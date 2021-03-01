1 марта сайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу. Верстка материалов изменилась с шаблонной, где у каждой рубрики свое место, на поясную, где материалы разных жанров могут быть на том месте, где это необходимо. Есть пояса-новости, есть пояса-темы, есть пояс выпусков газеты и другие. Редакция может менять их состав и последовательность, когда это необходимо.

Это первая версия новой главной страницы, и с ее запуском мы фактически начали краш-тест для новой версии системы управления сайтом novayagazeta.ru, — «админки», на которой теперь все собирается.

Мы хотели, чтобы главная сайта чуть лучше выполняла такие задачи: