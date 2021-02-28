ООН: силовики застрелили 18 человек во время протестов в Мьянме. 30 демонстрантов ранены

Силовые структуры Мьянмы в воскресенье открыли огонь по протестующим против военного переворота в стране. Как сообщает Associated press со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), в ходе разгона акций убиты 18 и ранены 30 человек.

«Сообщается, что люди погибли в результате применения боевых патронов против толпы в Янгоне, Тавое, Мандалае, Миейке, Баго и Пакхоуку», — сказано в заявлении УВКПЧ ООН.

AP уточняет, что это самые тяжелые потери среди мирных граждан в стране с момента переворота, произошедшего 1 февраля.

Помимо огнестрельного оружия силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ООН призвали военных Мьянмы прекратить насилие.

По стране также прошла волна задержаний. В полицейских участках оказались не только протестующие, но и журналисты. Некоторые из них до сих пор остаются в статусе задержанных.

Базирующаяся в Норвегии и Таиланде бирманская медиа-организация Democratic Voice of Burma сообщает, что в девяти городах погибли 19 протестующих, сообщения о еще 10 смертях требуют подтверждения.

Сцены расстрела протестующих также попали на видео и фото в соцсетях. Часть из них распространил журналист бюро Reuters в Юго-Восточной Азии Мэттью Тостевин.

Воскресные демонстрации против власти хунты в Мьянме начались с марша студентов-медиков в Янгоне. Позже к ним присоединились другие граждане. AP сообщает, что во время столкновений с силовиками демонстрантам удавалось кидать прилетающие в толпу боеприпасы со слезоточивым газом обратно в кордоны полиции.

С субботы вместе с полицией Мьянмы в задержаниях участвует армия. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, всего 854 человека находятся под арестом либо приговорены к реальным срокам за участие в протестах. Еще 771 человек задержан. В воскресенье правозащитники зарегистрировали 75 новых задержаний. Большинство из задержанных протестующих находятся в «политической» тюрме Инсеин в Янгоне.

19 февраля в больнице скончалась 20-летняя протестующая Мья Тве Тве Хаинг, получившая ранение в голову во время разгона акции.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот, в ходе которого военные взяли под контроль власть в стране. Мьянма много лет управлялась военными, первые демократические реформы начались только в 2011 году. В 2015 году в стране прошли первые демократические выборы, на которых Аун Сан Су Чжи одержала победу, но не смогла занять президентский пост потому, что у ее детей есть второе гражданство.

Она заняла должность «государственного советника» и де-факто стала главой государства. С 1989-го по 2010-й годы она провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет за критику государственного строя. В 1991 году Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира как «выдающийся пример силы бессильного».