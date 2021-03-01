«Левада»: 56% россиян не боятся заразиться COVID-19. Это самый большой показатель с февраля 2020 года

Процент россиян, которые не боятся заразиться коронавирусом оказался самым большим за последний год. Кроме этого, снизилось число желающих привиться вакциной «Спутник V», следует из данных опроса «Левада-центра»* (имеется в распоряжении «Новой газеты»).

Социологический опрос показал, что 56% россиян не боятся заразиться COVID-19. Из них треть опрошенных (31%) определенно не боится заразиться, а 25% респондентов — скорее не боятся.

Среди участников опроса 42% россиян лично знают людей, которые болели коронавирусом, у 22% болели близкие родственники или друзья и соседи, еще 17% либо болели сами, либо находились в тесном контакте с зараженным (болел кто-то из сожителей). Только 28% лично не знают никого, кто болел COVID-19.

В то же время, согласно данным «Левада-центра», число тех, кто готов привиться вакциной «Спутник V», снижается. Если в декабре 2020 года сделать прививку были готовы 38% респондентов, а не готовы — 58%, то в феврале 2021 года 30% опрошенных готовы привиться, 62% — нет, а еще 4% отметили, что уже сделали прививку.

Опрос также показал, что молодые люди меньше других возрастных групп хотят прививаться. Среди респондентов, которым от 18 до 24 лет, 19% готовы сделать прививку, 75% — нет. В возрастной группе 25-39 лет 22% готовы привиться, 73% — нет. Среди опрошенных, которым от 55 лет и больше, сделать прививку от коронавируса готовы 40%, а 49% — нет.

В основном люди боятся побочных эффектов, следует из исследования (37% указали их в качестве причины, чтобы не прививаться). 23% опрошенных отметили необходимость дождаться конца испытаний вакцины, 16% респондентов считают, что в вакцинации нет смысла.

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По данным социологического исследования, 51% участников опроса считает, что ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, снимают своевременно. 22% опрошенных утверждают, что снимать ограничения рано, 21% считает, что ограничения нужно было отменить раньше.

При этом 64% россиян думают, что коронавирус создали искусственно как новую форму биологического оружия. Лишь 23% участников опроса считают, что вирус возник естественным путем.