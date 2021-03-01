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Суд в Хабаровске арестовал на два месяца сахалинского депутата-миллиардера и владельца компании по добыче краба Дмитрия Пашова

04:33 1 марта 2021
04:33 1 марта 2021

Центральный районный суд Хабаровска на два месяца арестовал депутата Сахалинской областной думы и владельца рыбодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска до 26 апреля. Как заявил изданию Sakhalin.info президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, Пашова обвиняют в занижении стоимости продукции, экспортируемой за рубеж, и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Издание уточняет, что Пашова задержали в пятницу: он приехал в Хабаровск, чтобы дать показания по поводу возможного факта браконьерства. После этого ему и было предъявлено обвинение в нарушении таможенного законодательства.

Пашов — депутат сахалинского парламента с 2017 года. Согласно декларации за 2019 год, Пашов стал богатейшим депутатом страны — его доход составил 6,2 млрд рублей. В сентябре прошлого года он возглавил рейтинг самых богатых госслужащих по версии журнала Forbes. Принадлежащая ему компания «Монерон» до 2019 года была одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявляла, что хотела бы купить долю в компании, но затем отказалась от покупки из-за ареста активов по уголовному делу экс-владельца Олега Кана. Его обвиняют в контрабанде крабов и убийстве предпринимателя. Кан находится в международном розыске.

# ng #депутаты #хабаровск #арест
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