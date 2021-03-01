Суд в Хабаровске арестовал на два месяца сахалинского депутата-миллиардера и владельца компании по добыче краба Дмитрия Пашова

Центральный районный суд Хабаровска на два месяца арестовал депутата Сахалинской областной думы и владельца рыбодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска до 26 апреля. Как заявил изданию Sakhalin.info президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, Пашова обвиняют в занижении стоимости продукции, экспортируемой за рубеж, и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Издание уточняет, что Пашова задержали в пятницу: он приехал в Хабаровск, чтобы дать показания по поводу возможного факта браконьерства. После этого ему и было предъявлено обвинение в нарушении таможенного законодательства.

Пашов — депутат сахалинского парламента с 2017 года. Согласно декларации за 2019 год, Пашов стал богатейшим депутатом страны — его доход составил 6,2 млрд рублей. В сентябре прошлого года он возглавил рейтинг самых богатых госслужащих по версии журнала Forbes. Принадлежащая ему компания «Монерон» до 2019 года была одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке.