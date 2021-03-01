1 марта сайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу. Верстка материалов изменилась с шаблонной, где у каждой рубрики свое место, на поясную, где материалы разных жанров могут быть на том месте, где это необходимо. Есть пояса-новости, есть пояса-темы, есть пояс выпусков газеты и другие. Редакция может менять их состав и последовательность, когда это необходимо.
Фото: Анна Жаворонкова / «Новая газета»
Это первая версия новой главной страницы, и с ее запуском мы фактически начали краш-тест для новой версии системы управления сайтом novayagazeta.ru, — «админки», на которой теперь все собирается.
Мы хотели, чтобы главная сайта чуть лучше выполняла такие задачи:
- гибче реагировала на акценты редакции (понятно, где самое главное; видно, что материал — часть темы, а тут срочно нужно мнение читателей).
- показывала больше иллюстраций художника и фоторепортеров к материалам.
- лучше адаптировалась к мобильным (уже больше 70% читают нас с маленьких экранов смартфонов).
Админку, которой будут пользоваться авторы и редакторы «Новой», пришлось учить сигнализировать нам, если в тексте упоминается что-то из разрастающихся «черных списков» Роскомнадзора и прочих цензурно-силовых ведомств. (Надо признать, что приоритет этой задачи очень вырос по ходу разработки.)
К тестированию элементов главной страницы мы впервые привлекли соучастников «Новой». Считаем этот опыт великолепным и просим коллег не покидать группу, где мы продолжим разработку и отладку большой экосистемы, чтобы дальше делать сайт и газету вместе.
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