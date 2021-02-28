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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
ООН: силовики застрелили 18 человек во время протестов в Мьянме. 30 демонстрантов ранены
Силовые структуры Мьянмы в воскресенье открыли огонь по протестующим против военного переворота в стране. Как сообщает Associated press со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), в ходе разгона акций убиты 18 и ранены 30 человек.
«Сообщается, что люди погибли в результате применения боевых патронов против толпы в Янгоне, Тавое, Мандалае, Миейке, Баго и Пакхоуку», — сказано в заявлении УВКПЧ ООН.
AP уточняет, что это самые тяжелые потери среди мирных граждан в стране с момента переворота, произошедшего 1 февраля.
Помимо огнестрельного оружия силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ООН призвали военных Мьянмы прекратить насилие.
По стране также прошла волна задержаний. В полицейских участках оказались не только протестующие, но и журналисты. Некоторые из них до сих пор остаются в статусе задержанных.
Базирующаяся в Норвегии и Таиланде бирманская медиа-организация Democratic Voice of Burma сообщает, что в девяти городах погибли 19 протестующих, сообщения о еще 10 смертях требуют подтверждения.
Сцены расстрела протестующих также попали на видео и фото в соцсетях. Часть из них распространил журналист бюро Reuters в Юго-Восточной Азии Мэттью Тостевин.
Воскресные демонстрации против власти хунты в Мьянме начались с марша студентов-медиков в Янгоне. Позже к ним присоединились другие граждане. AP сообщает, что во время столкновений с силовиками демонстрантам удавалось кидать прилетающие в толпу боеприпасы со слезоточивым газом обратно в кордоны полиции.
С субботы вместе с полицией Мьянмы в задержаниях участвует армия. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, всего 854 человека находятся под арестом либо приговорены к реальным срокам за участие в протестах. Еще 771 человек задержан. В воскресенье правозащитники зарегистрировали 75 новых задержаний. Большинство из задержанных протестующих находятся в «политической» тюрме Инсеин в Янгоне.
19 февраля в больнице скончалась 20-летняя протестующая Мья Тве Тве Хаинг, получившая ранение в голову во время разгона акции.
1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот, в ходе которого военные взяли под контроль власть в стране. Мьянма много лет управлялась военными, первые демократические реформы начались только в 2011 году. В 2015 году в стране прошли первые демократические выборы, на которых Аун Сан Су Чжи одержала победу, но не смогла занять президентский пост потому, что у ее детей есть второе гражданство.
Она заняла должность «государственного советника» и де-факто стала главой государства. С 1989-го по 2010-й годы она провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет за критику государственного строя. В 1991 году Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира как «выдающийся пример силы бессильного».
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