель, наживка

1121

Slide 1 of 1

выпуск

№ 22 от 1 марта 2021

Slide 1 of 11
  • № 22 от 1 марта 2021
  • № 21 от 26 февраля 2021
    № 21 от 26 февраля 2021
  • № 20 от 24 февраля 2021
    № 20 от 24 февраля 2021
  • № 18-19 от 19 февраля 2021
    № 18-19 от 19 февраля 2021
  • № 17 от 17 февраля 2021
    № 17 от 17 февраля 2021
  • № 16 от 15 февраля 2021
    № 16 от 15 февраля 2021
  • № 15 от 12 февраля 2021
    № 15 от 12 февраля 2021
  • № 14 от 10 февраля 2021
    № 14 от 10 февраля 2021
  • № 13 от 8 февраля 2021
    № 13 от 8 февраля 2021
  • № 12 от 5 февраля 2021
    № 12 от 5 февраля 2021

  • В архив выпусков «Новой газеты»

Сюжеты

Подкаст «Что Нового?» Кремлевская ривьера

Как живет село Прасковеевка возле «дворца Путина»

1313

Slide 1 of 1
Колонка

Вражеские голоса

Любая попытка понравиться избирателям без санкции Кремля теперь объясняется иностранным вмешательством

1306

Slide 1 of 1
Интервью

Теория больших взрывов

Как молодежь XIX века строила отношения с государством при помощи бомб и револьверов. Интервью с автором книги о русском терроризме Олегом Будницким

1104

Slide 1 of 1
Колонка

Дзержинский в черном кубе

Спустя поколение — как поступят с памятниками злу?

810

Slide 1 of 1
Комментарий

Яростные, непохожие, молодые

Какой театр нужен смутному времени и что смотреть в первую очередь

296

Slide 1 of 1
Сюжеты

«Мама просто вошла в ритм»

В петербургском Театре им. Ленсовета Василий Сенин поставил спектакль «Мещане». Горький оказался неожиданно современным

448

Slide 1 of 0
    Комментарий

    Писатели и алкоголизм

    «Путешествие к источнику эха» Оливии Лэнг: книга на выходные от Екатерины Писаревой

    301

    Slide 1 of 1

    Топ 6

    1.
    Комментарий

    Бюджетники сорвались с цепи Ученых и врачей, которые жалуются на низкие зарплаты, преследуют по всей стране

    21124

    2.
    Репортажи

    Без воды виноватые Как живут соседи «Дворца Путина» в стремительно разрастающемся курортном Геленджике: репортаж Ильи Азара

    13786

    3.
    Колонка

    За что мой папа не любит Горбачева О юбилее гражданского общества

    7370

    4.
    Сюжеты

    Удержаться на вершине пирамиды 26 тысяч пострадавших, 2 млрд рублей ущерба — и никакой ответственности. История лопнувшей структуры «Актив-Инвест»

    6503

    5.
    Колонка

    Мы всё ... , Михаил Сергеевич К 90-летию Михаила Горбачева, политика и дорогого друга нашей газеты, главный редактор Дмитрий Муратов добавил свои штрихи к портрету именинника

    5810

    6.
    Комментарий

    Третья попытка Александр Аузан — о перестройке, инициированной М. Горбачевым

    5477

    К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

    Google Chrome Firefox Opera